DHS: WisdomTree U.S. High Dividend Fund
今日DHS汇率已更改0.13%。当日，交易品种以低点99.91和高点100.36进行交易。
关注WisdomTree U.S. High Dividend Fund动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
常见问题解答
DHS股票今天的价格是多少？
WisdomTree U.S. High Dividend Fund股票今天的定价为100.26。它在0.13%范围内交易，昨天的收盘价为100.13，交易量达到28。DHS的实时价格图表显示了这些更新。
WisdomTree U.S. High Dividend Fund股票是否支付股息？
WisdomTree U.S. High Dividend Fund目前的价值为100.26。股息政策取决于公司，而投资者也会关注7.33%和USD。实时查看图表以跟踪DHS走势。
如何购买DHS股票？
您可以以100.26的当前价格购买WisdomTree U.S. High Dividend Fund股票。订单通常设置在100.26或100.56附近，而28和-0.03%显示市场活动。立即关注DHS的实时图表更新。
如何投资DHS股票？
投资WisdomTree U.S. High Dividend Fund需要考虑年度范围85.71 - 101.90和当前价格100.26。许多人在以100.26或100.56下订单之前，会比较-0.54%和。实时查看DHS价格图表，了解每日变化。
WisdomTree U.S. High Dividend Fund股票的最高价格是多少？
在过去一年中，WisdomTree U.S. High Dividend Fund的最高价格是101.90。在85.71 - 101.90内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪WisdomTree U.S. High Dividend Fund的绩效。
WisdomTree U.S. High Dividend Fund股票的最低价格是多少？
WisdomTree U.S. High Dividend Fund（DHS）的最低价格为85.71。将其与当前的100.26和85.71 - 101.90进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看DHS在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
DHS股票是什么时候拆分的？
WisdomTree U.S. High Dividend Fund历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、100.13和7.33%中可见。
- 前一天收盘价
- 100.13
- 开盘价
- 100.29
- 卖价
- 100.26
- 买价
- 100.56
- 最低价
- 99.91
- 最高价
- 100.36
- 交易量
- 28
- 日变化
- 0.13%
- 月变化
- -0.54%
- 6个月变化
- 1.72%
- 年变化
- 7.33%
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 实际值
- 1.8%
- 预测值
- 1.7%
- 前值
- 2.1%
- 实际值
- -0.3%
- 预测值
- -0.4%
- 前值
- 0.0%
- 实际值
-
- 预测值
- 45.8
- 前值
- 41.5
- 实际值
-
- 预测值
- 7.326 M
- 前值
- 7.181 M
- 实际值
- 94.2
- 预测值
- 100.7
- 前值
- 97.8