Divisas / DHS
DHS: WisdomTree U.S. High Dividend Fund

100.26 USD 0.13 (0.13%)
Sector: Finanzas Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar

El tipo de cambio de DHS de hoy ha cambiado un 0.13%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 99.91, mientras que el máximo ha alcanzado 100.36.

Siga la dinámica de la pareja de divisas WisdomTree U.S. High Dividend Fund. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.

Preguntas frecuentes

¿Cuál es el precio de las acciones de DHS hoy?

WisdomTree U.S. High Dividend Fund (DHS) se evalúa hoy en 100.26. El instrumento se negocia dentro de 0.13%; el cierre de ayer ha sido 100.13 y el volumen comercial ha alcanzado 28. Toda la dinámica se puede monitorear en el gráfico de precios DHS en tiempo real.

¿Se pagan dividendos en acciones de WisdomTree U.S. High Dividend Fund?

WisdomTree U.S. High Dividend Fund se evalúa actualmente en 100.26. La política de dividendos depende de la compañía, y los inversores también monitorean 7.33% y USD. Monitoree los movimientos de DHS en el gráfico en tiempo real.

¿Cómo comprar acciones de DHS?

Puede comprar acciones de WisdomTree U.S. High Dividend Fund (DHS) al precio actual de 100.26. Las órdenes generalmente se colocan cerca de 100.26 o 100.56, mientras que 28 y -0.03% muestran la actividad del mercado. Monitoree los cambios de DHS en el gráfico en tiempo real.

¿Cómo invertir en acciones de DHS?

Invertir en WisdomTree U.S. High Dividend Fund implica tener en cuenta el rango anual 85.71 - 101.90 y el precio actual 100.26. Muchos comparan -0.54% y 1.72% antes de colocar órdenes en 100.26 o 100.56. Estudie los cambios diarios de precios de DHS en el gráfico en tiempo real.

¿Cuáles son los precios más altos de las acciones de WisdomTree U.S. High Dividend Fund?

El precio más alto de WisdomTree U.S. High Dividend Fund (DHS) en el último año ha sido 101.90. Las acciones han fluctuado notablemente dentro de 85.71 - 101.90, una comparación con 100.13 ayuda a revelar los niveles de resistencia. Monitoree la dinámica de WisdomTree U.S. High Dividend Fund en el gráfico en tiempo real.

¿Cuáles son los precios más bajos de las acciones de WisdomTree U.S. High Dividend Fund?

El precio más bajo de WisdomTree U.S. High Dividend Fund (DHS) para el año ha sido 85.71. La comparación con los actuales 100.26 y 85.71 - 101.90 muestra posibles puntos de entrada a largo plazo. Estudie los movimientos de DHS en detalle en el gráfico en tiempo real.

¿Cuándo se ha producido la división de acciones de DHS?

En el pasado, WisdomTree U.S. High Dividend Fund ha pasado por una división de acciones. Estos cambios son visibles en , 100.13 y 7.33% después de las acciones corporativas.

Rango diario
99.91 100.36
Rango anual
85.71 101.90
Cierres anteriores
100.13
Open
100.29
Bid
100.26
Ask
100.56
Low
99.91
High
100.36
Volumen
28
Cambio diario
0.13%
Cambio mensual
-0.54%
Cambio a 6 meses
1.72%
Cambio anual
7.33%
30 septiembre, martes
10:00
USD
Discurso del Gobernador de la Fed, Philip Jefferson
Act.
Pronós.
Prev.
13:00
USD
Índice Compuesto de Precios de Viviendas S&P/CS-20 a/a
Act.
1.8%
Pronós.
1.7%
Prev.
2.1%
13:00
USD
Índice Compuesto de Precios de Viviendas S&P/CS-20 n.s.a. m/m
Act.
-0.3%
Pronós.
-0.4%
Prev.
0.0%
13:45
USD
Barómetro de los negocios de Chicago de MNI
Act.
Pronós.
45.8
Prev.
41.5
14:00
USD
Índice JOLTS de puestos de trabajo vacantes
Act.
Pronós.
7.326 M
Prev.
7.181 M
14:00
USD
Índice de Confianza del Consumidor de la CB
Act.
94.2
Pronós.
100.7
Prev.
97.8