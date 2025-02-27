- Genel bakış
BRZU: Direxion Daily Brazil Bull 2X Shares
BRZU fiyatı bugün -0.03% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 72.87 ve Yüksek fiyatı olarak 74.40 aralığında işlem gördü.
Direxion Daily Brazil Bull 2X Shares hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
Sıkça sorulan sorular
What is BRZU stock price today?
Direxion Daily Brazil Bull 2X Shares stock is priced at 73.70 today. It trades within -0.03%, yesterday's close was 73.72, and trading volume reached 57. The live price chart of BRZU shows these updates.
Does Direxion Daily Brazil Bull 2X Shares stock pay dividends?
Direxion Daily Brazil Bull 2X Shares is currently valued at 73.70. Dividend policy depends on the company, while investors also watch 4.87% and USD. View the chart live to track BRZU movements.
How to buy BRZU stock?
You can buy Direxion Daily Brazil Bull 2X Shares shares at the current price of 73.70. Orders are usually placed near 73.70 or 74.00, while 57 and -0.94% show market activity. Follow BRZU updates on the live chart today.
How to invest into BRZU stock?
Investing in Direxion Daily Brazil Bull 2X Shares involves considering the yearly range 40.61 - 76.05 and current price 73.70. Many compare 14.92% and 38.04% before placing orders at 73.70 or 74.00. Explore the BRZU price chart live with daily changes.
What are Direxion Daily MSCI Brazil Bull 2X Shares stock highest prices?
The highest price of Direxion Daily MSCI Brazil Bull 2X Shares in the past year was 76.05. Within 40.61 - 76.05, the stock fluctuated notably, and comparing with 73.72 helps spot resistance levels. Track Direxion Daily Brazil Bull 2X Shares performance using the live chart.
What are Direxion Daily MSCI Brazil Bull 2X Shares stock lowest prices?
The lowest price of Direxion Daily MSCI Brazil Bull 2X Shares (BRZU) over the year was 40.61. Comparing it with the current 73.70 and 40.61 - 76.05 shows potential long-term entry points. Watch BRZU moves on the chart live for more details.
When did BRZU stock split?
Direxion Daily Brazil Bull 2X Shares has gone through stock splits historically. These changes are visible in , 73.72, and 4.87% after corporate actions.
- Önceki kapanış
- 73.72
- Açılış
- 74.40
- Satış
- 73.70
- Alış
- 74.00
- Düşük
- 72.87
- Yüksek
- 74.40
- Hacim
- 57
- Günlük değişim
- -0.03%
- Aylık değişim
- 14.92%
- 6 aylık değişim
- 38.04%
- Yıllık değişim
- 4.87%
- Açıklanan
-
- Beklenti
- Önceki
- Açıklanan
- 1.8%
- Beklenti
- 1.7%
- Önceki
- 2.1%
- Açıklanan
- -0.3%
- Beklenti
- -0.4%
- Önceki
- 0.0%
- Açıklanan
-
- Beklenti
- 45.8
- Önceki
- 41.5
- Açıklanan
-
- Beklenti
- 7.326 M
- Önceki
- 7.181 M
- Açıklanan
- 94.2
- Beklenti
- 100.7
- Önceki
- 97.8