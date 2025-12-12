GLIBA hisse senedi bugün hangi fiyattan işlem görüyor? Bugün GCI Liberty, Inc. hisse senedi 32.53 seviyesinden fiyatlanıyor. Gün içerisinde 32.38 - 32.87 aralığında hareket etti. Dünkü kapanış fiyatı 32.49 seviyesindeydi. Günlük işlem hacmi 36 değerine ulaştı. GLIBA canlı fiyat grafiği bu değerleri gösterir.

GCI Liberty, Inc. hisse senedi temettü ödüyor mu? GCI Liberty, Inc. hisse senedi şu anda 32.53 değerinde. Temettü politikası şirkete bağlıdır. Yatırımcılar yıllık değişim oranı 6.97% ve USD değerlerini izler. GLIBA hareketlerini takip etmek için canlı grafiği görüntüleyin.

GLIBA hisse senedi nasıl alınır? GCI Liberty, Inc. hisselerini şu anki 32.53 fiyatından alabilirsiniz. Emirler genellikle Bid 32.53 ve Ask 32.83 fiyatları civarına yerleştirilirken, günlük işlem hacmi 36 ve günlük değişim oranı -0.85% piyasa aktivitesini yansıtır. Canlı grafikte GLIBA fiyat hareketlerini takip edin.

GLIBA hisse senedine nasıl yatırım yapılır? GCI Liberty, Inc. hisse senedine yatırım yapmak, hareket ettiği yıllık aralığı 30.25 - 38.94 ve mevcut fiyatı 32.53 analiz etmek anlamına gelir. Yatırımcılar Bid 32.53 veya Ask 32.83 fiyatından emir vermeden önce aylık değişim oranı -2.84% ve 6 aylık değişim oranı 6.97% değerlerini karşılaştırır. GLIBA fiyat hareketlerini canlı grafikte keşfedin.

GCI Liberty, Inc. hisse senedi geçen yıl içinde en yüksek ne kadar oldu? GCI Liberty, Inc. hisse senedi yıllık olarak 38.94 zirvesine ulaştı (hareket ettiği yıllık aralık: 30.25 - 38.94). Bu seviyeyi önceki kapanış fiyatı 32.49 ile karşılaştırmak direnç seviyelerini tespit etmeye yardımcı olabilir. Canlı grafiği kullanarak GCI Liberty, Inc. performansını takip edin.

GCI Liberty, Inc. hisse senedi geçen yıl içinde en düşük hangi fiyatı gördü? GCI Liberty, Inc. (GLIBA) hisse senedi yıllık olarak en düşük 30.25 fiyatını gördü. Bu seviyeyi mevcut fiyat 32.53 ve hareket ettiği yıllık aralık 30.25 - 38.94 ile karşılaştırmak potansiyel uzun vadeli giriş noktalarını gösterebilir. Daha fazla ayrıntı için canlı grafikteki GLIBA fiyat hareketlerini izleyin.