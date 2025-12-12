- Aperçu
GLIBA: GCI Liberty, Inc.
Le taux de change de GLIBA a changé de 0.49% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 32.38 et à un maximum de 32.87.
Suivez la dynamique GCI Liberty, Inc.. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
Foire Aux Questions
Quel est le prix de l'action GLIBA aujourd'hui ?
L'action GCI Liberty, Inc. est cotée à 32.65 aujourd'hui. Elle se négocie dans 32.38 - 32.87, a clôturé hier à 32.49 et son volume d'échange a atteint 55. Le graphique en temps réel du cours de GLIBA présente ces mises à jour.
L'action GCI Liberty, Inc. verse-t-elle des dividendes ?
GCI Liberty, Inc. est actuellement valorisé à 32.65. La politique de dividendes dépend de l'entreprise, et les investisseurs surveillent également 7.37% et USD. Consultez le graphique en direct pour suivre l'évolution de GLIBA.
Comment acheter des actions GLIBA ?
Vous pouvez acheter des actions GCI Liberty, Inc. au cours actuel de 32.65. Les ordres sont généralement placés à proximité de 32.65 ou de 32.95, le 55 et le -0.49% indiquent l'activité du marché. Suivez l'évolution de GLIBA sur le graphique en direct dès aujourd'hui.
Comment investir dans l'action GLIBA ?
Investir dans GCI Liberty, Inc. implique de prendre en compte la fourchette annuelle 30.25 - 38.94 et le prix actuel 32.65. Beaucoup comparent -2.48% et 7.37% avant de passer des ordres à 32.65 ou 32.95. Consultez le graphique du cours de GLIBA en temps réel et les variations quotidiennes.
Quels sont les prix les plus élevés de l'action GCI Liberty, Inc. ?
Le cours le plus élevé de GCI Liberty, Inc. l'année dernière était 38.94. Au cours de 30.25 - 38.94, l'action a connu des fluctuations importantes, et la comparaison avec 32.49 permet d'identifier les niveaux de résistance. Suivez la performance de GCI Liberty, Inc. sur le graphique en temps réel.
Quels sont les prix les plus bas de l'action GCI Liberty, Inc. ?
Le cours le plus bas de GCI Liberty, Inc. (GLIBA) sur l'année a été 30.25. Sa comparaison avec 32.65 et 30.25 - 38.94 actuels révèle des points d'entrée potentiels à long terme. Suivez l'évolution de GLIBA sur le graphique en direct pour plus de détails.
Quand l'action GLIBA a-t-elle été divisée ?
GCI Liberty, Inc. a connu des fractionnements d'actions par le passé. Ces changements sont visibles dans , 32.49 et 7.37% après les opérations sur titres.
- Clôture Précédente
- 32.49
- Ouverture
- 32.81
- Bid
- 32.65
- Ask
- 32.95
- Plus Bas
- 32.38
- Plus Haut
- 32.87
- Volume
- 55
- Changement quotidien
- 0.49%
- Changement Mensuel
- -2.48%
- Changement à 6 Mois
- 7.37%
- Changement Annuel
- 7.37%
