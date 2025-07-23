KurseKategorien
ABVX: Abivax SA - American Depositary Shares

83.31 USD 2.31 (2.85%)
Sektor: Gesundheitswesen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von ABVX hat sich für heute um 2.85% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 80.11 bis zu einem Hoch von 84.40 gehandelt.

Verfolgen Sie die Abivax SA - American Depositary Shares-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Tagesspanne
80.11 84.40
Jahresspanne
4.77 92.91
Vorheriger Schlusskurs
81.00
Eröffnung
80.80
Bid
83.31
Ask
83.61
Tief
80.11
Hoch
84.40
Volumen
2.232 K
Tagesänderung
2.85%
Monatsänderung
4.12%
6-Monatsänderung
1235.10%
Jahresänderung
635.30%
