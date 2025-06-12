クォートセクション
CRMT: America's Car-Mart Inc

34.14 USD 1.94 (6.02%)
セクター: 消費者向けサイクル ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

CRMTの今日の為替レートは、6.02%変化しました。日中、通貨は1あたり32.21の安値と34.60の高値で取引されました。

America's Car-Mart Incダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

1日のレンジ
32.21 34.60
1年のレンジ
32.04 62.72
以前の終値
32.20
始値
32.48
買値
34.14
買値
34.44
安値
32.21
高値
34.60
出来高
572
1日の変化
6.02%
1ヶ月の変化
-23.14%
6ヶ月の変化
-23.61%
1年の変化
-17.79%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置（リグ）稼働数
実際
期待
416
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置(リグ)稼働数
実際
期待
539
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
261.7 K
19:30
USD
CFTC原油投機筋ポジション
実際
期待
81.8 K
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100投機筋ポジション
実際
期待
25.5 K