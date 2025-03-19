- Aperçu
DHS: WisdomTree U.S. High Dividend Fund
Le taux de change de DHS a changé de -0.40% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 99.77 et à un maximum de 100.46.
Suivez la dynamique WisdomTree U.S. High Dividend Fund. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
DHS Nouvelles
Foire Aux Questions
Quel est le prix de l'action DHS aujourd'hui ?
L'action WisdomTree U.S. High Dividend Fund est cotée à 100.13 aujourd'hui. Elle se négocie dans -0.40%, a clôturé hier à 100.53 et son volume d'échange a atteint 76. Le graphique en temps réel du cours de DHS présente ces mises à jour.
L'action WisdomTree U.S. High Dividend Fund verse-t-elle des dividendes ?
WisdomTree U.S. High Dividend Fund est actuellement valorisé à 100.13. La politique de dividendes dépend de l'entreprise, et les investisseurs surveillent également 7.19% et USD. Consultez le graphique en direct pour suivre l'évolution de DHS.
Comment acheter des actions DHS ?
Vous pouvez acheter des actions WisdomTree U.S. High Dividend Fund au cours actuel de 100.13. Les ordres sont généralement placés à proximité de 100.13 ou de 100.43, le 76 et le -0.26% indiquent l'activité du marché. Suivez l'évolution de DHS sur le graphique en direct dès aujourd'hui.
Comment investir dans l'action DHS ?
Investir dans WisdomTree U.S. High Dividend Fund implique de prendre en compte la fourchette annuelle 85.71 - 101.90 et le prix actuel 100.13. Beaucoup comparent -0.66% et 1.59% avant de passer des ordres à 100.13 ou 100.43. Consultez le graphique du cours de DHS en temps réel et les variations quotidiennes.
Quels sont les prix les plus élevés de l'action WisdomTree U.S. High Dividend Fund ?
Le cours le plus élevé de WisdomTree U.S. High Dividend Fund l'année dernière était 101.90. Au cours de 85.71 - 101.90, l'action a connu des fluctuations importantes, et la comparaison avec 100.53 permet d'identifier les niveaux de résistance. Suivez la performance de WisdomTree U.S. High Dividend Fund sur le graphique en temps réel.
Quels sont les prix les plus bas de l'action WisdomTree U.S. High Dividend Fund ?
Le cours le plus bas de WisdomTree U.S. High Dividend Fund (DHS) sur l'année a été 85.71. Sa comparaison avec 100.13 et 85.71 - 101.90 actuels révèle des points d'entrée potentiels à long terme. Suivez l'évolution de DHS sur le graphique en direct pour plus de détails.
Quand l'action DHS a-t-elle été divisée ?
WisdomTree U.S. High Dividend Fund a connu des fractionnements d'actions par le passé. Ces changements sont visibles dans , 100.53 et 7.19% après les opérations sur titres.
- Clôture Précédente
- 100.53
- Ouverture
- 100.39
- Bid
- 100.13
- Ask
- 100.43
- Plus Bas
- 99.77
- Plus Haut
- 100.46
- Volume
- 76
- Changement quotidien
- -0.40%
- Changement Mensuel
- -0.66%
- Changement à 6 Mois
- 1.59%
- Changement Annuel
- 7.19%
- Act
-
- Fcst
- Prev
- Act
- 1.8%
- Fcst
- 1.7%
- Prev
- 2.1%
- Act
- -0.3%
- Fcst
- -0.4%
- Prev
- 0.0%
- Act
-
- Fcst
- 45.8
- Prev
- 41.5
- Act
-
- Fcst
- 7.326 M
- Prev
- 7.181 M
- Act
- 94.2
- Fcst
- 100.7
- Prev
- 97.8