BRZU: Direxion Daily Brazil Bull 2X Shares

73.72 USD 1.25 (1.72%)
Secteur: Financier Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar

Le taux de change de BRZU a changé de 1.72% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 73.69 et à un maximum de 74.86.

Suivez la dynamique Direxion Daily Brazil Bull 2X Shares. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.

Foire Aux Questions

Quel est le prix de l'action BRZU aujourd'hui ?

L'action Direxion Daily Brazil Bull 2X Shares est cotée à 73.72 aujourd'hui. Elle se négocie dans 1.72%, a clôturé hier à 72.47 et son volume d'échange a atteint 52. Le graphique en temps réel du cours de BRZU présente ces mises à jour.

L'action Direxion Daily Brazil Bull 2X Shares verse-t-elle des dividendes ?

Direxion Daily Brazil Bull 2X Shares est actuellement valorisé à 73.72. La politique de dividendes dépend de l'entreprise, et les investisseurs surveillent également 4.89% et USD. Consultez le graphique en direct pour suivre l'évolution de BRZU.

Comment acheter des actions BRZU ?

Vous pouvez acheter des actions Direxion Daily Brazil Bull 2X Shares au cours actuel de 73.72. Les ordres sont généralement placés à proximité de 73.72 ou de 74.02, le 52 et le -1.52% indiquent l'activité du marché. Suivez l'évolution de BRZU sur le graphique en direct dès aujourd'hui.

Comment investir dans l'action BRZU ?

Investir dans Direxion Daily Brazil Bull 2X Shares implique de prendre en compte la fourchette annuelle 40.61 - 76.05 et le prix actuel 73.72. Beaucoup comparent 14.95% et 38.08% avant de passer des ordres à 73.72 ou 74.02. Consultez le graphique du cours de BRZU en temps réel et les variations quotidiennes.

Quels sont les prix les plus élevés de l'action Direxion Daily MSCI Brazil Bull 2X Shares ?

Le cours le plus élevé de Direxion Daily MSCI Brazil Bull 2X Shares l'année dernière était 76.05. Au cours de 40.61 - 76.05, l'action a connu des fluctuations importantes, et la comparaison avec 72.47 permet d'identifier les niveaux de résistance. Suivez la performance de Direxion Daily Brazil Bull 2X Shares sur le graphique en temps réel.

Quels sont les prix les plus bas de l'action Direxion Daily MSCI Brazil Bull 2X Shares ?

Le cours le plus bas de Direxion Daily MSCI Brazil Bull 2X Shares (BRZU) sur l'année a été 40.61. Sa comparaison avec 73.72 et 40.61 - 76.05 actuels révèle des points d'entrée potentiels à long terme. Suivez l'évolution de BRZU sur le graphique en direct pour plus de détails.

Quand l'action BRZU a-t-elle été divisée ?

Direxion Daily Brazil Bull 2X Shares a connu des fractionnements d'actions par le passé. Ces changements sont visibles dans , 72.47 et 4.89% après les opérations sur titres.

Range quotidien
73.69 74.86
Range Annuel
40.61 76.05
Clôture Précédente
72.47
Ouverture
74.86
Bid
73.72
Ask
74.02
Plus Bas
73.69
Plus Haut
74.86
Volume
52
Changement quotidien
1.72%
Changement Mensuel
14.95%
Changement à 6 Mois
38.08%
Changement Annuel
4.89%
30 septembre, mardi
10:00
USD
Discours du gouverneur Jefferson de la Réserve Fédérale
Act
Fcst
Prev
13:00
USD
S&amp;P/CS HPI Composite-20 ans/a
Act
1.8%
Fcst
1.7%
Prev
2.1%
13:00
USD
S&amp;P/CS HPI Composite-20 n.s.a. m/m
Act
-0.3%
Fcst
-0.4%
Prev
0.0%
13:45
USD
Baromètre des entreprises MNI Chicago
Act
Fcst
45.8
Prev
41.5
14:00
USD
Offres d’emploi JOLTS
Act
Fcst
7.326 M
Prev
7.181 M
14:00
USD
Indice CB de confiance des consommateurs
Act
94.2
Fcst
100.7
Prev
97.8