CRMT: America's Car-Mart Inc
33.20 USD 0.94 (2.75%)
Sektor: Konjunkturabhängige Güter Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von CRMT hat sich für heute um -2.75% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 33.03 bis zu einem Hoch von 34.14 gehandelt.
Verfolgen Sie die America's Car-Mart Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Tagesspanne
33.03 34.14
Jahresspanne
32.04 62.72
- Vorheriger Schlusskurs
- 34.14
- Eröffnung
- 34.14
- Bid
- 33.20
- Ask
- 33.50
- Tief
- 33.03
- Hoch
- 34.14
- Volumen
- 79
- Tagesänderung
- -2.75%
- Monatsänderung
- -25.26%
- 6-Monatsänderung
- -25.71%
- Jahresänderung
- -20.06%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K