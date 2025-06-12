KurseKategorien
CRMT: America's Car-Mart Inc

33.20 USD 0.94 (2.75%)
Sektor: Konjunkturabhängige Güter Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von CRMT hat sich für heute um -2.75% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 33.03 bis zu einem Hoch von 34.14 gehandelt.

Verfolgen Sie die America's Car-Mart Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Tagesspanne
33.03 34.14
Jahresspanne
32.04 62.72
Vorheriger Schlusskurs
34.14
Eröffnung
34.14
Bid
33.20
Ask
33.50
Tief
33.03
Hoch
34.14
Volumen
79
Tagesänderung
-2.75%
Monatsänderung
-25.26%
6-Monatsänderung
-25.71%
Jahresänderung
-20.06%
