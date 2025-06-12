통화 / CRMT
CRMT: America's Car-Mart Inc
32.77 USD 1.37 (4.01%)
부문: 경기순환소비재 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
CRMT 환율이 오늘 -4.01%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 32.65이고 고가는 34.14이었습니다.
America's Car-Mart Inc 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
- Top 3 Consumer Stocks That May Explode In Q3 - Cheesecake Factory (NASDAQ:CAKE), America's Car-Mart (NASDAQ:CRMT)
- America's Car-Mart, Inc. (CRMT) Q1 2026 Earnings Call Transcript
- Salesforce, Amazon lead Thursday’s market cap stock movers
- Why America's Car-Mart Stock Is Falling Today - America's Car-Mart (NASDAQ:CRMT)
- Americas Car-Mart Grows Gross Margin
- Why America's Car-Mart Stock Crashed Today
- Salesforce, Alibaba Dip Among Mega-Cap Movers on Thursday
- America's Car-Mart (CRMT) Reports Q1 Loss, Misses Revenue Estimates
- Car-Mart Reports 2% Revenue Drop in Q1
- America’s Car-Mart shares tumble as Q1 loss widens, revenue misses estimates
- Americas Car-Mart earnings missed by $1.52, revenue fell short of estimates
- Americas Car-Mart Q1 FY26 slides: Improved customer mix despite stock plunge
- Signet (SIG) Surpasses Q2 Earnings and Revenue Estimates
- Titan Machinery (TITN) Reports Q2 Loss, Beats Revenue Estimates
- Is America's CarMart (CRMT) Stock Undervalued Right Now?
- America’s Car-Mart regains Nasdaq compliance after filing annual report
- Is America's CarMart (CRMT) a Great Value Stock Right Now?
- America's Car-Mart (CRMT) Loses 29.7% in 4 Weeks, Here's Why a Trend Reversal May be Around the Corner
- America's Car-Mart Is Setting Up A Strong Foundation For Future Growth (NASDAQ:CRMT)
- IBD Stock Of The Day Offers A Buy Opportunity Amid 120% Run Since April
- Why America's Car-Mart Stock Crashed on Thursday
- America's Car-Mart Beats Q4 Expectations, But Insider Sale Weighs On Stock - America's Car-Mart (NASDAQ:CRMT)
- America's Car-Mart, Inc (CRMT) Q4 2025 Earnings Call Transcript
- Earnings call transcript: Americas Car-Mart’s Q4 2025 earnings beat forecast, stock dips
일일 변동 비율
32.65 34.14
년간 변동
32.04 62.72
- 이전 종가
- 34.14
- 시가
- 34.14
- Bid
- 32.77
- Ask
- 33.07
- 저가
- 32.65
- 고가
- 34.14
- 볼륨
- 434
- 일일 변동
- -4.01%
- 월 변동
- -26.23%
- 6개월 변동
- -26.67%
- 년간 변동율
- -21.09%
