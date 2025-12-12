QuotazioniSezioni
Valute / GLIBA
Tornare a Azioni

GLIBA: GCI Liberty, Inc.

32.57 USD 0.08 (0.25%)
Settore: Altri Simboli Base: Dollaro Valuta di profitto: Dollaro

Il tasso di cambio GLIBA ha avuto una variazione del 0.25% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 32.38 e ad un massimo di 32.87.

Segui le dinamiche di GCI Liberty, Inc.. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Grafico a schermo intero
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Domande Frequenti

Qual è il prezzo delle azioni GLIBA oggi?

Oggi le azioni GCI Liberty, Inc. sono prezzate a 32.57. Viene scambiato all'interno di 32.38 - 32.87, la chiusura di ieri è stata 32.49 e il volume degli scambi ha raggiunto 46. Il grafico dei prezzi in tempo reale di GLIBA mostra questi aggiornamenti.

Le azioni GCI Liberty, Inc. pagano dividendi?

GCI Liberty, Inc. è attualmente valutato a 32.57. La politica dei dividendi dipende dall'azienda, mentre gli investitori osservano anche 7.10% e USD. Visualizza il grafico in tempo reale per monitorare i movimenti di GLIBA.

Come acquistare azioni GLIBA?

Puoi acquistare azioni GCI Liberty, Inc. al prezzo attuale di 32.57. Gli ordini vengono solitamente effettuati in prossimità di 32.57 o 32.87, mentre 46 e -0.73% mostrano l'attività del mercato. Segui oggi stesso gli aggiornamenti di GLIBA sul grafico in tempo reale.

Come investire in azioni GLIBA?

Investire in GCI Liberty, Inc. implica considerare l'intervallo annuale 30.25 - 38.94 e il prezzo attuale 32.57. Molti confrontano -2.72% e 7.10% prima di effettuare ordini su 32.57 o 32.87. Esplora in tempo reale il grafico dei prezzi di GLIBA con le variazioni giornaliere.

Quali sono i prezzi più alti delle azioni GCI Liberty, Inc.?

Il prezzo massimo di GCI Liberty, Inc. nell'ultimo anno è stato 38.94. All'interno di 30.25 - 38.94, il titolo ha subito notevoli fluttuazioni e il confronto con 32.49 aiuta a individuare i livelli di resistenza. Traccia l'andamento di GCI Liberty, Inc. utilizzando il grafico in tempo reale.

Quali sono i prezzi più bassi delle azioni GCI Liberty, Inc.?

Il prezzo più basso di GCI Liberty, Inc. (GLIBA) nel corso dell'anno è stato 30.25. Confrontandolo con gli attuali 32.57 e 30.25 - 38.94 si evidenziano potenziali punti di ingresso a lungo termine. Guarda GLIBA muoversi sul grafico in tempo reale per maggiori dettagli.

Quando è avvenuto il frazionamento azionario di GLIBA?

GCI Liberty, Inc. ha attraversato storicamente divisioni azionarie. Questi cambiamenti, dopo le azioni aziendali sono visibili in , 32.49 e 7.10%.

Intervallo Giornaliero
32.38 32.87
Intervallo Annuale
30.25 38.94
Chiusura Precedente
32.49
Apertura
32.81
Bid
32.57
Ask
32.87
Minimo
32.38
Massimo
32.87
Volume
46
Variazione giornaliera
0.25%
Variazione Mensile
-2.72%
Variazione Semestrale
7.10%
Variazione Annuale
7.10%
12 dicembre, venerdì
18:00
USD
Baker Hughes CONTEGGIO DELLE PIATTAFORME PETROLIFERE STATUNITENSI
Agire
Fcst
Prev
413
18:00
USD
Baker Hughes US Total Rig Count
Agire
Fcst
Prev
549
20:30
USD
CFTC Oro Posizioni Nette Non Commerciali
Agire
Fcst
Prev
20:30
USD
CFTC Greggio Posizioni Nette Non Commerciali
Agire
Fcst
Prev
20:30
USD
CFTC S&amp;P 500 Posizioni Nette Non Commerciali
Agire
Fcst
Prev
20:30
USD
CFTC Nasdaq 100 Posizioni Nette Non Commerciali
Agire
Fcst
Prev