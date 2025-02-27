CotaçõesSeções
BRZU: Direxion Daily Brazil Bull 2X Shares

73.10 USD 0.62 (0.84%)
Setor: Finanças Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar

A taxa do BRZU para hoje mudou para -0.84%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 72.87 e o mais alto foi 74.40.

Veja a dinâmica do par de moedas Direxion Daily Brazil Bull 2X Shares. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.

Perguntas frequentes

Qual é o preço das ações de BRZU hoje?

Hoje Direxion Daily Brazil Bull 2X Shares (BRZU) está avaliado em 73.10. O instrumento é negociado dentro de -0.84%, o fechamento de ontem foi 73.72, e o volume de negociação atingiu 33. Toda a dinâmica pode ser acompanhada no gráfico de preços de BRZU em tempo real.

As ações de Direxion Daily Brazil Bull 2X Shares pagam dividendos?

Atualmente Direxion Daily Brazil Bull 2X Shares está avaliado em 73.10. A política de dividendos depende da empresa, enquanto investidores também acompanham 4.01% e USD. Monitore os movimentos de BRZU no gráfico em tempo real.

Como comprar ações de BRZU?

Você pode comprar ações de Direxion Daily Brazil Bull 2X Shares (BRZU) pelo preço atual 73.10. Ordens geralmente são executadas perto de 73.10 ou 73.40, enquanto 33 e -1.75% mostram a atividade do mercado. Monitore as mudanças de BRZU no gráfico em tempo real.

Como investir em ações de BRZU?

Investir em Direxion Daily Brazil Bull 2X Shares envolve considerar a faixa anual 40.61 - 76.05 e o preço atual 73.10. Muitos comparam 13.99% e 36.92% antes de enviar ordens em 73.10 ou 73.40. Estude as mudanças diárias de preço de BRZU no gráfico em tempo real.

Quais são os preços mais altos das ações Direxion Daily MSCI Brazil Bull 2X Shares?

O maior preço de Direxion Daily MSCI Brazil Bull 2X Shares (BRZU) no último ano foi 76.05. As ações oscilaram bastante dentro de 40.61 - 76.05, e a comparação com 73.72 ajuda a identificar resistências. Monitore a dinâmica de Direxion Daily Brazil Bull 2X Shares no gráfico em tempo real.

Quais são os preços mais baixos das ações Direxion Daily MSCI Brazil Bull 2X Shares?

O menor preço de Direxion Daily MSCI Brazil Bull 2X Shares (BRZU) no ano foi 40.61. A comparação com o preço atual 73.10 e 40.61 - 76.05 mostra possíveis pontos de entrada de longo prazo. Estude os movimentos de BRZU em detalhes no gráfico em tempo real.

Quando ocorreu o desdobramento das ações de BRZU?

No passado Direxion Daily Brazil Bull 2X Shares passou por um desdobramento de ações. Essas mudanças aparecem em , 73.72 e 4.01% após os eventos corporativos.

Faixa diária
72.87 74.40
Faixa anual
40.61 76.05
Fechamento anterior
73.72
Open
74.40
Bid
73.10
Ask
73.40
Low
72.87
High
74.40
Volume
33
Mudança diária
-0.84%
Mudança mensal
13.99%
Mudança de 6 meses
36.92%
Mudança anual
4.01%
30 setembro, terça-feira
10:00
USD
Discurso de Jefferson, Governador do Fed
Atu.
Projeç.
Prév.
13:00
USD
Preços de Imóveis S&P/CS Composto-20 (Anual)
Atu.
1.8%
Projeç.
1.7%
Prév.
2.1%
13:00
USD
Preços de Imóveis S&P/CS Composto-20 sem ajuste sazonal (Mensal)
Atu.
-0.3%
Projeç.
-0.4%
Prév.
0.0%
13:45
USD
Barômetro de Negócios de Chicago
Atu.
Projeç.
45.8
Prév.
41.5
14:00
USD
Ofertas de Emprego JOLTs
Atu.
Projeç.
7.326 milh
Prév.
7.181 milh
14:00
USD
EUA - Confiança do Consumidor Conference Board (CB)
Atu.
94.2
Projeç.
100.7
Prév.
97.8