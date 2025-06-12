通貨 / CRMT
- 概要
- 株
- 通貨
- 暗号通貨
- 金属
- 指数
- コモディティ
CRMT: America's Car-Mart Inc
34.14 USD 1.94 (6.02%)
セクター: 消費者向けサイクル ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
CRMTの今日の為替レートは、6.02%変化しました。日中、通貨は1あたり32.21の安値と34.60の高値で取引されました。
America's Car-Mart Incダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
CRMT News
- Q3に爆発する可能性のあるトップ3の消費者株
- Top 3 Consumer Stocks That May Explode In Q3 - Cheesecake Factory (NASDAQ:CAKE), America's Car-Mart (NASDAQ:CRMT)
- America's Car-Mart, Inc. (CRMT) Q1 2026 Earnings Call Transcript
- Salesforce, Amazon lead Thursday’s market cap stock movers
- Why America's Car-Mart Stock Is Falling Today - America's Car-Mart (NASDAQ:CRMT)
- Americas Car-Mart Grows Gross Margin
- Why America's Car-Mart Stock Crashed Today
- Salesforce, Alibaba Dip Among Mega-Cap Movers on Thursday
- America's Car-Mart (CRMT) Reports Q1 Loss, Misses Revenue Estimates
- Car-Mart Reports 2% Revenue Drop in Q1
- America’s Car-Mart shares tumble as Q1 loss widens, revenue misses estimates
- Americas Car-Mart earnings missed by $1.52, revenue fell short of estimates
- Americas Car-Mart Q1 FY26 slides: Improved customer mix despite stock plunge
- Signet (SIG) Surpasses Q2 Earnings and Revenue Estimates
- Titan Machinery (TITN) Reports Q2 Loss, Beats Revenue Estimates
- Is America's CarMart (CRMT) Stock Undervalued Right Now?
- America’s Car-Mart regains Nasdaq compliance after filing annual report
- Is America's CarMart (CRMT) a Great Value Stock Right Now?
- America's Car-Mart (CRMT) Loses 29.7% in 4 Weeks, Here's Why a Trend Reversal May be Around the Corner
- America's Car-Mart Is Setting Up A Strong Foundation For Future Growth (NASDAQ:CRMT)
- IBD Stock Of The Day Offers A Buy Opportunity Amid 120% Run Since April
- Why America's Car-Mart Stock Crashed on Thursday
- America's Car-Mart Beats Q4 Expectations, But Insider Sale Weighs On Stock - America's Car-Mart (NASDAQ:CRMT)
- America's Car-Mart, Inc (CRMT) Q4 2025 Earnings Call Transcript
1日のレンジ
32.21 34.60
1年のレンジ
32.04 62.72
- 以前の終値
- 32.20
- 始値
- 32.48
- 買値
- 34.14
- 買値
- 34.44
- 安値
- 32.21
- 高値
- 34.60
- 出来高
- 572
- 1日の変化
- 6.02%
- 1ヶ月の変化
- -23.14%
- 6ヶ月の変化
- -23.61%
- 1年の変化
- -17.79%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 416
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 539
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 261.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 81.8 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- -173.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 25.5 K