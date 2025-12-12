- Übersicht
GLIBA: GCI Liberty, Inc.
Der Wechselkurs von GLIBA hat sich für heute um 0.25% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 32.38 bis zu einem Hoch von 32.87 gehandelt.
Verfolgen Sie die GCI Liberty, Inc.-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
Häufige Fragen
Wie ist der Aktienkurs von GLIBA heute?
Die Aktie von GCI Liberty, Inc. (GLIBA) notiert heute bei 32.57. Sie wird innerhalb einer Spanne von 32.38 - 32.87 gehandelt, der gestrige Schlusskurs lag bei 32.49 und das Handelsvolumen erreichte 46. Das Live-Chart von GLIBA zeigt diese Aktualisierungen.
Zahlt die Aktie GLIBA Dividenden?
GCI Liberty, Inc. wird derzeit mit 32.57 bewertet. Die Dividendenpolitik hängt vom jeweiligen Unternehmen ab, während Anleger auch 7.10% und USD im Auge behalten. Sehen Sie sich das Chart live an, um die Bewegungen von GLIBA zu verfolgen.
Wie kaufe ich GLIBA-Aktien?
Sie können Aktien von GCI Liberty, Inc. (GLIBA) zum aktuellen Kurs von 32.57 kaufen. Aufträge werden in der Regel nahe 32.57 oder 32.87 platziert, während 46 und -0.73% die Marktaktivität widerspiegeln. Verfolgen Sie heute die Aktualisierungen von GLIBA auf dem Live-Chart.
Wie investiert man in GLIBA-Aktien?
Bei einer Investition in GCI Liberty, Inc. müssen die jährliche Spanne 30.25 - 38.94 und der aktuelle Kurs 32.57 berücksichtigt werden. Viele vergleichen -2.72% und 7.10%, bevor sie Orders zu 32.57 oder 32.87 platzieren. Entdecken Sie den Live-Chart mit den täglichen Kursänderungen von GLIBA.
Was sind die höchsten Kurse der Aktie von GCI Liberty, Inc.?
Der höchste Kurs von GCI Liberty, Inc. (GLIBA) im vergangenen Jahr lag bei 38.94. Innerhalb von 30.25 - 38.94 schwankte die Aktie deutlich, und ein Vergleich mit 32.49 hilft dabei, Widerstandsniveaus zu erkennen. Verfolgen Sie die Entwicklung von GCI Liberty, Inc. mithilfe des Live-Charts.
Was sind die niedrigsten Kurse der Aktie von GCI Liberty, Inc.?
Der niedrigste Kurs von GCI Liberty, Inc. (GLIBA) im Laufe des Jahres betrug 30.25. Ein Vergleich mit dem aktuellen Kurs 32.57 und der Spanne 30.25 - 38.94 zeigt potenzielle, langfristige Einstiegspunkte auf. Beobachten Sie die Bewegungen von GLIBA live auf dem Chart, um weitere Details zu erfahren.
Wann fand der Aktiensplit von GLIBA statt?
GCI Liberty, Inc. hat in der Vergangenheit Aktiensplits durchgeführt. Diese Änderungen sind in , 32.49 und 7.10% nach den Kapitalmaßnahmen sichtbar.
- Vorheriger Schlusskurs
- 32.49
- Eröffnung
- 32.81
- Bid
- 32.57
- Ask
- 32.87
- Tief
- 32.38
- Hoch
- 32.87
- Volumen
- 46
- Tagesänderung
- 0.25%
- Monatsänderung
- -2.72%
- 6-Monatsänderung
- 7.10%
- Jahresänderung
- 7.10%
- Akt
-
- Erw
- Vorh
