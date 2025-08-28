Divisas / FIVE
- Panorámica
- Acciones
- Divisas
- Criptomonedas
- Metales
- Índices
- Mercancías
FIVE: Five Below Inc
148.58 USD 0.48 (0.32%)
Sector: Valores de Consumo Cíclico Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de FIVE de hoy ha cambiado un -0.32%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 148.22, mientras que el máximo ha alcanzado 153.00.
Siga la dinámica de la pareja de divisas Five Below Inc. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
FIVE News
- Bernstein ve a Dollarama como el ’Costco’ de Canadá, mantiene cautela con Five Below
- Bernstein ve a Dollarama como el ’Costco’ de Canadá, mantiene cautela sobre Five Below
- Bernstein sees Dollarama as Canada’s ’Costco,’ stays cautious on Five Below
- Bernstein inicia cobertura de Five Below con calificación de Desempeño de Mercado
- Bernstein inicia cobertura de Five Below con calificación de Desempeño de Mercado
- Bernstein initiates coverage on Five Below with Market-Perform rating
- How One Pattern Predicted Nvidia’s 1,871% Run
- A Free Stock Pick From “Mr. 1,000%”
- How to Fish for the Market’s 1,000% Winners
- The Hidden Sweet Spot Where 1,000% Winners Live
- Five Below stock hits 52-week high at 154.32 USD
- Dollar Tree's Treasure Hunt Meets Tariff Trouble (NASDAQ:DLTR)
- Five below EVP Masciantonio sells $119k in stock
- Stock Market Erases Gains As Alibaba News Hits Nvidia, AI Plays: Weekly Review
- Five Below stock price target raised to $165 from $155 at Guggenheim
- Five Below Stock Q2: Regaining Lost Sales From Ecommerce Competition (NASDAQ:FIVE)
- Nvidia Leads 14 Hot Hot Stocks Onto Various IBD Watchlists: Check Out Other Top Performers On The IBD 50, Stock Spotlight And More
- Five Below's Smarter Pricing Strategy Lifts Sales As Analyst Upgrades Stock - Five Below (NASDAQ:FIVE)
- Five Below Q2 Earnings & Sales Beat Estimates, FY25 View Raised
- Craig-Hallum raises Five Below stock price target to $180 on strong Q2
- Five Below stock price target raised to $148 from $141 at Truist Securities
- Nvidia To Rally Around 27%? Here Are 10 Top Analyst Forecasts For Thursday - Cooper Companies (NASDAQ:COO), CrowdStrike Holdings (NASDAQ:CRWD)
- Five Below stock rating reiterated by KeyBanc amid strong merchandising
- Five Below stock price target raised to $184 from $160 at UBS
Aplicaciones comerciales para FIVE
PCA Pairs Trader Pro
Oleksandr Art'omenko
PCA Pairs Trader Pro es un asesor experto que, basado en el método de componentes principales (PCA) , encuentra automáticamente la pareja óptima de activos dentro de un portafolio de cinco instrumentos y construye una posición de cobertura mercado‑neutral compuesta por dos posiciones: LONG y SHORT. A diferencia del trading de pares clásico, donde se analiza únicamente una pareja, PCA Pairs Trader Pro realiza un análisis estadístico multidimensional, identifica patrones ocultos y se adapta a las
Quantum VWAP Pro for MT5
QUANTUM TRADING SOFTWARE LIMITED
El indicador VWAP es otro de nuestro conjunto de indicadores de volumen y al que se hizo referencia por primera vez en 1988, cuando apareció en un artículo titulado "The Total Cost Of Transactions On The NYSE" (El coste total de las transacciones en la Bolsa de Nueva York) en la edición de marzo del Journal Of Finance de ese año, en el que se explicaba a continuación su importancia, sobre todo desde una perspectiva institucional, lo que sustenta su importancia a la hora de apreciar el poder y la
BlueSwift Grid Rescue MT5
Duc Anh Le
5 (2)
Haz que el trading en la red sea seguro de nuevo | Construido por un trader de la red >> para traders de la red. Walkthrough Video <== Obtener Grid Rescue en funcionamiento en 5 minutos. This is MT5 version, click here for BlueSwift GridRescue MT4 (settings and logics are same in both versions) BlueSwift Grid Rescue MT5 es una utilidad de gestión de riesgos MT5 EA (utilizado junto con otros expertos en el comercio de cuadrícula) que puede ayudarle a operar sistemas agresivos de cu
Investopedia FIVE
Joseph Anthony Aya-ay Yutig
Investopedia FIVE EA se basa en este artículo: https://www.investopedia.com/articles/forex/08/five-minute-momo.asp CONDICIONES COMERCIALES - Busque el comercio de pares de divisas por debajo de la EMA y el MACD del período X para estar en territorio negativo. - Espere a que el precio cruce por encima de la EMA del período X, luego asegúrese de que el MACD esté en proceso de cruzar de negativo a positivo o haya cruzado a territorio positivo dentro de cinco barras. - Vaya largo X pips por en
Quantum VWAP Pro
QUANTUM TRADING SOFTWARE LIMITED
The VWAP indicator is another of our suite of volume indicators and one which was first referred to in 1988 when it appeared in an article entitled “The Total Cost Of Transactions On The NYSE” in the March edition of the Journal Of Finance from that year, which went on to explain its importance, particularly from an institutional perspective, which underpins its significance in appreciating the power and importance of this indicator. In many ways, it is akin to the volume price analysis methodol
BlueSwift Grid Rescue MT4
Duc Anh Le
Make grid trading safe again | Built by a grid trader >> for grid traders. Walkthrough Video <== Get Grid Rescue up and running in 5 minutes This is MT4 version, click here for BlueSwift GridRescue MT5 (settings and logics are same in both versions) BlueSwift Grid Rescue MT4 is a risk management utility EA (used together with other grid trading experts) that can help you trade aggressive grid systems with manageable drawdown, therefore reduce substanstially margin call risk as we
Positive pips
Ansil Laurie
1 (1)
+Pips is a simple indicator which was design with FIVE trading confirmations in mind that works on all pairs and time frame. It's great for scalping, as it is a powerful indicator on its own. This indicator can be used by any type of trader(new or experience). The choice of sending notification to your mobile device and sounding alerts is up to the user as this is an optional setting. This is all you need no more cluster to your charts. If high probability and low risk trades, that alerts and se
Rango diario
148.22 153.00
Rango anual
52.38 155.34
- Cierres anteriores
- 149.06
- Open
- 149.37
- Bid
- 148.58
- Ask
- 148.88
- Low
- 148.22
- High
- 153.00
- Volumen
- 4.033 K
- Cambio diario
- -0.32%
- Cambio mensual
- 3.28%
- Cambio a 6 meses
- 97.58%
- Cambio anual
- 66.05%
18 septiembre, jueves
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 3.7
- Prev.
- -0.3
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 7.6
- Prev.
- 5.9
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 282 K
- Prev.
- 263 K
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 1.935 M
- Prev.
- 1.939 M
14:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- -0.2%
- Prev.
- -0.1%
17:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- 1.985%
20:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- $123.1 B
- Prev.
- $150.8 B