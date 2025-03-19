- 概要
- 株
- 通貨
- 暗号通貨
- 金属
- 指数
- コモディティ
DHS: WisdomTree U.S. High Dividend Fund
DHSの今日の為替レートは、0.13%変化しました。日中、通貨は1あたり99.91の安値と100.36の高値で取引されました。
WisdomTree U.S. High Dividend Fundダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
DHS News
- DHS ETF Complements Your Value ETF Exposure (NYSEARCA:DHS)
- Value Investing In Volatile Times: Strategies For A Shifting Landscape
- Is WisdomTree U.S. High Dividend ETF (DHS) a Strong ETF Right Now?
- Should WisdomTree U.S. High Dividend ETF (DHS) Be on Your Investing Radar?
- Redefining Dividend Dynamics For Equity Income Investors
- FDVV: A Solid Dividend ETF With A Potential To Offer Lofty Returns In Long Term
- Q3 2025 Equity Market Outlook
- DIVB Can Beat The S&P 500, A Worth Considering Dividend ETF For The Long Term (BATS:DIVB)
- RDIV: Checking In On Invesco's High-Yielding Revenue-Weighted ETF (NYSEARCA:RDIV)
- U.S. Large-Cap Value Turns Expensive, Soft Relative Strength With DHS (NYSEARCA:DHS)
- DHS Is A Solid ETF, But Peers Offer Higher Returns With Modest Risk Factor
- Weekly Market Pulse: The Return Of Tariff Man
- TBG: A High-Conviction Dividend ETF Finding Its Footing (NYSEARCA:TBG)
- Weekly Market Pulse: The Uncertainty Of Uncertainty (null:SPX)
- Who Will Benefit From Deregulation?
- Best ETFs To Cut Risk And Still Pay Off Long Term, Says Advisor
- Mostly Dead: The Twilight Of Price Over Volume
- Inflection Points: Rethinking Your Core
- A Stock Picker's Guide: Global Equity Market Opportunities Across A Shifting Landscape
- The Return Of Dividends: Why DHS Is Having A Moment
- Is Value Investing Making A Comeback?
- Tariffs And Trade Wars: What Do They Mean For Investors?
- Multi-Asset Income In A New Regime
- Is It More Than Just Trade Tensions Weighing On The Markets?
よくあるご質問
DHS株の現在の価格は？
WisdomTree U.S. High Dividend Fundの株価は本日100.26です。0.13%内で取引され、前日の終値は100.13、取引量は28に達しました。DHSのライブ価格チャートで最新情報を確認できます。
WisdomTree U.S. High Dividend Fundの株は配当を出しますか？
WisdomTree U.S. High Dividend Fundの現在の価格は100.26です。配当方針は会社によりますが、投資家は7.33%やUSDにも注目します。DHSの動きはライブチャートで確認できます。
DHS株を買う方法は？
WisdomTree U.S. High Dividend Fundの株は現在100.26で購入可能です。注文は通常100.26または100.56付近で行われ、28や-0.03%が市場の動きを示します。DHSの最新情報はライブチャートで確認できます。
DHS株に投資する方法は？
WisdomTree U.S. High Dividend Fundへの投資では、年間の値幅85.71 - 101.90と現在の100.26を考慮します。注文は多くの場合100.26や100.56で行われる前に、-0.54%や1.72%と比較されます。DHSの価格と日次変動はライブチャートで確認できます。
WisdomTree U.S. High Dividend Fundの株の最高値は？
WisdomTree U.S. High Dividend Fundの過去1年の最高値は101.90でした。85.71 - 101.90内で株価は大きく変動し、100.13と比較することでレジスタンスレベルを確認できます。WisdomTree U.S. High Dividend Fundのパフォーマンスはライブチャートで確認できます。
WisdomTree U.S. High Dividend Fundの株の最低値は？
WisdomTree U.S. High Dividend Fund(DHS)の年間最安値は85.71でした。現在の100.26や85.71 - 101.90と比較することで、長期的なエントリーポイントを把握できます。DHSの動きはライブチャートで確認できます。
DHSの株式分割はいつ行われましたか？
WisdomTree U.S. High Dividend Fundは過去に株式分割を行っています。これらの変化は、、100.13、7.33%に企業行動後の影響として反映されます。
- 以前の終値
- 100.13
- 始値
- 100.29
- 買値
- 100.26
- 買値
- 100.56
- 安値
- 99.91
- 高値
- 100.36
- 出来高
- 28
- 1日の変化
- 0.13%
- 1ヶ月の変化
- -0.54%
- 6ヶ月の変化
- 1.72%
- 1年の変化
- 7.33%
- 実際
-
- 期待
- 前
- 実際
- 1.8%
- 期待
- 1.7%
- 前
- 2.1%
- 実際
- -0.3%
- 期待
- -0.4%
- 前
- 0.0%
- 実際
-
- 期待
- 45.8
- 前
- 41.5
- 実際
-
- 期待
- 7.326 M
- 前
- 7.181 M
- 実際
- 94.2
- 期待
- 100.7
- 前
- 97.8