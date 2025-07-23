Divisas / ABVX
- Panorámica
- Acciones
- Divisas
- Criptomonedas
- Metales
- Índices
- Mercancías
ABVX: Abivax SA - American Depositary Shares
81.00 USD 1.28 (1.56%)
Sector: Atención Sanitaria Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de ABVX de hoy ha cambiado un -1.56%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 80.54, mientras que el máximo ha alcanzado 84.19.
Siga la dinámica de la pareja de divisas Abivax SA - American Depositary Shares. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
ABVX News
- Las acciones de Abivax mantienen calificación de Compra en Guggenheim tras datos prometedores de fármaco para EII
- Acciones de Abivax mantienen calificación de Compra en Guggenheim por datos prometedores
- Abivax stock maintains Buy rating at Guggenheim as IBD drug data shows promise
- RH Posts Downbeat Results, Joins Frequency Electronics, Tronox And Other Big Stocks Moving Lower In Friday's Pre-Market Session - Certara (NASDAQ:CERT), Abivax (NASDAQ:ABVX)
- Equillium: Pushing Forward With AhR Activation Drug Candidate EQ504 For UC (NASDAQ:EQ)
- This Stock Is Up by 800% This Year -- but Is It a Buy?
- Piper Sandler raises Abivax stock price target to $112 on ulcerative colitis data
- Stock Market Keeps Hitting Highs Amid Tesla, Google, Trade Deals: Weekly Review
- Intel, Absci, AST SpaceMobile And Other Big Stocks Moving Lower In Friday's Pre-Market Session - Absci (NASDAQ:ABSI), Abivax (NASDAQ:ABVX)
- Why Is Abivax Stock (ABVX) Up 490% Today? - TipRanks.com
- U.S. stocks higher at close of trade; Dow Jones Industrial Average up 1.14%
- Abivax launches $400 million public offering of American depositary shares
- Abivax: Differentiated Phase 3 Data Ignites A Multi-Billion Dollar Opportunity
- Crude Oil Falls; Thermo Fisher Scientific Earnings Top Views - Abivax (NASDAQ:ABVX), Alpha Modus Holdings (NASDAQ:AMOD)
- Piper Sandler raises Abivax stock price target to $70 on positive UC trial data
- GE Vernova Posts Better-Than-Expected Earnings, Joins Thermo Fisher Scientific, Lennox International, General Dynamics And Other Big Stocks Moving Higher On Wednesday - Arrowhead Pharma (NASDAQ:ARWR), Abivax (NASDAQ:ABVX)
- Dow Surges Over 200 Points; AT&T Posts Upbeat Earnings - Abivax (NASDAQ:ABVX), Alpha Modus Holdings (NASDAQ:AMOD)
- Morgan Stanley upgrades Abivax stock to Overweight on strong ulcerative colitis data
- Abivax Hits The Stratosphere, Up 500%, On 'Potentially Disruptive' Results
- Abivax stock price target raised to $74 from $20 at Leerink on strong UC data
- Why Abivax Stock Is Skyrocketing Wednesday - Abivax (NASDAQ:ABVX)
- Abivax’s ulcerative colitis drug meets primary goals in Phase 3 trials; shares jump 400%
- Abivax stock price target raised to $101 from $50 at Guggenheim after positive trial data
- Why Vicor Shares Are Trading Higher By 39%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Abivax (NASDAQ:ABVX)
Rango diario
80.54 84.19
Rango anual
4.77 92.91
- Cierres anteriores
- 82.28
- Open
- 82.64
- Bid
- 81.00
- Ask
- 81.30
- Low
- 80.54
- High
- 84.19
- Volumen
- 2.358 K
- Cambio diario
- -1.56%
- Cambio mensual
- 1.24%
- Cambio a 6 meses
- 1198.08%
- Cambio anual
- 614.92%
18 septiembre, jueves
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 3.7
- Prev.
- -0.3
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 7.6
- Prev.
- 5.9
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 282 K
- Prev.
- 263 K
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 1.935 M
- Prev.
- 1.939 M
14:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- -0.2%
- Prev.
- -0.1%
17:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- 1.985%
20:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- $123.1 B
- Prev.
- $150.8 B