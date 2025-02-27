- Aperçu
- Actions
- Devises
- Crypto-monnaies
- Métaux
- Indices
- Matières premières
BRZU: Direxion Daily Brazil Bull 2X Shares
Le taux de change de BRZU a changé de 1.72% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 73.69 et à un maximum de 74.86.
Suivez la dynamique Direxion Daily Brazil Bull 2X Shares. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
BRZU Nouvelles
- Global Economic Outlook: September 2025
- Global Monetary Base - Update Through August 2025 And 2025 Forecast
- Global Economic Outlook: August 2025
- Brazil’s Realignment: From Economic Stagnation To Strategic Relevance
- Trade Update: Reciprocal Tariffs, Fragile Deals And Legal Uncertainty
- Global Economic Outlook: July 2025
- Assessing Rate Cut Potential For Brazil And Mexico
- Inflation Week On Wall Street Comes As Tariff Risk Re-Emerges
- Tariff Threat Dismissed As Implied Volatilities Fall
- Letters From America: Trump’s Tariff Saga Continues
- Letter Day Brings Back The Spirit Of Liberation Day
- Brazil: A Rare Bright Spot In A Turbulent Global Market
- Brazilian Equities: A Market In Transition
- Weekly Commentary: 'Real Economy Sphere Vs. Financial Sphere' Q1 2025 Z.1
- Market Reaction To Liberation Day - This Is Just The Beginning
- BRZU: Waiting For Clearer Trends Before Betting On It (NYSEARCA:BRZU)
- Global Employment Falls, Developed World Job Losses Highest Since July 2020
- Tariff Tremors: The Global Impact Of U.S. Trade Policies
Foire Aux Questions
Quel est le prix de l'action BRZU aujourd'hui ?
L'action Direxion Daily Brazil Bull 2X Shares est cotée à 73.72 aujourd'hui. Elle se négocie dans 1.72%, a clôturé hier à 72.47 et son volume d'échange a atteint 52. Le graphique en temps réel du cours de BRZU présente ces mises à jour.
L'action Direxion Daily Brazil Bull 2X Shares verse-t-elle des dividendes ?
Direxion Daily Brazil Bull 2X Shares est actuellement valorisé à 73.72. La politique de dividendes dépend de l'entreprise, et les investisseurs surveillent également 4.89% et USD. Consultez le graphique en direct pour suivre l'évolution de BRZU.
Comment acheter des actions BRZU ?
Vous pouvez acheter des actions Direxion Daily Brazil Bull 2X Shares au cours actuel de 73.72. Les ordres sont généralement placés à proximité de 73.72 ou de 74.02, le 52 et le -1.52% indiquent l'activité du marché. Suivez l'évolution de BRZU sur le graphique en direct dès aujourd'hui.
Comment investir dans l'action BRZU ?
Investir dans Direxion Daily Brazil Bull 2X Shares implique de prendre en compte la fourchette annuelle 40.61 - 76.05 et le prix actuel 73.72. Beaucoup comparent 14.95% et 38.08% avant de passer des ordres à 73.72 ou 74.02. Consultez le graphique du cours de BRZU en temps réel et les variations quotidiennes.
Quels sont les prix les plus élevés de l'action Direxion Daily MSCI Brazil Bull 2X Shares ?
Le cours le plus élevé de Direxion Daily MSCI Brazil Bull 2X Shares l'année dernière était 76.05. Au cours de 40.61 - 76.05, l'action a connu des fluctuations importantes, et la comparaison avec 72.47 permet d'identifier les niveaux de résistance. Suivez la performance de Direxion Daily Brazil Bull 2X Shares sur le graphique en temps réel.
Quels sont les prix les plus bas de l'action Direxion Daily MSCI Brazil Bull 2X Shares ?
Le cours le plus bas de Direxion Daily MSCI Brazil Bull 2X Shares (BRZU) sur l'année a été 40.61. Sa comparaison avec 73.72 et 40.61 - 76.05 actuels révèle des points d'entrée potentiels à long terme. Suivez l'évolution de BRZU sur le graphique en direct pour plus de détails.
Quand l'action BRZU a-t-elle été divisée ?
Direxion Daily Brazil Bull 2X Shares a connu des fractionnements d'actions par le passé. Ces changements sont visibles dans , 72.47 et 4.89% après les opérations sur titres.
- Clôture Précédente
- 72.47
- Ouverture
- 74.86
- Bid
- 73.72
- Ask
- 74.02
- Plus Bas
- 73.69
- Plus Haut
- 74.86
- Volume
- 52
- Changement quotidien
- 1.72%
- Changement Mensuel
- 14.95%
- Changement à 6 Mois
- 38.08%
- Changement Annuel
- 4.89%
- Act
-
- Fcst
- Prev
- Act
- 1.8%
- Fcst
- 1.7%
- Prev
- 2.1%
- Act
- -0.3%
- Fcst
- -0.4%
- Prev
- 0.0%
- Act
-
- Fcst
- 45.8
- Prev
- 41.5
- Act
-
- Fcst
- 7.326 M
- Prev
- 7.181 M
- Act
- 94.2
- Fcst
- 100.7
- Prev
- 97.8