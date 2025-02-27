- 概要
BRZU: Direxion Daily Brazil Bull 2X Shares
BRZUの今日の為替レートは、-0.84%変化しました。日中、通貨は1あたり72.87の安値と74.40の高値で取引されました。
Direxion Daily Brazil Bull 2X Sharesダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
よくあるご質問
BRZU株の現在の価格は？
Direxion Daily Brazil Bull 2X Sharesの株価は本日73.10です。-0.84%内で取引され、前日の終値は73.72、取引量は33に達しました。BRZUのライブ価格チャートで最新情報を確認できます。
Direxion Daily Brazil Bull 2X Sharesの株は配当を出しますか？
Direxion Daily Brazil Bull 2X Sharesの現在の価格は73.10です。配当方針は会社によりますが、投資家は4.01%やUSDにも注目します。BRZUの動きはライブチャートで確認できます。
BRZU株を買う方法は？
Direxion Daily Brazil Bull 2X Sharesの株は現在73.10で購入可能です。注文は通常73.10または73.40付近で行われ、33や-1.75%が市場の動きを示します。BRZUの最新情報はライブチャートで確認できます。
BRZU株に投資する方法は？
Direxion Daily Brazil Bull 2X Sharesへの投資では、年間の値幅40.61 - 76.05と現在の73.10を考慮します。注文は多くの場合73.10や73.40で行われる前に、13.99%や36.92%と比較されます。BRZUの価格と日次変動はライブチャートで確認できます。
Direxion Daily MSCI Brazil Bull 2X Sharesの株の最高値は？
Direxion Daily MSCI Brazil Bull 2X Sharesの過去1年の最高値は76.05でした。40.61 - 76.05内で株価は大きく変動し、73.72と比較することでレジスタンスレベルを確認できます。Direxion Daily Brazil Bull 2X Sharesのパフォーマンスはライブチャートで確認できます。
Direxion Daily MSCI Brazil Bull 2X Sharesの株の最低値は？
Direxion Daily MSCI Brazil Bull 2X Shares(BRZU)の年間最安値は40.61でした。現在の73.10や40.61 - 76.05と比較することで、長期的なエントリーポイントを把握できます。BRZUの動きはライブチャートで確認できます。
BRZUの株式分割はいつ行われましたか？
Direxion Daily Brazil Bull 2X Sharesは過去に株式分割を行っています。これらの変化は、、73.72、4.01%に企業行動後の影響として反映されます。
- 以前の終値
- 73.72
- 始値
- 74.40
- 買値
- 73.10
- 買値
- 73.40
- 安値
- 72.87
- 高値
- 74.40
- 出来高
- 33
- 1日の変化
- -0.84%
- 1ヶ月の変化
- 13.99%
- 6ヶ月の変化
- 36.92%
- 1年の変化
- 4.01%
- 実際
-
- 期待
- 前
- 実際
- 1.8%
- 期待
- 1.7%
- 前
- 2.1%
- 実際
- -0.3%
- 期待
- -0.4%
- 前
- 0.0%
- 実際
-
- 期待
- 45.8
- 前
- 41.5
- 実際
-
- 期待
- 7.326 M
- 前
- 7.181 M
- 実際
- 94.2
- 期待
- 100.7
- 前
- 97.8