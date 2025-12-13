GLIBA: GCI Liberty, Inc.
今日GLIBA汇率已更改1.26%。当日，交易品种以低点32.38和高点32.98进行交易。
关注GCI Liberty, Inc.动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
常见问题解答
GLIBA股票今天的价格是多少？
GCI Liberty, Inc.股票今天的定价为32.90。它在32.38 - 32.98范围内交易，昨天的收盘价为32.49，交易量达到108。GLIBA的实时价格图表显示了这些更新。
GCI Liberty, Inc.股票是否支付股息？
GCI Liberty, Inc.目前的价值为32.90。股息政策取决于公司，而投资者也会关注8.19%和USD。实时查看图表以跟踪GLIBA走势。
如何购买GLIBA股票？
您可以以32.90的当前价格购买GCI Liberty, Inc.股票。订单通常设置在32.90或33.20附近，而108和0.27%显示市场活动。立即关注GLIBA的实时图表更新。
如何投资GLIBA股票？
投资GCI Liberty, Inc.需要考虑年度范围30.25 - 38.94和当前价格32.90。许多人在以32.90或33.20下订单之前，会比较-1.73%和。实时查看GLIBA价格图表，了解每日变化。
GCI Liberty, Inc.股票的最高价格是多少？
在过去一年中，GCI Liberty, Inc.的最高价格是38.94。在30.25 - 38.94内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪GCI Liberty, Inc.的绩效。
GCI Liberty, Inc.股票的最低价格是多少？
GCI Liberty, Inc.（GLIBA）的最低价格为30.25。将其与当前的32.90和30.25 - 38.94进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看GLIBA在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
GLIBA股票是什么时候拆分的？
GCI Liberty, Inc.历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、32.49和8.19%中可见。
- 前一天收盘价
- 32.49
- 开盘价
- 32.81
- 卖价
- 32.90
- 买价
- 33.20
- 最低价
- 32.38
- 最高价
- 32.98
- 交易量
- 108
- 日变化
- 1.26%
- 月变化
- -1.73%
- 6个月变化
- 8.19%
- 年变化
- 8.19%