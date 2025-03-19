КотировкиРазделы
DHS
DHS: WisdomTree U.S. High Dividend Fund

100.13 USD 0.40 (0.40%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс DHS за сегодня изменился на -0.40%. При этом минимальная цена на торгах достигала 99.77, а максимальная — 100.46.

Следите за динамикой WisdomTree U.S. High Dividend Fund. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций DHS сегодня?

WisdomTree U.S. High Dividend Fund (DHS) сегодня оценивается на уровне 100.13. Инструмент торгуется в пределах -0.40%, вчерашнее закрытие составило 100.53, а торговый объем достиг 76. Всю динамику можно отследить на ценовом графике DHS в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям WisdomTree U.S. High Dividend Fund?

WisdomTree U.S. High Dividend Fund в настоящее время оценивается в 100.13. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 7.19% и USD. Отслеживайте движения DHS на графике в реальном времени.

Как купить акции DHS?

Вы можете купить акции WisdomTree U.S. High Dividend Fund (DHS) по текущей цене 100.13. Ордера обычно размещаются около 100.13 или 100.43, тогда как 76 и -0.26% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения DHS на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции DHS?

Инвестирование в WisdomTree U.S. High Dividend Fund предполагает учет годового диапазона 85.71 - 101.90 и текущей цены 100.13. Многие сравнивают -0.66% и 1.59% перед размещением ордеров на 100.13 или 100.43. Изучайте ежедневные изменения цены DHS на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции WisdomTree U.S. High Dividend Fund?

Самая высокая цена WisdomTree U.S. High Dividend Fund (DHS) за последний год составила 101.90. Акции заметно колебались в пределах 85.71 - 101.90, сравнение с 100.53 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику WisdomTree U.S. High Dividend Fund на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции WisdomTree U.S. High Dividend Fund?

Самая низкая цена WisdomTree U.S. High Dividend Fund (DHS) за год составила 85.71. Сравнение с текущими 100.13 и 85.71 - 101.90 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения DHS во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций DHS?

В прошлом WisdomTree U.S. High Dividend Fund проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 100.53 и 7.19% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
99.77 100.46
Годовой диапазон
85.71 101.90
Предыдущее закрытие
100.53
Open
100.39
Bid
100.13
Ask
100.43
Low
99.77
High
100.46
Объем
76
Дневное изменение
-0.40%
Месячное изменение
-0.66%
6-месячное изменение
1.59%
Годовое изменение
7.19%
30 сентября, вторник
10:00
USD
Выступление управляющего ФРС Джефферсона
Акт.
Прог.
Пред.
13:00
USD
Композитный индекс цен на жильё S&P/CS Composite-20 г/г
Акт.
1.8%
Прог.
1.7%
Пред.
2.1%
13:00
USD
Композитный индекс цен на жильё S&P/CS Composite-20 без учета сезонных колебаний м/м
Акт.
-0.3%
Прог.
-0.4%
Пред.
0.0%
13:45
USD
Бизнес-барометр Чикаго от MNI
Акт.
Прог.
45.8
Пред.
41.5
14:00
USD
Число открытых вакансий на рынке труда
Акт.
Прог.
7.326 млн
Пред.
7.181 млн
14:00
USD
Индекс доверия потребителей от CB
Акт.
94.2
Прог.
100.7
Пред.
97.8