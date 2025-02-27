报价部分
BRZU: Direxion Daily Brazil Bull 2X Shares

73.27 USD 0.45 (0.61%)
版块: 金融 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar

今日BRZU汇率已更改-0.61%。当日，交易品种以低点73.27和高点74.40进行交易。

关注Direxion Daily Brazil Bull 2X Shares动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

常见问题解答

BRZU股票今天的价格是多少？

Direxion Daily Brazil Bull 2X Shares股票今天的定价为73.27。它在-0.61%范围内交易，昨天的收盘价为73.72，交易量达到8。BRZU的实时价格图表显示了这些更新。

Direxion Daily Brazil Bull 2X Shares股票是否支付股息？

Direxion Daily Brazil Bull 2X Shares目前的价值为73.27。股息政策取决于公司，而投资者也会关注4.25%和USD。实时查看图表以跟踪BRZU走势。

如何购买BRZU股票？

您可以以73.27的当前价格购买Direxion Daily Brazil Bull 2X Shares股票。订单通常设置在73.27或73.57附近，而8和-1.52%显示市场活动。立即关注BRZU的实时图表更新。

如何投资BRZU股票？

投资Direxion Daily Brazil Bull 2X Shares需要考虑年度范围40.61 - 76.05和当前价格73.27。许多人在以73.27或73.57下订单之前，会比较14.25%和。实时查看BRZU价格图表，了解每日变化。

Direxion Daily MSCI Brazil Bull 2X Shares股票的最高价格是多少？

在过去一年中，Direxion Daily MSCI Brazil Bull 2X Shares的最高价格是76.05。在40.61 - 76.05内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Direxion Daily Brazil Bull 2X Shares的绩效。

Direxion Daily MSCI Brazil Bull 2X Shares股票的最低价格是多少？

Direxion Daily MSCI Brazil Bull 2X Shares（BRZU）的最低价格为40.61。将其与当前的73.27和40.61 - 76.05进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看BRZU在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

BRZU股票是什么时候拆分的？

Direxion Daily Brazil Bull 2X Shares历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、73.72和4.25%中可见。

日范围
73.27 74.40
年范围
40.61 76.05
前一天收盘价
73.72
开盘价
74.40
卖价
73.27
买价
73.57
最低价
73.27
最高价
74.40
交易量
8
日变化
-0.61%
月变化
14.25%
6个月变化
37.24%
年变化
4.25%
