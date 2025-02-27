KotasyonBölümler
BRZU: Direxion Daily Brazil Bull 2X Shares

73.70 USD 0.02 (0.03%)
Sektör: Finansal Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

BRZU fiyatı bugün -0.03% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 72.87 ve Yüksek fiyatı olarak 74.40 aralığında işlem gördü.

Direxion Daily Brazil Bull 2X Shares hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

BRZU haberleri

Sıkça sorulan sorular

What is BRZU stock price today?

Direxion Daily Brazil Bull 2X Shares stock is priced at 73.70 today. It trades within -0.03%, yesterday's close was 73.72, and trading volume reached 57. The live price chart of BRZU shows these updates.

Does Direxion Daily Brazil Bull 2X Shares stock pay dividends?

Direxion Daily Brazil Bull 2X Shares is currently valued at 73.70. Dividend policy depends on the company, while investors also watch 4.87% and USD. View the chart live to track BRZU movements.

How to buy BRZU stock?

You can buy Direxion Daily Brazil Bull 2X Shares shares at the current price of 73.70. Orders are usually placed near 73.70 or 74.00, while 57 and -0.94% show market activity. Follow BRZU updates on the live chart today.

How to invest into BRZU stock?

Investing in Direxion Daily Brazil Bull 2X Shares involves considering the yearly range 40.61 - 76.05 and current price 73.70. Many compare 14.92% and 38.04% before placing orders at 73.70 or 74.00. Explore the BRZU price chart live with daily changes.

What are Direxion Daily MSCI Brazil Bull 2X Shares stock highest prices?

The highest price of Direxion Daily MSCI Brazil Bull 2X Shares in the past year was 76.05. Within 40.61 - 76.05, the stock fluctuated notably, and comparing with 73.72 helps spot resistance levels. Track Direxion Daily Brazil Bull 2X Shares performance using the live chart.

What are Direxion Daily MSCI Brazil Bull 2X Shares stock lowest prices?

The lowest price of Direxion Daily MSCI Brazil Bull 2X Shares (BRZU) over the year was 40.61. Comparing it with the current 73.70 and 40.61 - 76.05 shows potential long-term entry points. Watch BRZU moves on the chart live for more details.

When did BRZU stock split?

Direxion Daily Brazil Bull 2X Shares has gone through stock splits historically. These changes are visible in , 73.72, and 4.87% after corporate actions.

Günlük aralık
72.87 74.40
Yıllık aralık
40.61 76.05
Önceki kapanış
73.72
Açılış
74.40
Satış
73.70
Alış
74.00
Düşük
72.87
Yüksek
74.40
Hacim
57
Günlük değişim
-0.03%
Aylık değişim
14.92%
6 aylık değişim
38.04%
Yıllık değişim
4.87%
