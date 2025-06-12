Currencies / CRMT
- Overview
- US Stock Market
- Currencies
- Cryptocurrencies
- Metals
- Indexes
- Commodities
CRMT: America's Car-Mart Inc
33.69 USD 0.52 (1.52%)
Sector: Consumer Cyclical Base: US Dollar Profit currency: US Dollar
CRMT exchange rate has changed by -1.52% for today. During the day, the instrument was traded at a low of 32.70 and at a high of 34.20.
Follow America's Car-Mart Inc dynamics. Real-time quotes will help you quickly react to market changes. By switching between different timeframes, you can monitor exchange rate trends and dynamics by minutes, hours, days, weeks, and months. Use this information to forecast market changes and to make informed trading decisions.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
CRMT News
- Top 3 Consumer Stocks That May Explode In Q3 - Cheesecake Factory (NASDAQ:CAKE), America's Car-Mart (NASDAQ:CRMT)
- America's Car-Mart, Inc. (CRMT) Q1 2026 Earnings Call Transcript
- Salesforce, Amazon lead Thursday’s market cap stock movers
- Why America's Car-Mart Stock Is Falling Today - America's Car-Mart (NASDAQ:CRMT)
- Americas Car-Mart Grows Gross Margin
- Why America's Car-Mart Stock Crashed Today
- Salesforce, Alibaba Dip Among Mega-Cap Movers on Thursday
- America's Car-Mart (CRMT) Reports Q1 Loss, Misses Revenue Estimates
- Car-Mart Reports 2% Revenue Drop in Q1
- America’s Car-Mart shares tumble as Q1 loss widens, revenue misses estimates
- Americas Car-Mart earnings missed by $1.52, revenue fell short of estimates
- Americas Car-Mart Q1 FY26 slides: Improved customer mix despite stock plunge
- Signet (SIG) Surpasses Q2 Earnings and Revenue Estimates
- Titan Machinery (TITN) Reports Q2 Loss, Beats Revenue Estimates
- Is America's CarMart (CRMT) Stock Undervalued Right Now?
- America’s Car-Mart regains Nasdaq compliance after filing annual report
- Is America's CarMart (CRMT) a Great Value Stock Right Now?
- America's Car-Mart (CRMT) Loses 29.7% in 4 Weeks, Here's Why a Trend Reversal May be Around the Corner
- America's Car-Mart Is Setting Up A Strong Foundation For Future Growth (NASDAQ:CRMT)
- IBD Stock Of The Day Offers A Buy Opportunity Amid 120% Run Since April
- Why America's Car-Mart Stock Crashed on Thursday
- America's Car-Mart Beats Q4 Expectations, But Insider Sale Weighs On Stock - America's Car-Mart (NASDAQ:CRMT)
- America's Car-Mart, Inc (CRMT) Q4 2025 Earnings Call Transcript
- Earnings call transcript: Americas Car-Mart’s Q4 2025 earnings beat forecast, stock dips
Daily Range
32.70 34.20
Year Range
32.70 62.72
- Previous Close
- 34.21
- Open
- 34.00
- Bid
- 33.69
- Ask
- 33.99
- Low
- 32.70
- High
- 34.20
- Volume
- 605
- Daily Change
- -1.52%
- Month Change
- -24.16%
- 6 Months Change
- -24.61%
- Year Change
- -18.88%
16 September, Tuesday
12:30
USD
- Act
- 0.6%
- Fcst
- -0.3%
- Prev
- 0.6%
12:30
USD
- Act
- 0.7%
- Fcst
- 0.0%
- Prev
- 0.4%
12:30
USD
- Act
- 0.7%
- Fcst
- -0.2%
- Prev
- 0.5%
12:30
USD
- Act
-
- Fcst
- 0.3%
- Prev
- 0.4%
12:30
USD
- Act
-
- Fcst
- 0.1%
- Prev
- 0.1%
13:15
USD
- Act
- 0.1%
- Fcst
- 0.0%
- Prev
- -0.4%
13:15
USD
- Act
- 0.9%
- Fcst
- 1.6%
- Prev
- 1.4%
14:00
USD
- Act
- 0.2%
- Fcst
- 0.1%
- Prev
- 0.2%
14:00
USD
- Act
- 0.2%
- Fcst
- 0.2%
- Prev
- 0.2%
14:00
USD
- Act
- 0.1%
- Fcst
- Prev
- 0.1%
17:00
USD
- Act
- 4.613%
- Fcst
- Prev
- 4.876%