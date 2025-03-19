- Обзор рынка
- Рынок акций США
- Валюты
- Криптовалюты
- Металлы
- Индексы
- Товары
DHS: WisdomTree U.S. High Dividend Fund
Курс DHS за сегодня изменился на -0.40%. При этом минимальная цена на торгах достигала 99.77, а максимальная — 100.46.
Следите за динамикой WisdomTree U.S. High Dividend Fund. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Новости DHS
- DHS ETF Complements Your Value ETF Exposure (NYSEARCA:DHS)
- Value Investing In Volatile Times: Strategies For A Shifting Landscape
- Is WisdomTree U.S. High Dividend ETF (DHS) a Strong ETF Right Now?
- Should WisdomTree U.S. High Dividend ETF (DHS) Be on Your Investing Radar?
- Redefining Dividend Dynamics For Equity Income Investors
- FDVV: A Solid Dividend ETF With A Potential To Offer Lofty Returns In Long Term
- Q3 2025 Equity Market Outlook
- DIVB Can Beat The S&P 500, A Worth Considering Dividend ETF For The Long Term (BATS:DIVB)
- RDIV: Checking In On Invesco's High-Yielding Revenue-Weighted ETF (NYSEARCA:RDIV)
- U.S. Large-Cap Value Turns Expensive, Soft Relative Strength With DHS (NYSEARCA:DHS)
- DHS Is A Solid ETF, But Peers Offer Higher Returns With Modest Risk Factor
- Weekly Market Pulse: The Return Of Tariff Man
- TBG: A High-Conviction Dividend ETF Finding Its Footing (NYSEARCA:TBG)
- Weekly Market Pulse: The Uncertainty Of Uncertainty (null:SPX)
- Who Will Benefit From Deregulation?
- Best ETFs To Cut Risk And Still Pay Off Long Term, Says Advisor
- Mostly Dead: The Twilight Of Price Over Volume
- Inflection Points: Rethinking Your Core
- A Stock Picker's Guide: Global Equity Market Opportunities Across A Shifting Landscape
- The Return Of Dividends: Why DHS Is Having A Moment
- Is Value Investing Making A Comeback?
- Tariffs And Trade Wars: What Do They Mean For Investors?
- Multi-Asset Income In A New Regime
- Is It More Than Just Trade Tensions Weighing On The Markets?
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций DHS сегодня?
WisdomTree U.S. High Dividend Fund (DHS) сегодня оценивается на уровне 100.13. Инструмент торгуется в пределах -0.40%, вчерашнее закрытие составило 100.53, а торговый объем достиг 76. Всю динамику можно отследить на ценовом графике DHS в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям WisdomTree U.S. High Dividend Fund?
WisdomTree U.S. High Dividend Fund в настоящее время оценивается в 100.13. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 7.19% и USD. Отслеживайте движения DHS на графике в реальном времени.
Как купить акции DHS?
Вы можете купить акции WisdomTree U.S. High Dividend Fund (DHS) по текущей цене 100.13. Ордера обычно размещаются около 100.13 или 100.43, тогда как 76 и -0.26% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения DHS на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции DHS?
Инвестирование в WisdomTree U.S. High Dividend Fund предполагает учет годового диапазона 85.71 - 101.90 и текущей цены 100.13. Многие сравнивают -0.66% и 1.59% перед размещением ордеров на 100.13 или 100.43. Изучайте ежедневные изменения цены DHS на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции WisdomTree U.S. High Dividend Fund?
Самая высокая цена WisdomTree U.S. High Dividend Fund (DHS) за последний год составила 101.90. Акции заметно колебались в пределах 85.71 - 101.90, сравнение с 100.53 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику WisdomTree U.S. High Dividend Fund на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции WisdomTree U.S. High Dividend Fund?
Самая низкая цена WisdomTree U.S. High Dividend Fund (DHS) за год составила 85.71. Сравнение с текущими 100.13 и 85.71 - 101.90 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения DHS во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций DHS?
В прошлом WisdomTree U.S. High Dividend Fund проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 100.53 и 7.19% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 100.53
- Open
- 100.39
- Bid
- 100.13
- Ask
- 100.43
- Low
- 99.77
- High
- 100.46
- Объем
- 76
- Дневное изменение
- -0.40%
- Месячное изменение
- -0.66%
- 6-месячное изменение
- 1.59%
- Годовое изменение
- 7.19%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
- 1.8%
- Прог.
- 1.7%
- Пред.
- 2.1%
- Акт.
- -0.3%
- Прог.
- -0.4%
- Пред.
- 0.0%
- Акт.
-
- Прог.
- 45.8
- Пред.
- 41.5
- Акт.
-
- Прог.
- 7.326 млн
- Пред.
- 7.181 млн
- Акт.
- 94.2
- Прог.
- 100.7
- Пред.
- 97.8