Dövizler / CRMT
CRMT: America's Car-Mart Inc
32.77 USD 1.37 (4.01%)
Sektör: Tüketici - Döngüsel Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
CRMT fiyatı bugün -4.01% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 32.65 ve Yüksek fiyatı olarak 34.14 aralığında işlem gördü.
America's Car-Mart Inc hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
Günlük aralık
32.65 34.14
Yıllık aralık
32.04 62.72
- Önceki kapanış
- 34.14
- Açılış
- 34.14
- Satış
- 32.77
- Alış
- 33.07
- Düşük
- 32.65
- Yüksek
- 34.14
- Hacim
- 434
- Günlük değişim
- -4.01%
- Aylık değişim
- -26.23%
- 6 aylık değişim
- -26.67%
- Yıllık değişim
- -21.09%
21 Eylül, Pazar