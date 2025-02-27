- Panorámica
- Acciones
- Divisas
- Criptomonedas
- Metales
- Índices
- Mercancías
BRZU: Direxion Daily Brazil Bull 2X Shares
El tipo de cambio de BRZU de hoy ha cambiado un -0.84%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 72.87, mientras que el máximo ha alcanzado 74.40.
Siga la dinámica de la pareja de divisas Direxion Daily Brazil Bull 2X Shares. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
BRZU News
- Global Economic Outlook: September 2025
- Global Monetary Base - Update Through August 2025 And 2025 Forecast
- Global Economic Outlook: August 2025
- Brazil’s Realignment: From Economic Stagnation To Strategic Relevance
- Trade Update: Reciprocal Tariffs, Fragile Deals And Legal Uncertainty
- Global Economic Outlook: July 2025
- Assessing Rate Cut Potential For Brazil And Mexico
- Inflation Week On Wall Street Comes As Tariff Risk Re-Emerges
- Tariff Threat Dismissed As Implied Volatilities Fall
- Letters From America: Trump’s Tariff Saga Continues
- Letter Day Brings Back The Spirit Of Liberation Day
- Brazil: A Rare Bright Spot In A Turbulent Global Market
- Brazilian Equities: A Market In Transition
- Weekly Commentary: 'Real Economy Sphere Vs. Financial Sphere' Q1 2025 Z.1
- Market Reaction To Liberation Day - This Is Just The Beginning
- BRZU: Waiting For Clearer Trends Before Betting On It (NYSEARCA:BRZU)
- Global Employment Falls, Developed World Job Losses Highest Since July 2020
- Tariff Tremors: The Global Impact Of U.S. Trade Policies
Preguntas frecuentes
¿Cuál es el precio de las acciones de BRZU hoy?
Direxion Daily Brazil Bull 2X Shares (BRZU) se evalúa hoy en 73.10. El instrumento se negocia dentro de -0.84%; el cierre de ayer ha sido 73.72 y el volumen comercial ha alcanzado 33. Toda la dinámica se puede monitorear en el gráfico de precios BRZU en tiempo real.
¿Se pagan dividendos en acciones de Direxion Daily Brazil Bull 2X Shares?
Direxion Daily Brazil Bull 2X Shares se evalúa actualmente en 73.10. La política de dividendos depende de la compañía, y los inversores también monitorean 4.01% y USD. Monitoree los movimientos de BRZU en el gráfico en tiempo real.
¿Cómo comprar acciones de BRZU?
Puede comprar acciones de Direxion Daily Brazil Bull 2X Shares (BRZU) al precio actual de 73.10. Las órdenes generalmente se colocan cerca de 73.10 o 73.40, mientras que 33 y -1.75% muestran la actividad del mercado. Monitoree los cambios de BRZU en el gráfico en tiempo real.
¿Cómo invertir en acciones de BRZU?
Invertir en Direxion Daily Brazil Bull 2X Shares implica tener en cuenta el rango anual 40.61 - 76.05 y el precio actual 73.10. Muchos comparan 13.99% y 36.92% antes de colocar órdenes en 73.10 o 73.40. Estudie los cambios diarios de precios de BRZU en el gráfico en tiempo real.
¿Cuáles son los precios más altos de las acciones de Direxion Daily MSCI Brazil Bull 2X Shares?
El precio más alto de Direxion Daily MSCI Brazil Bull 2X Shares (BRZU) en el último año ha sido 76.05. Las acciones han fluctuado notablemente dentro de 40.61 - 76.05, una comparación con 73.72 ayuda a revelar los niveles de resistencia. Monitoree la dinámica de Direxion Daily Brazil Bull 2X Shares en el gráfico en tiempo real.
¿Cuáles son los precios más bajos de las acciones de Direxion Daily MSCI Brazil Bull 2X Shares?
El precio más bajo de Direxion Daily MSCI Brazil Bull 2X Shares (BRZU) para el año ha sido 40.61. La comparación con los actuales 73.10 y 40.61 - 76.05 muestra posibles puntos de entrada a largo plazo. Estudie los movimientos de BRZU en detalle en el gráfico en tiempo real.
¿Cuándo se ha producido la división de acciones de BRZU?
En el pasado, Direxion Daily Brazil Bull 2X Shares ha pasado por una división de acciones. Estos cambios son visibles en , 73.72 y 4.01% después de las acciones corporativas.
- Cierres anteriores
- 73.72
- Open
- 74.40
- Bid
- 73.10
- Ask
- 73.40
- Low
- 72.87
- High
- 74.40
- Volumen
- 33
- Cambio diario
- -0.84%
- Cambio mensual
- 13.99%
- Cambio a 6 meses
- 36.92%
- Cambio anual
- 4.01%
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- Act.
- 1.8%
- Pronós.
- 1.7%
- Prev.
- 2.1%
- Act.
- -0.3%
- Pronós.
- -0.4%
- Prev.
- 0.0%
- Act.
-
- Pronós.
- 45.8
- Prev.
- 41.5
- Act.
-
- Pronós.
- 7.326 M
- Prev.
- 7.181 M
- Act.
- 94.2
- Pronós.
- 100.7
- Prev.
- 97.8