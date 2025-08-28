КотировкиРазделы
Валюты / FIVE
Назад в Рынок акций США

FIVE: Five Below Inc

149.06 USD 2.10 (1.43%)
Сектор: Потребление циклического спроса Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс FIVE за сегодня изменился на 1.43%. При этом минимальная цена на торгах достигала 144.96, а максимальная — 149.17.

Следите за динамикой Five Below Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

График на весь экран
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Новости FIVE

Торговые приложения для FIVE

PCA Pairs Trader Pro
Oleksandr Art'omenko
Эксперты
PCA Pairs Trader Pro  — это экспертный советник, который на основе метода главных компонент (PCA) автоматически находит оптимальную пару активов из портфеля из пяти инструментов и строит между ними рыночно-нейтральную хеджирующую позицию из двух позиций LONG и SHORT. В отличие от классического парного трейдинга, где анализируется лишь одна пара,  PCA Pairs Trader Pro  выполняет многомерный статистический анализ, выявляет скрытые паттерны и адаптируется к изменяющимся рыночным условиям без ручных
Quantum VWAP Pro for MT5
QUANTUM TRADING SOFTWARE LIMITED
Индикаторы
The VWAP indicator is another of our suite of volume indicators and one which was first referred to in 1988 when it appeared in an article entitled “The Total Cost Of Transactions On The NYSE” in the March edition of the Journal Of Finance from that year, which went on to explain its importance, particularly from an institutional perspective, which underpins its significance in appreciating the power and importance of this indicator. In many ways, it is akin to the volume price analysis methodol
BlueSwift Grid Rescue MT5
Duc Anh Le
5 (2)
Эксперты
Make grid trading safe again | Built by a grid trader >> for grid traders.     Walkthrough Video  <==   Get Grid Rescue up and running in 5 minutes   This is MT5 version, click  here  for  BlueSwift GridRescue MT4     (settings and logics are same in both versions)   BlueSwift Grid Rescue   MT5    is a risk management   utility  MT5 EA  (used together with other grid trading experts) that can help you trade aggressive grid / averaging / martingale systems with manageable drawdown, therefore
Investopedia FIVE
Joseph Anthony Aya-ay Yutig
Эксперты
Советник Investopedia FIVE EA основан на этой статье: https://www.investopedia.com/articles/forex/08/five-minute-momo.asp ТОРГОВЫЕ УСЛОВИЯ - Ищите валютную пару, торгующуюся ниже EMA X-периода, а MACD находится на отрицательной территории. - Подождите, пока цена пересечет EMA X-периода, затем убедитесь, что MACD либо находится в процессе перехода от отрицательного к положительному, либо перешел на положительную территорию в течение пяти баров. - Открывайте длинные позиции на X пунктов выше
Quantum VWAP Pro
QUANTUM TRADING SOFTWARE LIMITED
Индикаторы
The VWAP indicator is another of our suite of volume indicators and one which was first referred to in 1988 when it appeared in an article entitled “The Total Cost Of Transactions On The NYSE” in the March edition of the Journal Of Finance from that year, which went on to explain its importance, particularly from an institutional perspective, which underpins its significance in appreciating the power and importance of this indicator. In many ways, it is akin to the volume price analysis methodol
BlueSwift Grid Rescue MT4
Duc Anh Le
Эксперты
Make grid trading safe again | Built by a grid trader >> for grid traders.    Walkthrough Video  <== Get Grid Rescue up and running in 5 minutes  This is MT4 version, click  here  for  BlueSwift GridRescue MT5  (settings and logics are same in both versions) BlueSwift Grid Rescue MT4  is a risk management utility  EA  (used together with other grid trading experts) that can help you trade aggressive grid systems with manageable drawdown, therefore reduce substanstially margin call risk as we
Positive pips
Ansil Laurie
1 (1)
Индикаторы
+Pips is a simple indicator which was design with FIVE trading confirmations in mind that works on all pairs and time frame. It's great for scalping, as it is a powerful indicator on its own. This indicator can be used by any type of trader(new or experience). The choice of sending notification to your mobile device and sounding alerts is up to the user as this is an optional setting. This is all you need no more cluster to your charts. If high probability and low risk trades, that alerts and se
Дневной диапазон
144.96 149.17
Годовой диапазон
52.38 155.34
Предыдущее закрытие
146.96
Open
145.04
Bid
149.06
Ask
149.36
Low
144.96
High
149.17
Объем
3.569 K
Дневное изменение
1.43%
Месячное изменение
3.61%
6-месячное изменение
98.22%
Годовое изменение
66.58%
17 сентября, среда
12:30
USD
Объём строительства новых домов
Акт.
Прог.
1.322 млн
Пред.
1.428 млн
12:30
USD
Разрешения на строительство
Акт.
Прог.
1.394 млн
Пред.
1.354 млн
12:30
USD
Объём строительства новых домов м/м
Акт.
Прог.
-6.4%
Пред.
5.2%
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти от EIA
Акт.
Прог.
-1.708 млн
Пред.
3.939 млн
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти в Кушинге от EIA
Акт.
Прог.
0.154 млн
Пред.
-0.365 млн
18:00
USD
Заявление FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Публикация экономических прогнозов FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Решение ФРС по процентной ставке
Акт.
Прог.
Пред.
4.50%
18:30
USD
Пресс-конференция FOMC
Акт.
Прог.
Пред.