DHS: WisdomTree U.S. High Dividend Fund
A taxa do DHS para hoje mudou para 0.58%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 99.91 e o mais alto foi 100.72.
Veja a dinâmica do par de moedas WisdomTree U.S. High Dividend Fund. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
DHS Notícias
Perguntas frequentes
Qual é o preço das ações de DHS hoje?
Hoje WisdomTree U.S. High Dividend Fund (DHS) está avaliado em 100.71. O instrumento é negociado dentro de 0.58%, o fechamento de ontem foi 100.13, e o volume de negociação atingiu 35. Toda a dinâmica pode ser acompanhada no gráfico de preços de DHS em tempo real.
As ações de WisdomTree U.S. High Dividend Fund pagam dividendos?
Atualmente WisdomTree U.S. High Dividend Fund está avaliado em 100.71. A política de dividendos depende da empresa, enquanto investidores também acompanham 7.82% e USD. Monitore os movimentos de DHS no gráfico em tempo real.
Como comprar ações de DHS?
Você pode comprar ações de WisdomTree U.S. High Dividend Fund (DHS) pelo preço atual 100.71. Ordens geralmente são executadas perto de 100.71 ou 101.01, enquanto 35 e 0.42% mostram a atividade do mercado. Monitore as mudanças de DHS no gráfico em tempo real.
Como investir em ações de DHS?
Investir em WisdomTree U.S. High Dividend Fund envolve considerar a faixa anual 85.71 - 101.90 e o preço atual 100.71. Muitos comparam -0.09% e 2.18% antes de enviar ordens em 100.71 ou 101.01. Estude as mudanças diárias de preço de DHS no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais altos das ações WisdomTree U.S. High Dividend Fund?
O maior preço de WisdomTree U.S. High Dividend Fund (DHS) no último ano foi 101.90. As ações oscilaram bastante dentro de 85.71 - 101.90, e a comparação com 100.13 ajuda a identificar resistências. Monitore a dinâmica de WisdomTree U.S. High Dividend Fund no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais baixos das ações WisdomTree U.S. High Dividend Fund?
O menor preço de WisdomTree U.S. High Dividend Fund (DHS) no ano foi 85.71. A comparação com o preço atual 100.71 e 85.71 - 101.90 mostra possíveis pontos de entrada de longo prazo. Estude os movimentos de DHS em detalhes no gráfico em tempo real.
Quando ocorreu o desdobramento das ações de DHS?
No passado WisdomTree U.S. High Dividend Fund passou por um desdobramento de ações. Essas mudanças aparecem em , 100.13 e 7.82% após os eventos corporativos.
- Fechamento anterior
- 100.13
- Open
- 100.29
- Bid
- 100.71
- Ask
- 101.01
- Low
- 99.91
- High
- 100.72
- Volume
- 35
- Mudança diária
- 0.58%
- Mudança mensal
- -0.09%
- Mudança de 6 meses
- 2.18%
- Mudança anual
- 7.82%
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- Atu.
- 1.8%
- Projeç.
- 1.7%
- Prév.
- 2.1%
- Atu.
- -0.3%
- Projeç.
- -0.4%
- Prév.
- 0.0%
- Atu.
-
- Projeç.
- 45.8
- Prév.
- 41.5
- Atu.
-
- Projeç.
- 7.326 milh
- Prév.
- 7.181 milh
- Atu.
- 94.2
- Projeç.
- 100.7
- Prév.
- 97.8