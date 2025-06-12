FiyatlarBölümler
Dövizler / CRMT
Geri dön - Hisse senetleri

CRMT: America's Car-Mart Inc

32.77 USD 1.37 (4.01%)
Sektör: Tüketici - Döngüsel Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

CRMT fiyatı bugün -4.01% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 32.65 ve Yüksek fiyatı olarak 34.14 aralığında işlem gördü.

America's Car-Mart Inc hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

Tam ekran grafik
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

CRMT haberleri

Günlük aralık
32.65 34.14
Yıllık aralık
32.04 62.72
Önceki kapanış
34.14
Açılış
34.14
Satış
32.77
Alış
33.07
Düşük
32.65
Yüksek
34.14
Hacim
434
Günlük değişim
-4.01%
Aylık değişim
-26.23%
6 aylık değişim
-26.67%
Yıllık değişim
-21.09%
21 Eylül, Pazar