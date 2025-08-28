CotizacionesSecciones
Divisas / FIVE
Volver a Acciones

FIVE: Five Below Inc

148.58 USD 0.48 (0.32%)
Sector: Valores de Consumo Cíclico Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar

El tipo de cambio de FIVE de hoy ha cambiado un -0.32%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 148.22, mientras que el máximo ha alcanzado 153.00.

Siga la dinámica de la pareja de divisas Five Below Inc. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.

Gráfico a pantalla completa
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

FIVE News

Aplicaciones comerciales para FIVE

PCA Pairs Trader Pro
Oleksandr Art'omenko
Asesores Expertos
PCA Pairs Trader Pro es un asesor experto que, basado en el método de componentes principales (PCA) , encuentra automáticamente la pareja óptima de activos dentro de un portafolio de cinco instrumentos y construye una posición de cobertura mercado‑neutral compuesta por dos posiciones: LONG y SHORT. A diferencia del trading de pares clásico, donde se analiza únicamente una pareja, PCA Pairs Trader Pro realiza un análisis estadístico multidimensional, identifica patrones ocultos y se adapta a las
Quantum VWAP Pro for MT5
QUANTUM TRADING SOFTWARE LIMITED
Indicadores
El indicador VWAP es otro de nuestro conjunto de indicadores de volumen y al que se hizo referencia por primera vez en 1988, cuando apareció en un artículo titulado "The Total Cost Of Transactions On The NYSE" (El coste total de las transacciones en la Bolsa de Nueva York) en la edición de marzo del Journal Of Finance de ese año, en el que se explicaba a continuación su importancia, sobre todo desde una perspectiva institucional, lo que sustenta su importancia a la hora de apreciar el poder y la
BlueSwift Grid Rescue MT5
Duc Anh Le
5 (2)
Asesores Expertos
Haz que el trading en la red sea seguro de nuevo | Construido por un trader de la red >> para traders de la red. Walkthrough Video <== Obtener Grid Rescue en funcionamiento en 5 minutos.   This is MT5 version, click  here  for  BlueSwift GridRescue MT4     (settings and logics are same in both versions)   BlueSwift Grid Rescue MT5 es una utilidad de gestión de riesgos MT5 EA (utilizado junto con otros expertos en el comercio de cuadrícula) que puede ayudarle a operar sistemas agresivos de cu
Investopedia FIVE
Joseph Anthony Aya-ay Yutig
Asesores Expertos
Investopedia FIVE EA se basa en este artículo: https://www.investopedia.com/articles/forex/08/five-minute-momo.asp CONDICIONES COMERCIALES - Busque el comercio de pares de divisas por debajo de la EMA y el MACD del período X para estar en territorio negativo. - Espere a que el precio cruce por encima de la EMA del período X, luego asegúrese de que el MACD esté en proceso de cruzar de negativo a positivo o haya cruzado a territorio positivo dentro de cinco barras. - Vaya largo X pips por en
Quantum VWAP Pro
QUANTUM TRADING SOFTWARE LIMITED
Indicadores
The VWAP indicator is another of our suite of volume indicators and one which was first referred to in 1988 when it appeared in an article entitled “The Total Cost Of Transactions On The NYSE” in the March edition of the Journal Of Finance from that year, which went on to explain its importance, particularly from an institutional perspective, which underpins its significance in appreciating the power and importance of this indicator. In many ways, it is akin to the volume price analysis methodol
BlueSwift Grid Rescue MT4
Duc Anh Le
Asesores Expertos
Make grid trading safe again | Built by a grid trader >> for grid traders.    Walkthrough Video  <== Get Grid Rescue up and running in 5 minutes  This is MT4 version, click  here  for  BlueSwift GridRescue MT5  (settings and logics are same in both versions) BlueSwift Grid Rescue MT4  is a risk management utility  EA  (used together with other grid trading experts) that can help you trade aggressive grid systems with manageable drawdown, therefore reduce substanstially margin call risk as we
Positive pips
Ansil Laurie
1 (1)
Indicadores
+Pips is a simple indicator which was design with FIVE trading confirmations in mind that works on all pairs and time frame. It's great for scalping, as it is a powerful indicator on its own. This indicator can be used by any type of trader(new or experience). The choice of sending notification to your mobile device and sounding alerts is up to the user as this is an optional setting. This is all you need no more cluster to your charts. If high probability and low risk trades, that alerts and se
Rango diario
148.22 153.00
Rango anual
52.38 155.34
Cierres anteriores
149.06
Open
149.37
Bid
148.58
Ask
148.88
Low
148.22
High
153.00
Volumen
4.033 K
Cambio diario
-0.32%
Cambio mensual
3.28%
Cambio a 6 meses
97.58%
Cambio anual
66.05%
18 septiembre, jueves
12:30
USD
Índice Manufacturero de la Fed de Philadelphia
Act.
Pronós.
3.7
Prev.
-0.3
12:30
USD
Índice de Ocupación Laboral de la Fed de Philadelphia
Act.
Pronós.
7.6
Prev.
5.9
12:30
USD
Peticiones Iniciales del Subsidio de Desempleo
Act.
Pronós.
282 K
Prev.
263 K
12:30
USD
Peticiones Continuas del Subsidio de Desempleo
Act.
Pronós.
1.935 M
Prev.
1.939 M
14:00
USD
Índice de Liderazgo Económico de la CB
Act.
Pronós.
-0.2%
Prev.
-0.1%
17:00
USD
Subasta de TIPS a 10 Años
Act.
Pronós.
Prev.
1.985%
20:00
USD
Transacciones Netas a Largo Plazo TIC
Act.
Pronós.
$​123.1 B
Prev.
$​150.8 B