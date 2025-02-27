- Übersicht
BRZU: Direxion Daily Brazil Bull 2X Shares
Der Wechselkurs von BRZU hat sich für heute um -0.33% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 72.87 bis zu einem Hoch von 74.40 gehandelt.
Verfolgen Sie die Direxion Daily Brazil Bull 2X Shares-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
Häufige Fragen
Wie ist der Aktienkurs von BRZU heute?
Die Aktie von Direxion Daily Brazil Bull 2X Shares (BRZU) notiert heute bei 73.48. Sie wird innerhalb einer Spanne von -0.33% gehandelt, der gestrige Schlusskurs lag bei 73.72 und das Handelsvolumen erreichte 48. Das Live-Chart von BRZU zeigt diese Aktualisierungen.
Zahlt die Aktie BRZU Dividenden?
Direxion Daily Brazil Bull 2X Shares wird derzeit mit 73.48 bewertet. Die Dividendenpolitik hängt vom jeweiligen Unternehmen ab, während Anleger auch 4.55% und USD im Auge behalten. Sehen Sie sich das Chart live an, um die Bewegungen von BRZU zu verfolgen.
Wie kaufe ich BRZU-Aktien?
Sie können Aktien von Direxion Daily Brazil Bull 2X Shares (BRZU) zum aktuellen Kurs von 73.48 kaufen. Aufträge werden in der Regel nahe 73.48 oder 73.78 platziert, während 48 und -1.24% die Marktaktivität widerspiegeln. Verfolgen Sie heute die Aktualisierungen von BRZU auf dem Live-Chart.
Wie investiert man in BRZU-Aktien?
Bei einer Investition in Direxion Daily Brazil Bull 2X Shares müssen die jährliche Spanne 40.61 - 76.05 und der aktuelle Kurs 73.48 berücksichtigt werden. Viele vergleichen 14.58% und 37.63%, bevor sie Orders zu 73.48 oder 73.78 platzieren. Entdecken Sie den Live-Chart mit den täglichen Kursänderungen von BRZU.
Was sind die höchsten Kurse der Aktie von Direxion Daily MSCI Brazil Bull 2X Shares?
Der höchste Kurs von Direxion Daily MSCI Brazil Bull 2X Shares (BRZU) im vergangenen Jahr lag bei 76.05. Innerhalb von 40.61 - 76.05 schwankte die Aktie deutlich, und ein Vergleich mit 73.72 hilft dabei, Widerstandsniveaus zu erkennen. Verfolgen Sie die Entwicklung von Direxion Daily Brazil Bull 2X Shares mithilfe des Live-Charts.
Was sind die niedrigsten Kurse der Aktie von Direxion Daily MSCI Brazil Bull 2X Shares?
Der niedrigste Kurs von Direxion Daily MSCI Brazil Bull 2X Shares (BRZU) im Laufe des Jahres betrug 40.61. Ein Vergleich mit dem aktuellen Kurs 73.48 und der Spanne 40.61 - 76.05 zeigt potenzielle, langfristige Einstiegspunkte auf. Beobachten Sie die Bewegungen von BRZU live auf dem Chart, um weitere Details zu erfahren.
Wann fand der Aktiensplit von BRZU statt?
Direxion Daily Brazil Bull 2X Shares hat in der Vergangenheit Aktiensplits durchgeführt. Diese Änderungen sind in , 73.72 und 4.55% nach den Kapitalmaßnahmen sichtbar.
- Vorheriger Schlusskurs
- 73.72
- Eröffnung
- 74.40
- Bid
- 73.48
- Ask
- 73.78
- Tief
- 72.87
- Hoch
- 74.40
- Volumen
- 48
- Tagesänderung
- -0.33%
- Monatsänderung
- 14.58%
- 6-Monatsänderung
- 37.63%
- Jahresänderung
- 4.55%
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- Akt
- 1.8%
- Erw
- 1.7%
- Vorh
- 2.1%
- Akt
- -0.3%
- Erw
- -0.4%
- Vorh
- 0.0%
- Akt
-
- Erw
- 45.8
- Vorh
- 41.5
- Akt
-
- Erw
- 7.326 M
- Vorh
- 7.181 M
- Akt
- 94.2
- Erw
- 100.7
- Vorh
- 97.8