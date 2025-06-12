货币 / CRMT
CRMT: America's Car-Mart Inc
32.42 USD 1.27 (3.77%)
版块: 消费类周期性 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日CRMT汇率已更改-3.77%。当日，交易品种以低点32.04和高点33.72进行交易。
关注America's Car-Mart Inc动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
CRMT新闻
日范围
32.04 33.72
年范围
32.04 62.72
- 前一天收盘价
- 33.69
- 开盘价
- 33.35
- 卖价
- 32.42
- 买价
- 32.72
- 最低价
- 32.04
- 最高价
- 33.72
- 交易量
- 464
- 日变化
- -3.77%
- 月变化
- -27.01%
- 6个月变化
- -27.46%
- 年变化
- -21.94%
