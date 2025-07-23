КотировкиРазделы
ABVX: Abivax SA - American Depositary Shares

82.28 USD 3.59 (4.18%)
Сектор: Здравоохранение Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс ABVX за сегодня изменился на -4.18%. При этом минимальная цена на торгах достигала 81.82, а максимальная — 85.46.

Следите за динамикой Abivax SA - American Depositary Shares. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

Дневной диапазон
81.82 85.46
Годовой диапазон
4.77 92.91
Предыдущее закрытие
85.87
Open
85.46
Bid
82.28
Ask
82.58
Low
81.82
High
85.46
Объем
2.174 K
Дневное изменение
-4.18%
Месячное изменение
2.84%
6-месячное изменение
1218.59%
Годовое изменение
626.21%
17 сентября, среда
12:30
USD
Объём строительства новых домов
Акт.
Прог.
1.322 млн
Пред.
1.428 млн
12:30
USD
Разрешения на строительство
Акт.
Прог.
1.394 млн
Пред.
1.354 млн
12:30
USD
Объём строительства новых домов м/м
Акт.
Прог.
-6.4%
Пред.
5.2%
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти от EIA
Акт.
Прог.
-1.708 млн
Пред.
3.939 млн
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти в Кушинге от EIA
Акт.
Прог.
0.154 млн
Пред.
-0.365 млн
18:00
USD
Заявление FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Публикация экономических прогнозов FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Решение ФРС по процентной ставке
Акт.
Прог.
Пред.
4.50%
18:30
USD
Пресс-конференция FOMC
Акт.
Прог.
Пред.