- Panorámica
- Acciones
- Divisas
- Criptomonedas
- Metales
- Índices
- Mercancías
DHS: WisdomTree U.S. High Dividend Fund
El tipo de cambio de DHS de hoy ha cambiado un 0.13%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 99.91, mientras que el máximo ha alcanzado 100.36.
Siga la dinámica de la pareja de divisas WisdomTree U.S. High Dividend Fund. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
DHS News
- DHS ETF Complements Your Value ETF Exposure (NYSEARCA:DHS)
- Value Investing In Volatile Times: Strategies For A Shifting Landscape
- Is WisdomTree U.S. High Dividend ETF (DHS) a Strong ETF Right Now?
- Should WisdomTree U.S. High Dividend ETF (DHS) Be on Your Investing Radar?
- Redefining Dividend Dynamics For Equity Income Investors
- FDVV: A Solid Dividend ETF With A Potential To Offer Lofty Returns In Long Term
- Q3 2025 Equity Market Outlook
- DIVB Can Beat The S&P 500, A Worth Considering Dividend ETF For The Long Term (BATS:DIVB)
- RDIV: Checking In On Invesco's High-Yielding Revenue-Weighted ETF (NYSEARCA:RDIV)
- U.S. Large-Cap Value Turns Expensive, Soft Relative Strength With DHS (NYSEARCA:DHS)
- DHS Is A Solid ETF, But Peers Offer Higher Returns With Modest Risk Factor
- Weekly Market Pulse: The Return Of Tariff Man
- TBG: A High-Conviction Dividend ETF Finding Its Footing (NYSEARCA:TBG)
- Weekly Market Pulse: The Uncertainty Of Uncertainty (null:SPX)
- Who Will Benefit From Deregulation?
- Best ETFs To Cut Risk And Still Pay Off Long Term, Says Advisor
- Mostly Dead: The Twilight Of Price Over Volume
- Inflection Points: Rethinking Your Core
- A Stock Picker's Guide: Global Equity Market Opportunities Across A Shifting Landscape
- The Return Of Dividends: Why DHS Is Having A Moment
- Is Value Investing Making A Comeback?
- Tariffs And Trade Wars: What Do They Mean For Investors?
- Multi-Asset Income In A New Regime
- Is It More Than Just Trade Tensions Weighing On The Markets?
Preguntas frecuentes
¿Cuál es el precio de las acciones de DHS hoy?
WisdomTree U.S. High Dividend Fund (DHS) se evalúa hoy en 100.26. El instrumento se negocia dentro de 0.13%; el cierre de ayer ha sido 100.13 y el volumen comercial ha alcanzado 28. Toda la dinámica se puede monitorear en el gráfico de precios DHS en tiempo real.
¿Se pagan dividendos en acciones de WisdomTree U.S. High Dividend Fund?
WisdomTree U.S. High Dividend Fund se evalúa actualmente en 100.26. La política de dividendos depende de la compañía, y los inversores también monitorean 7.33% y USD. Monitoree los movimientos de DHS en el gráfico en tiempo real.
¿Cómo comprar acciones de DHS?
Puede comprar acciones de WisdomTree U.S. High Dividend Fund (DHS) al precio actual de 100.26. Las órdenes generalmente se colocan cerca de 100.26 o 100.56, mientras que 28 y -0.03% muestran la actividad del mercado. Monitoree los cambios de DHS en el gráfico en tiempo real.
¿Cómo invertir en acciones de DHS?
Invertir en WisdomTree U.S. High Dividend Fund implica tener en cuenta el rango anual 85.71 - 101.90 y el precio actual 100.26. Muchos comparan -0.54% y 1.72% antes de colocar órdenes en 100.26 o 100.56. Estudie los cambios diarios de precios de DHS en el gráfico en tiempo real.
¿Cuáles son los precios más altos de las acciones de WisdomTree U.S. High Dividend Fund?
El precio más alto de WisdomTree U.S. High Dividend Fund (DHS) en el último año ha sido 101.90. Las acciones han fluctuado notablemente dentro de 85.71 - 101.90, una comparación con 100.13 ayuda a revelar los niveles de resistencia. Monitoree la dinámica de WisdomTree U.S. High Dividend Fund en el gráfico en tiempo real.
¿Cuáles son los precios más bajos de las acciones de WisdomTree U.S. High Dividend Fund?
El precio más bajo de WisdomTree U.S. High Dividend Fund (DHS) para el año ha sido 85.71. La comparación con los actuales 100.26 y 85.71 - 101.90 muestra posibles puntos de entrada a largo plazo. Estudie los movimientos de DHS en detalle en el gráfico en tiempo real.
¿Cuándo se ha producido la división de acciones de DHS?
En el pasado, WisdomTree U.S. High Dividend Fund ha pasado por una división de acciones. Estos cambios son visibles en , 100.13 y 7.33% después de las acciones corporativas.
- Cierres anteriores
- 100.13
- Open
- 100.29
- Bid
- 100.26
- Ask
- 100.56
- Low
- 99.91
- High
- 100.36
- Volumen
- 28
- Cambio diario
- 0.13%
- Cambio mensual
- -0.54%
- Cambio a 6 meses
- 1.72%
- Cambio anual
- 7.33%
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- Act.
- 1.8%
- Pronós.
- 1.7%
- Prev.
- 2.1%
- Act.
- -0.3%
- Pronós.
- -0.4%
- Prev.
- 0.0%
- Act.
-
- Pronós.
- 45.8
- Prev.
- 41.5
- Act.
-
- Pronós.
- 7.326 M
- Prev.
- 7.181 M
- Act.
- 94.2
- Pronós.
- 100.7
- Prev.
- 97.8