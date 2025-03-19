- Panoramica
DHS: WisdomTree U.S. High Dividend Fund
Il tasso di cambio DHS ha avuto una variazione del -0.40% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 99.77 e ad un massimo di 100.46.
Segui le dinamiche di WisdomTree U.S. High Dividend Fund. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
Domande Frequenti
Qual è il prezzo delle azioni DHS oggi?
Oggi le azioni WisdomTree U.S. High Dividend Fund sono prezzate a 100.13. Viene scambiato all'interno di -0.40%, la chiusura di ieri è stata 100.53 e il volume degli scambi ha raggiunto 76. Il grafico dei prezzi in tempo reale di DHS mostra questi aggiornamenti.
Le azioni WisdomTree U.S. High Dividend Fund pagano dividendi?
WisdomTree U.S. High Dividend Fund è attualmente valutato a 100.13. La politica dei dividendi dipende dall'azienda, mentre gli investitori osservano anche 7.19% e USD. Visualizza il grafico in tempo reale per monitorare i movimenti di DHS.
Come acquistare azioni DHS?
Puoi acquistare azioni WisdomTree U.S. High Dividend Fund al prezzo attuale di 100.13. Gli ordini vengono solitamente effettuati in prossimità di 100.13 o 100.43, mentre 76 e -0.26% mostrano l'attività del mercato. Segui oggi stesso gli aggiornamenti di DHS sul grafico in tempo reale.
Come investire in azioni DHS?
Investire in WisdomTree U.S. High Dividend Fund implica considerare l'intervallo annuale 85.71 - 101.90 e il prezzo attuale 100.13. Molti confrontano -0.66% e 1.59% prima di effettuare ordini su 100.13 o 100.43. Esplora in tempo reale il grafico dei prezzi di DHS con le variazioni giornaliere.
Quali sono i prezzi più alti delle azioni WisdomTree U.S. High Dividend Fund?
Il prezzo massimo di WisdomTree U.S. High Dividend Fund nell'ultimo anno è stato 101.90. All'interno di 85.71 - 101.90, il titolo ha subito notevoli fluttuazioni e il confronto con 100.53 aiuta a individuare i livelli di resistenza. Traccia l'andamento di WisdomTree U.S. High Dividend Fund utilizzando il grafico in tempo reale.
Quali sono i prezzi più bassi delle azioni WisdomTree U.S. High Dividend Fund?
Il prezzo più basso di WisdomTree U.S. High Dividend Fund (DHS) nel corso dell'anno è stato 85.71. Confrontandolo con gli attuali 100.13 e 85.71 - 101.90 si evidenziano potenziali punti di ingresso a lungo termine. Guarda DHS muoversi sul grafico in tempo reale per maggiori dettagli.
Quando è avvenuto il frazionamento azionario di DHS?
WisdomTree U.S. High Dividend Fund ha attraversato storicamente divisioni azionarie. Questi cambiamenti, dopo le azioni aziendali sono visibili in , 100.53 e 7.19%.
- Chiusura Precedente
- 100.53
- Apertura
- 100.39
- Bid
- 100.13
- Ask
- 100.43
- Minimo
- 99.77
- Massimo
- 100.46
- Volume
- 76
- Variazione giornaliera
- -0.40%
- Variazione Mensile
- -0.66%
- Variazione Semestrale
- 1.59%
- Variazione Annuale
- 7.19%
- Agire
-
- Fcst
- Prev
- Agire
- 1.8%
- Fcst
- 1.7%
- Prev
- 2.1%
- Agire
- -0.3%
- Fcst
- -0.4%
- Prev
- 0.0%
- Agire
-
- Fcst
- 45.8
- Prev
- 41.5
- Agire
-
- Fcst
- 7.326 M
- Prev
- 7.181 M
- Agire
- 94.2
- Fcst
- 100.7
- Prev
- 97.8