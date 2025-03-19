クォートセクション
通貨 / DHS
DHS: WisdomTree U.S. High Dividend Fund

100.26 USD 0.13 (0.13%)
セクター: 金融 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

DHSの今日の為替レートは、0.13%変化しました。日中、通貨は1あたり99.91の安値と100.36の高値で取引されました。

WisdomTree U.S. High Dividend Fundダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

DHS株の現在の価格は？

WisdomTree U.S. High Dividend Fundの株価は本日100.26です。0.13%内で取引され、前日の終値は100.13、取引量は28に達しました。DHSのライブ価格チャートで最新情報を確認できます。

WisdomTree U.S. High Dividend Fundの株は配当を出しますか？

WisdomTree U.S. High Dividend Fundの現在の価格は100.26です。配当方針は会社によりますが、投資家は7.33%やUSDにも注目します。DHSの動きはライブチャートで確認できます。

DHS株を買う方法は？

WisdomTree U.S. High Dividend Fundの株は現在100.26で購入可能です。注文は通常100.26または100.56付近で行われ、28や-0.03%が市場の動きを示します。DHSの最新情報はライブチャートで確認できます。

DHS株に投資する方法は？

WisdomTree U.S. High Dividend Fundへの投資では、年間の値幅85.71 - 101.90と現在の100.26を考慮します。注文は多くの場合100.26や100.56で行われる前に、-0.54%や1.72%と比較されます。DHSの価格と日次変動はライブチャートで確認できます。

WisdomTree U.S. High Dividend Fundの株の最高値は？

WisdomTree U.S. High Dividend Fundの過去1年の最高値は101.90でした。85.71 - 101.90内で株価は大きく変動し、100.13と比較することでレジスタンスレベルを確認できます。WisdomTree U.S. High Dividend Fundのパフォーマンスはライブチャートで確認できます。

WisdomTree U.S. High Dividend Fundの株の最低値は？

WisdomTree U.S. High Dividend Fund(DHS)の年間最安値は85.71でした。現在の100.26や85.71 - 101.90と比較することで、長期的なエントリーポイントを把握できます。DHSの動きはライブチャートで確認できます。

DHSの株式分割はいつ行われましたか？

WisdomTree U.S. High Dividend Fundは過去に株式分割を行っています。これらの変化は、、100.13、7.33%に企業行動後の影響として反映されます。

1日のレンジ
99.91 100.36
1年のレンジ
85.71 101.90
以前の終値
100.13
始値
100.29
買値
100.26
買値
100.56
安値
99.91
高値
100.36
出来高
28
1日の変化
0.13%
1ヶ月の変化
-0.54%
6ヶ月の変化
1.72%
1年の変化
7.33%
30 9月, 火曜日
10:00
USD
FRB Jefferson理事発言
実際
期待
13:00
USD
S&P/ケース・シラー住宅価格総合指数-20前年比
実際
1.8%
期待
1.7%
2.1%
13:00
USD
S&P/ケース・シラー住宅価格総合指数-20n.s.a前月比
実際
-0.3%
期待
-0.4%
0.0%
13:45
USD
MNIシカゴ景気指標
実際
期待
45.8
41.5
14:00
USD
JOLTS求人労働異動調査
実際
期待
7.326 M
7.181 M
14:00
USD
CB消費者信頼感指標
実際
94.2
期待
100.7
97.8