DHS: WisdomTree U.S. High Dividend Fund
Der Wechselkurs von DHS hat sich für heute um 0.66% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 99.91 bis zu einem Hoch von 100.79 gehandelt.
Verfolgen Sie die WisdomTree U.S. High Dividend Fund-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
DHS News
Häufige Fragen
Wie ist der Aktienkurs von DHS heute?
Die Aktie von WisdomTree U.S. High Dividend Fund (DHS) notiert heute bei 100.79. Sie wird innerhalb einer Spanne von 0.66% gehandelt, der gestrige Schlusskurs lag bei 100.13 und das Handelsvolumen erreichte 37. Das Live-Chart von DHS zeigt diese Aktualisierungen.
Zahlt die Aktie DHS Dividenden?
WisdomTree U.S. High Dividend Fund wird derzeit mit 100.79 bewertet. Die Dividendenpolitik hängt vom jeweiligen Unternehmen ab, während Anleger auch 7.90% und USD im Auge behalten. Sehen Sie sich das Chart live an, um die Bewegungen von DHS zu verfolgen.
Wie kaufe ich DHS-Aktien?
Sie können Aktien von WisdomTree U.S. High Dividend Fund (DHS) zum aktuellen Kurs von 100.79 kaufen. Aufträge werden in der Regel nahe 100.79 oder 101.09 platziert, während 37 und 0.50% die Marktaktivität widerspiegeln. Verfolgen Sie heute die Aktualisierungen von DHS auf dem Live-Chart.
Wie investiert man in DHS-Aktien?
Bei einer Investition in WisdomTree U.S. High Dividend Fund müssen die jährliche Spanne 85.71 - 101.90 und der aktuelle Kurs 100.79 berücksichtigt werden. Viele vergleichen -0.01% und 2.26%, bevor sie Orders zu 100.79 oder 101.09 platzieren. Entdecken Sie den Live-Chart mit den täglichen Kursänderungen von DHS.
Was sind die höchsten Kurse der Aktie von WisdomTree U.S. High Dividend Fund?
Der höchste Kurs von WisdomTree U.S. High Dividend Fund (DHS) im vergangenen Jahr lag bei 101.90. Innerhalb von 85.71 - 101.90 schwankte die Aktie deutlich, und ein Vergleich mit 100.13 hilft dabei, Widerstandsniveaus zu erkennen. Verfolgen Sie die Entwicklung von WisdomTree U.S. High Dividend Fund mithilfe des Live-Charts.
Was sind die niedrigsten Kurse der Aktie von WisdomTree U.S. High Dividend Fund?
Der niedrigste Kurs von WisdomTree U.S. High Dividend Fund (DHS) im Laufe des Jahres betrug 85.71. Ein Vergleich mit dem aktuellen Kurs 100.79 und der Spanne 85.71 - 101.90 zeigt potenzielle, langfristige Einstiegspunkte auf. Beobachten Sie die Bewegungen von DHS live auf dem Chart, um weitere Details zu erfahren.
Wann fand der Aktiensplit von DHS statt?
WisdomTree U.S. High Dividend Fund hat in der Vergangenheit Aktiensplits durchgeführt. Diese Änderungen sind in , 100.13 und 7.90% nach den Kapitalmaßnahmen sichtbar.
- Vorheriger Schlusskurs
- 100.13
- Eröffnung
- 100.29
- Bid
- 100.79
- Ask
- 101.09
- Tief
- 99.91
- Hoch
- 100.79
- Volumen
- 37
- Tagesänderung
- 0.66%
- Monatsänderung
- -0.01%
- 6-Monatsänderung
- 2.26%
- Jahresänderung
- 7.90%
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- Akt
- 1.8%
- Erw
- 1.7%
- Vorh
- 2.1%
- Akt
- -0.3%
- Erw
- -0.4%
- Vorh
- 0.0%
- Akt
-
- Erw
- 45.8
- Vorh
- 41.5
- Akt
-
- Erw
- 7.326 M
- Vorh
- 7.181 M
- Akt
- 94.2
- Erw
- 100.7
- Vorh
- 97.8