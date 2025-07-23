Moedas / ABVX
ABVX: Abivax SA - American Depositary Shares
81.64 USD 0.64 (0.79%)
Setor: Cuidados de saúde Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do ABVX para hoje mudou para 0.79%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 80.11 e o mais alto foi 81.72.
Veja a dinâmica do par de moedas Abivax SA - American Depositary Shares. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
Faixa diária
80.11 81.72
Faixa anual
4.77 92.91
- Fechamento anterior
- 81.00
- Open
- 80.80
- Bid
- 81.64
- Ask
- 81.94
- Low
- 80.11
- High
- 81.72
- Volume
- 155
- Mudança diária
- 0.79%
- Mudança mensal
- 2.04%
- Mudança de 6 meses
- 1208.33%
- Mudança anual
- 620.56%
