BRZU: Direxion Daily Brazil Bull 2X Shares
Il tasso di cambio BRZU ha avuto una variazione del -0.61% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 73.27 e ad un massimo di 74.40.
Segui le dinamiche di Direxion Daily Brazil Bull 2X Shares. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
BRZU News
Domande Frequenti
Qual è il prezzo delle azioni BRZU oggi?
Oggi le azioni Direxion Daily Brazil Bull 2X Shares sono prezzate a 73.27. Viene scambiato all'interno di -0.61%, la chiusura di ieri è stata 73.72 e il volume degli scambi ha raggiunto 8. Il grafico dei prezzi in tempo reale di BRZU mostra questi aggiornamenti.
Le azioni Direxion Daily Brazil Bull 2X Shares pagano dividendi?
Direxion Daily Brazil Bull 2X Shares è attualmente valutato a 73.27. La politica dei dividendi dipende dall'azienda, mentre gli investitori osservano anche 4.25% e USD. Visualizza il grafico in tempo reale per monitorare i movimenti di BRZU.
Come acquistare azioni BRZU?
Puoi acquistare azioni Direxion Daily Brazil Bull 2X Shares al prezzo attuale di 73.27. Gli ordini vengono solitamente effettuati in prossimità di 73.27 o 73.57, mentre 8 e -1.52% mostrano l'attività del mercato. Segui oggi stesso gli aggiornamenti di BRZU sul grafico in tempo reale.
Come investire in azioni BRZU?
Investire in Direxion Daily Brazil Bull 2X Shares implica considerare l'intervallo annuale 40.61 - 76.05 e il prezzo attuale 73.27. Molti confrontano 14.25% e 37.24% prima di effettuare ordini su 73.27 o 73.57. Esplora in tempo reale il grafico dei prezzi di BRZU con le variazioni giornaliere.
Quali sono i prezzi più alti delle azioni Direxion Daily MSCI Brazil Bull 2X Shares?
Il prezzo massimo di Direxion Daily MSCI Brazil Bull 2X Shares nell'ultimo anno è stato 76.05. All'interno di 40.61 - 76.05, il titolo ha subito notevoli fluttuazioni e il confronto con 73.72 aiuta a individuare i livelli di resistenza. Traccia l'andamento di Direxion Daily Brazil Bull 2X Shares utilizzando il grafico in tempo reale.
Quali sono i prezzi più bassi delle azioni Direxion Daily MSCI Brazil Bull 2X Shares?
Il prezzo più basso di Direxion Daily MSCI Brazil Bull 2X Shares (BRZU) nel corso dell'anno è stato 40.61. Confrontandolo con gli attuali 73.27 e 40.61 - 76.05 si evidenziano potenziali punti di ingresso a lungo termine. Guarda BRZU muoversi sul grafico in tempo reale per maggiori dettagli.
Quando è avvenuto il frazionamento azionario di BRZU?
Direxion Daily Brazil Bull 2X Shares ha attraversato storicamente divisioni azionarie. Questi cambiamenti, dopo le azioni aziendali sono visibili in , 73.72 e 4.25%.
- Chiusura Precedente
- 73.72
- Apertura
- 74.40
- Bid
- 73.27
- Ask
- 73.57
- Minimo
- 73.27
- Massimo
- 74.40
- Volume
- 8
- Variazione giornaliera
- -0.61%
- Variazione Mensile
- 14.25%
- Variazione Semestrale
- 37.24%
- Variazione Annuale
- 4.25%
- Agire
-
- Fcst
- Prev
- Agire
- 1.8%
- Fcst
- 1.7%
- Prev
- 2.1%
- Agire
- -0.3%
- Fcst
- -0.4%
- Prev
- 0.0%
- Agire
-
- Fcst
- 45.8
- Prev
- 41.5
- Agire
-
- Fcst
- 7.326 M
- Prev
- 7.181 M
- Agire
- 94.2
- Fcst
- 100.7
- Prev
- 97.8