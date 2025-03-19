报价部分
货币 / DHS
DHS: WisdomTree U.S. High Dividend Fund

100.26 USD 0.13 (0.13%)
版块: 金融 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar

今日DHS汇率已更改0.13%。当日，交易品种以低点99.91和高点100.36进行交易。

关注WisdomTree U.S. High Dividend Fund动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

DHS新闻

常见问题解答

DHS股票今天的价格是多少？

WisdomTree U.S. High Dividend Fund股票今天的定价为100.26。它在0.13%范围内交易，昨天的收盘价为100.13，交易量达到28。DHS的实时价格图表显示了这些更新。

WisdomTree U.S. High Dividend Fund股票是否支付股息？

WisdomTree U.S. High Dividend Fund目前的价值为100.26。股息政策取决于公司，而投资者也会关注7.33%和USD。实时查看图表以跟踪DHS走势。

如何购买DHS股票？

您可以以100.26的当前价格购买WisdomTree U.S. High Dividend Fund股票。订单通常设置在100.26或100.56附近，而28和-0.03%显示市场活动。立即关注DHS的实时图表更新。

如何投资DHS股票？

投资WisdomTree U.S. High Dividend Fund需要考虑年度范围85.71 - 101.90和当前价格100.26。许多人在以100.26或100.56下订单之前，会比较-0.54%和。实时查看DHS价格图表，了解每日变化。

WisdomTree U.S. High Dividend Fund股票的最高价格是多少？

在过去一年中，WisdomTree U.S. High Dividend Fund的最高价格是101.90。在85.71 - 101.90内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪WisdomTree U.S. High Dividend Fund的绩效。

WisdomTree U.S. High Dividend Fund股票的最低价格是多少？

WisdomTree U.S. High Dividend Fund（DHS）的最低价格为85.71。将其与当前的100.26和85.71 - 101.90进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看DHS在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

DHS股票是什么时候拆分的？

WisdomTree U.S. High Dividend Fund历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、100.13和7.33%中可见。

日范围
99.91 100.36
年范围
85.71 101.90
前一天收盘价
100.13
开盘价
100.29
卖价
100.26
买价
100.56
最低价
99.91
最高价
100.36
交易量
28
日变化
0.13%
月变化
-0.54%
6个月变化
1.72%
年变化
7.33%
30 九月, 星期二
10:00
USD
美联储理事Jefferson讲话
实际值
预测值
前值
13:00
USD
S&P/凯斯席勒20个城市房价综合指数年率 y/y
实际值
1.8%
预测值
1.7%
前值
2.1%
13:00
USD
S&P/凯斯席勒20座大城市房价综合指数 n.s.a.月率 m/m
实际值
-0.3%
预测值
-0.4%
前值
0.0%
13:45
USD
MNI芝加哥商业晴雨表
实际值
预测值
45.8
前值
41.5
14:00
USD
JOLTS 职位空缺
实际值
预测值
7.326 M
前值
7.181 M
14:00
USD
CB消费者信心指数
实际值
94.2
预测值
100.7
前值
97.8