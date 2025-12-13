GLIBA股票今天的价格是多少？ GCI Liberty, Inc.股票今天的定价为32.90。它在32.38 - 32.98范围内交易，昨天的收盘价为32.49，交易量达到108。GLIBA的实时价格图表显示了这些更新。

GCI Liberty, Inc.股票是否支付股息？ GCI Liberty, Inc.目前的价值为32.90。股息政策取决于公司，而投资者也会关注8.19%和USD。实时查看图表以跟踪GLIBA走势。

如何购买GLIBA股票？ 您可以以32.90的当前价格购买GCI Liberty, Inc.股票。订单通常设置在32.90或33.20附近，而108和0.27%显示市场活动。立即关注GLIBA的实时图表更新。

如何投资GLIBA股票？ 投资GCI Liberty, Inc.需要考虑年度范围30.25 - 38.94和当前价格32.90。许多人在以32.90或33.20下订单之前，会比较-1.73%和。实时查看GLIBA价格图表，了解每日变化。

GCI Liberty, Inc.股票的最高价格是多少？ 在过去一年中，GCI Liberty, Inc.的最高价格是38.94。在30.25 - 38.94内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪GCI Liberty, Inc.的绩效。

GCI Liberty, Inc.股票的最低价格是多少？ GCI Liberty, Inc.（GLIBA）的最低价格为30.25。将其与当前的32.90和30.25 - 38.94进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看GLIBA在图表上的实时走势以获取更多详细信息。