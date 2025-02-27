CotizacionesSecciones
BRZU: Direxion Daily Brazil Bull 2X Shares

73.10 USD 0.62 (0.84%)
Sector: Finanzas Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar

El tipo de cambio de BRZU de hoy ha cambiado un -0.84%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 72.87, mientras que el máximo ha alcanzado 74.40.

Siga la dinámica de la pareja de divisas Direxion Daily Brazil Bull 2X Shares. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.

Preguntas frecuentes

¿Cuál es el precio de las acciones de BRZU hoy?

Direxion Daily Brazil Bull 2X Shares (BRZU) se evalúa hoy en 73.10. El instrumento se negocia dentro de -0.84%; el cierre de ayer ha sido 73.72 y el volumen comercial ha alcanzado 33. Toda la dinámica se puede monitorear en el gráfico de precios BRZU en tiempo real.

¿Se pagan dividendos en acciones de Direxion Daily Brazil Bull 2X Shares?

Direxion Daily Brazil Bull 2X Shares se evalúa actualmente en 73.10. La política de dividendos depende de la compañía, y los inversores también monitorean 4.01% y USD. Monitoree los movimientos de BRZU en el gráfico en tiempo real.

¿Cómo comprar acciones de BRZU?

Puede comprar acciones de Direxion Daily Brazil Bull 2X Shares (BRZU) al precio actual de 73.10. Las órdenes generalmente se colocan cerca de 73.10 o 73.40, mientras que 33 y -1.75% muestran la actividad del mercado. Monitoree los cambios de BRZU en el gráfico en tiempo real.

¿Cómo invertir en acciones de BRZU?

Invertir en Direxion Daily Brazil Bull 2X Shares implica tener en cuenta el rango anual 40.61 - 76.05 y el precio actual 73.10. Muchos comparan 13.99% y 36.92% antes de colocar órdenes en 73.10 o 73.40. Estudie los cambios diarios de precios de BRZU en el gráfico en tiempo real.

¿Cuáles son los precios más altos de las acciones de Direxion Daily MSCI Brazil Bull 2X Shares?

El precio más alto de Direxion Daily MSCI Brazil Bull 2X Shares (BRZU) en el último año ha sido 76.05. Las acciones han fluctuado notablemente dentro de 40.61 - 76.05, una comparación con 73.72 ayuda a revelar los niveles de resistencia. Monitoree la dinámica de Direxion Daily Brazil Bull 2X Shares en el gráfico en tiempo real.

¿Cuáles son los precios más bajos de las acciones de Direxion Daily MSCI Brazil Bull 2X Shares?

El precio más bajo de Direxion Daily MSCI Brazil Bull 2X Shares (BRZU) para el año ha sido 40.61. La comparación con los actuales 73.10 y 40.61 - 76.05 muestra posibles puntos de entrada a largo plazo. Estudie los movimientos de BRZU en detalle en el gráfico en tiempo real.

¿Cuándo se ha producido la división de acciones de BRZU?

En el pasado, Direxion Daily Brazil Bull 2X Shares ha pasado por una división de acciones. Estos cambios son visibles en , 73.72 y 4.01% después de las acciones corporativas.

Rango diario
72.87 74.40
Rango anual
40.61 76.05
Cierres anteriores
73.72
Open
74.40
Bid
73.10
Ask
73.40
Low
72.87
High
74.40
Volumen
33
Cambio diario
-0.84%
Cambio mensual
13.99%
Cambio a 6 meses
36.92%
Cambio anual
4.01%
30 septiembre, martes
10:00
USD
Discurso del Gobernador de la Fed, Philip Jefferson
Act.
Pronós.
Prev.
13:00
USD
Índice Compuesto de Precios de Viviendas S&P/CS-20 a/a
Act.
1.8%
Pronós.
1.7%
Prev.
2.1%
13:00
USD
Índice Compuesto de Precios de Viviendas S&P/CS-20 n.s.a. m/m
Act.
-0.3%
Pronós.
-0.4%
Prev.
0.0%
13:45
USD
Barómetro de los negocios de Chicago de MNI
Act.
Pronós.
45.8
Prev.
41.5
14:00
USD
Índice JOLTS de puestos de trabajo vacantes
Act.
Pronós.
7.326 M
Prev.
7.181 M
14:00
USD
Índice de Confianza del Consumidor de la CB
Act.
94.2
Pronós.
100.7
Prev.
97.8