Währungen / FIVE
FIVE: Five Below Inc
155.44 USD 6.86 (4.62%)
Sektor: Konjunkturabhängige Güter Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von FIVE hat sich für heute um 4.62% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 150.00 bis zu einem Hoch von 155.82 gehandelt.
Verfolgen Sie die Five Below Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
FIVE News
- Retailers like Claire’s and Rite Aid are closing stores. The biggest discounters will benefit, analysts say.
- Wolfe Research launches retail coverage, sees opportunity in WMT, HD and DG
- Bernstein sees Dollarama as Canada’s ’Costco,’ stays cautious on Five Below
- Bernstein initiates coverage on Five Below with Market-Perform rating
- How One Pattern Predicted Nvidia’s 1,871% Run
- A Free Stock Pick From “Mr. 1,000%”
- How to Fish for the Market’s 1,000% Winners
- The Hidden Sweet Spot Where 1,000% Winners Live
- Five Below stock hits 52-week high at 154.32 USD
- Dollar Tree's Treasure Hunt Meets Tariff Trouble (NASDAQ:DLTR)
- Five below EVP Masciantonio sells $119k in stock
- Stock Market Erases Gains As Alibaba News Hits Nvidia, AI Plays: Weekly Review
- Five Below stock price target raised to $165 from $155 at Guggenheim
- Five Below Stock Q2: Regaining Lost Sales From Ecommerce Competition (NASDAQ:FIVE)
- Nvidia Leads 14 Hot Hot Stocks Onto Various IBD Watchlists: Check Out Other Top Performers On The IBD 50, Stock Spotlight And More
- Five Below's Smarter Pricing Strategy Lifts Sales As Analyst Upgrades Stock - Five Below (NASDAQ:FIVE)
- Five Below Q2 Earnings & Sales Beat Estimates, FY25 View Raised
- Craig-Hallum raises Five Below stock price target to $180 on strong Q2
- Five Below stock price target raised to $148 from $141 at Truist Securities
- Nvidia To Rally Around 27%? Here Are 10 Top Analyst Forecasts For Thursday - Cooper Companies (NASDAQ:COO), CrowdStrike Holdings (NASDAQ:CRWD)
- Five Below stock rating reiterated by KeyBanc amid strong merchandising
- Five Below stock price target raised to $184 from $160 at UBS
- Five Below rating raised at Telsey Advisory, sees continued strong momentum
- Don't Discount These Retailers As Several Report Accelerating Earnings Growth
Tagesspanne
150.00 155.82
Jahresspanne
52.38 155.82
- Vorheriger Schlusskurs
- 148.58
- Eröffnung
- 150.00
- Bid
- 155.44
- Ask
- 155.74
- Tief
- 150.00
- Hoch
- 155.82
- Volumen
- 3.884 K
- Tagesänderung
- 4.62%
- Monatsänderung
- 8.05%
- 6-Monatsänderung
- 106.70%
- Jahresänderung
- 73.71%
