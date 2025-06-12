Валюты / CRMT
CRMT: America's Car-Mart Inc
33.69 USD 0.52 (1.52%)
Сектор: Потребление циклического спроса Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс CRMT за сегодня изменился на -1.52%. При этом минимальная цена на торгах достигала 32.70, а максимальная — 34.20.
Следите за динамикой America's Car-Mart Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Новости CRMT
- Top 3 Consumer Stocks That May Explode In Q3 - Cheesecake Factory (NASDAQ:CAKE), America's Car-Mart (NASDAQ:CRMT)
- America's Car-Mart, Inc. (CRMT) Q1 2026 Earnings Call Transcript
- Salesforce, Amazon lead Thursday’s market cap stock movers
- Why America's Car-Mart Stock Is Falling Today - America's Car-Mart (NASDAQ:CRMT)
- Americas Car-Mart Grows Gross Margin
- Why America's Car-Mart Stock Crashed Today
- Salesforce, Alibaba Dip Among Mega-Cap Movers on Thursday
- America's Car-Mart (CRMT) Reports Q1 Loss, Misses Revenue Estimates
- Car-Mart Reports 2% Revenue Drop in Q1
- America’s Car-Mart shares tumble as Q1 loss widens, revenue misses estimates
- Americas Car-Mart earnings missed by $1.52, revenue fell short of estimates
- Americas Car-Mart Q1 FY26 slides: Improved customer mix despite stock plunge
- Signet (SIG) Surpasses Q2 Earnings and Revenue Estimates
- Titan Machinery (TITN) Reports Q2 Loss, Beats Revenue Estimates
- Is America's CarMart (CRMT) Stock Undervalued Right Now?
- America’s Car-Mart regains Nasdaq compliance after filing annual report
- Is America's CarMart (CRMT) a Great Value Stock Right Now?
- America's Car-Mart (CRMT) Loses 29.7% in 4 Weeks, Here's Why a Trend Reversal May be Around the Corner
- America's Car-Mart Is Setting Up A Strong Foundation For Future Growth (NASDAQ:CRMT)
- IBD Stock Of The Day Offers A Buy Opportunity Amid 120% Run Since April
- Why America's Car-Mart Stock Crashed on Thursday
- America's Car-Mart Beats Q4 Expectations, But Insider Sale Weighs On Stock - America's Car-Mart (NASDAQ:CRMT)
- America's Car-Mart, Inc (CRMT) Q4 2025 Earnings Call Transcript
- Earnings call transcript: Americas Car-Mart’s Q4 2025 earnings beat forecast, stock dips
Дневной диапазон
32.70 34.20
Годовой диапазон
32.70 62.72
- Предыдущее закрытие
- 34.21
- Open
- 34.00
- Bid
- 33.69
- Ask
- 33.99
- Low
- 32.70
- High
- 34.20
- Объем
- 605
- Дневное изменение
- -1.52%
- Месячное изменение
- -24.16%
- 6-месячное изменение
- -24.61%
- Годовое изменение
- -18.88%
