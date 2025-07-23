Währungen / ABVX
ABVX: Abivax SA - American Depositary Shares
83.31 USD 2.31 (2.85%)
Sektor: Gesundheitswesen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von ABVX hat sich für heute um 2.85% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 80.11 bis zu einem Hoch von 84.40 gehandelt.
Verfolgen Sie die Abivax SA - American Depositary Shares-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
ABVX News
- Guggenheim bestätigt Kaufempfehlung für Abivax nach vielversprechenden Daten zu CED-Medikamenten
- Abivax stock maintains Buy rating at Guggenheim as IBD drug data shows promise
- RH Posts Downbeat Results, Joins Frequency Electronics, Tronox And Other Big Stocks Moving Lower In Friday's Pre-Market Session - Certara (NASDAQ:CERT), Abivax (NASDAQ:ABVX)
- Equillium: Pushing Forward With AhR Activation Drug Candidate EQ504 For UC (NASDAQ:EQ)
- This Stock Is Up by 800% This Year -- but Is It a Buy?
- Piper Sandler raises Abivax stock price target to $112 on ulcerative colitis data
- Stock Market Keeps Hitting Highs Amid Tesla, Google, Trade Deals: Weekly Review
- Intel, Absci, AST SpaceMobile And Other Big Stocks Moving Lower In Friday's Pre-Market Session - Absci (NASDAQ:ABSI), Abivax (NASDAQ:ABVX)
- Why Is Abivax Stock (ABVX) Up 490% Today? - TipRanks.com
- U.S. stocks higher at close of trade; Dow Jones Industrial Average up 1.14%
- Abivax launches $400 million public offering of American depositary shares
- Abivax: Differentiated Phase 3 Data Ignites A Multi-Billion Dollar Opportunity
- Crude Oil Falls; Thermo Fisher Scientific Earnings Top Views - Abivax (NASDAQ:ABVX), Alpha Modus Holdings (NASDAQ:AMOD)
- Piper Sandler raises Abivax stock price target to $70 on positive UC trial data
- GE Vernova Posts Better-Than-Expected Earnings, Joins Thermo Fisher Scientific, Lennox International, General Dynamics And Other Big Stocks Moving Higher On Wednesday - Arrowhead Pharma (NASDAQ:ARWR), Abivax (NASDAQ:ABVX)
- Dow Surges Over 200 Points; AT&T Posts Upbeat Earnings - Abivax (NASDAQ:ABVX), Alpha Modus Holdings (NASDAQ:AMOD)
- Morgan Stanley upgrades Abivax stock to Overweight on strong ulcerative colitis data
- Abivax Hits The Stratosphere, Up 500%, On 'Potentially Disruptive' Results
- Abivax stock price target raised to $74 from $20 at Leerink on strong UC data
- Why Abivax Stock Is Skyrocketing Wednesday - Abivax (NASDAQ:ABVX)
- Abivax’s ulcerative colitis drug meets primary goals in Phase 3 trials; shares jump 400%
- Abivax stock price target raised to $101 from $50 at Guggenheim after positive trial data
- Why Vicor Shares Are Trading Higher By 39%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Abivax (NASDAQ:ABVX)
- Abivax stock price target raised to $95 from $33 at JMP on strong trial data
Tagesspanne
80.11 84.40
Jahresspanne
4.77 92.91
- Vorheriger Schlusskurs
- 81.00
- Eröffnung
- 80.80
- Bid
- 83.31
- Ask
- 83.61
- Tief
- 80.11
- Hoch
- 84.40
- Volumen
- 2.232 K
- Tagesänderung
- 2.85%
- Monatsänderung
- 4.12%
- 6-Monatsänderung
- 1235.10%
- Jahresänderung
- 635.30%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K