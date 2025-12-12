- Panoramica
- Azioni
- Valute
- Criptovalute
- Metalli
- Indici
- Commodities
GLIBA: GCI Liberty, Inc.
Il tasso di cambio GLIBA ha avuto una variazione del 0.25% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 32.38 e ad un massimo di 32.87.
Segui le dinamiche di GCI Liberty, Inc.. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Domande Frequenti
Qual è il prezzo delle azioni GLIBA oggi?
Oggi le azioni GCI Liberty, Inc. sono prezzate a 32.57. Viene scambiato all'interno di 32.38 - 32.87, la chiusura di ieri è stata 32.49 e il volume degli scambi ha raggiunto 46. Il grafico dei prezzi in tempo reale di GLIBA mostra questi aggiornamenti.
Le azioni GCI Liberty, Inc. pagano dividendi?
GCI Liberty, Inc. è attualmente valutato a 32.57. La politica dei dividendi dipende dall'azienda, mentre gli investitori osservano anche 7.10% e USD. Visualizza il grafico in tempo reale per monitorare i movimenti di GLIBA.
Come acquistare azioni GLIBA?
Puoi acquistare azioni GCI Liberty, Inc. al prezzo attuale di 32.57. Gli ordini vengono solitamente effettuati in prossimità di 32.57 o 32.87, mentre 46 e -0.73% mostrano l'attività del mercato. Segui oggi stesso gli aggiornamenti di GLIBA sul grafico in tempo reale.
Come investire in azioni GLIBA?
Investire in GCI Liberty, Inc. implica considerare l'intervallo annuale 30.25 - 38.94 e il prezzo attuale 32.57. Molti confrontano -2.72% e 7.10% prima di effettuare ordini su 32.57 o 32.87. Esplora in tempo reale il grafico dei prezzi di GLIBA con le variazioni giornaliere.
Quali sono i prezzi più alti delle azioni GCI Liberty, Inc.?
Il prezzo massimo di GCI Liberty, Inc. nell'ultimo anno è stato 38.94. All'interno di 30.25 - 38.94, il titolo ha subito notevoli fluttuazioni e il confronto con 32.49 aiuta a individuare i livelli di resistenza. Traccia l'andamento di GCI Liberty, Inc. utilizzando il grafico in tempo reale.
Quali sono i prezzi più bassi delle azioni GCI Liberty, Inc.?
Il prezzo più basso di GCI Liberty, Inc. (GLIBA) nel corso dell'anno è stato 30.25. Confrontandolo con gli attuali 32.57 e 30.25 - 38.94 si evidenziano potenziali punti di ingresso a lungo termine. Guarda GLIBA muoversi sul grafico in tempo reale per maggiori dettagli.
Quando è avvenuto il frazionamento azionario di GLIBA?
GCI Liberty, Inc. ha attraversato storicamente divisioni azionarie. Questi cambiamenti, dopo le azioni aziendali sono visibili in , 32.49 e 7.10%.
- Chiusura Precedente
- 32.49
- Apertura
- 32.81
- Bid
- 32.57
- Ask
- 32.87
- Minimo
- 32.38
- Massimo
- 32.87
- Volume
- 46
- Variazione giornaliera
- 0.25%
- Variazione Mensile
- -2.72%
- Variazione Semestrale
- 7.10%
- Variazione Annuale
- 7.10%
- Agire
-
- Fcst
- Prev
- 413
- Agire
-
- Fcst
- Prev
- 549
- Agire
-
- Fcst
- Prev
- Agire
-
- Fcst
- Prev
- Agire
-
- Fcst
- Prev
- Agire
-
- Fcst
- Prev