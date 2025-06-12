Moedas / CRMT
- Visão do mercado
- Ações
- Moedas
- Criptomoedas
- Metais
- Índices
- Mercadorias
CRMT: America's Car-Mart Inc
34.01 USD 1.81 (5.62%)
Setor: Consumo cíclico de demanda Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do CRMT para hoje mudou para 5.62%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 32.21 e o mais alto foi 34.60.
Veja a dinâmica do par de moedas America's Car-Mart Inc. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
CRMT Notícias
- Top 3 Consumer Stocks That May Explode In Q3 - Cheesecake Factory (NASDAQ:CAKE), America's Car-Mart (NASDAQ:CRMT)
- America's Car-Mart, Inc. (CRMT) Q1 2026 Earnings Call Transcript
- Salesforce, Amazon lead Thursday’s market cap stock movers
- Why America's Car-Mart Stock Is Falling Today - America's Car-Mart (NASDAQ:CRMT)
- Americas Car-Mart Grows Gross Margin
- Why America's Car-Mart Stock Crashed Today
- Salesforce, Alibaba Dip Among Mega-Cap Movers on Thursday
- America's Car-Mart (CRMT) Reports Q1 Loss, Misses Revenue Estimates
- Car-Mart Reports 2% Revenue Drop in Q1
- America’s Car-Mart shares tumble as Q1 loss widens, revenue misses estimates
- Americas Car-Mart earnings missed by $1.52, revenue fell short of estimates
- Americas Car-Mart Q1 FY26 slides: Improved customer mix despite stock plunge
- Signet (SIG) Surpasses Q2 Earnings and Revenue Estimates
- Titan Machinery (TITN) Reports Q2 Loss, Beats Revenue Estimates
- Is America's CarMart (CRMT) Stock Undervalued Right Now?
- America’s Car-Mart regains Nasdaq compliance after filing annual report
- Is America's CarMart (CRMT) a Great Value Stock Right Now?
- America's Car-Mart (CRMT) Loses 29.7% in 4 Weeks, Here's Why a Trend Reversal May be Around the Corner
- America's Car-Mart Is Setting Up A Strong Foundation For Future Growth (NASDAQ:CRMT)
- IBD Stock Of The Day Offers A Buy Opportunity Amid 120% Run Since April
- Why America's Car-Mart Stock Crashed on Thursday
- America's Car-Mart Beats Q4 Expectations, But Insider Sale Weighs On Stock - America's Car-Mart (NASDAQ:CRMT)
- America's Car-Mart, Inc (CRMT) Q4 2025 Earnings Call Transcript
- Earnings call transcript: Americas Car-Mart’s Q4 2025 earnings beat forecast, stock dips
Faixa diária
32.21 34.60
Faixa anual
32.04 62.72
- Fechamento anterior
- 32.20
- Open
- 32.48
- Bid
- 34.01
- Ask
- 34.31
- Low
- 32.21
- High
- 34.60
- Volume
- 283
- Mudança diária
- 5.62%
- Mudança mensal
- -23.44%
- Mudança de 6 meses
- -23.90%
- Mudança anual
- -18.11%
18 setembro, quinta-feira
12:30
USD
- Atu.
- 23.2
- Projeç.
- 3.7
- Prév.
- -0.3
12:30
USD
- Atu.
- 5.6
- Projeç.
- 7.6
- Prév.
- 5.9
12:30
USD
- Atu.
- 231 mil
- Projeç.
- 282 mil
- Prév.
- 264 mil
12:30
USD
- Atu.
- 1.920 milh
- Projeç.
- 1.935 milh
- Prév.
- 1.927 milh
14:00
USD
- Atu.
- -0.5%
- Projeç.
- -0.2%
- Prév.
- -0.1%
17:00
USD
- Atu.
- 1.734%
- Projeç.
- Prév.
- 1.985%
20:00
USD
- Atu.
-
- Projeç.
- $123.1 bilh
- Prév.
- $150.8 bilh