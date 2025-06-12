Divisas / CRMT
CRMT: America's Car-Mart Inc
32.20 USD 1.49 (4.42%)
Sector: Valores de Consumo Cíclico Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de CRMT de hoy ha cambiado un -4.42%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 32.04, mientras que el máximo ha alcanzado 33.72.
Siga la dinámica de la pareja de divisas America's Car-Mart Inc. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
Rango diario
32.04 33.72
Rango anual
32.04 62.72
- Cierres anteriores
- 33.69
- Open
- 33.35
- Bid
- 32.20
- Ask
- 32.50
- Low
- 32.04
- High
- 33.72
- Volumen
- 638
- Cambio diario
- -4.42%
- Cambio mensual
- -27.51%
- Cambio a 6 meses
- -27.95%
- Cambio anual
- -22.47%
