Der Wechselkurs von BRZU hat sich für heute um -0.33% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 72.87 bis zu einem Hoch von 74.40 gehandelt.

Verfolgen Sie die Direxion Daily Brazil Bull 2X Shares-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.