Валюты / ABVX
ABVX: Abivax SA - American Depositary Shares
82.28 USD 3.59 (4.18%)
Сектор: Здравоохранение Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс ABVX за сегодня изменился на -4.18%. При этом минимальная цена на торгах достигала 81.82, а максимальная — 85.46.
Следите за динамикой Abivax SA - American Depositary Shares. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Новости ABVX
- Акции Abivax сохраняют рейтинг "Покупать" от Guggenheim благодаря перспективным данным о препарате от ВЗК
- Abivax stock maintains Buy rating at Guggenheim as IBD drug data shows promise
- RH Posts Downbeat Results, Joins Frequency Electronics, Tronox And Other Big Stocks Moving Lower In Friday's Pre-Market Session - Certara (NASDAQ:CERT), Abivax (NASDAQ:ABVX)
- Equillium: Pushing Forward With AhR Activation Drug Candidate EQ504 For UC (NASDAQ:EQ)
- This Stock Is Up by 800% This Year -- but Is It a Buy?
- Piper Sandler raises Abivax stock price target to $112 on ulcerative colitis data
- Stock Market Keeps Hitting Highs Amid Tesla, Google, Trade Deals: Weekly Review
- Intel, Absci, AST SpaceMobile And Other Big Stocks Moving Lower In Friday's Pre-Market Session - Absci (NASDAQ:ABSI), Abivax (NASDAQ:ABVX)
- Why Is Abivax Stock (ABVX) Up 490% Today? - TipRanks.com
- U.S. stocks higher at close of trade; Dow Jones Industrial Average up 1.14%
- Abivax launches $400 million public offering of American depositary shares
- Abivax: Differentiated Phase 3 Data Ignites A Multi-Billion Dollar Opportunity
- Crude Oil Falls; Thermo Fisher Scientific Earnings Top Views - Abivax (NASDAQ:ABVX), Alpha Modus Holdings (NASDAQ:AMOD)
- Piper Sandler raises Abivax stock price target to $70 on positive UC trial data
- GE Vernova Posts Better-Than-Expected Earnings, Joins Thermo Fisher Scientific, Lennox International, General Dynamics And Other Big Stocks Moving Higher On Wednesday - Arrowhead Pharma (NASDAQ:ARWR), Abivax (NASDAQ:ABVX)
- Dow Surges Over 200 Points; AT&T Posts Upbeat Earnings - Abivax (NASDAQ:ABVX), Alpha Modus Holdings (NASDAQ:AMOD)
- Morgan Stanley upgrades Abivax stock to Overweight on strong ulcerative colitis data
- Abivax Hits The Stratosphere, Up 500%, On 'Potentially Disruptive' Results
- Abivax stock price target raised to $74 from $20 at Leerink on strong UC data
- Why Abivax Stock Is Skyrocketing Wednesday - Abivax (NASDAQ:ABVX)
- Abivax’s ulcerative colitis drug meets primary goals in Phase 3 trials; shares jump 400%
- Abivax stock price target raised to $101 from $50 at Guggenheim after positive trial data
- Why Vicor Shares Are Trading Higher By 39%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Abivax (NASDAQ:ABVX)
- Abivax stock price target raised to $95 from $33 at JMP on strong trial data
Дневной диапазон
81.82 85.46
Годовой диапазон
4.77 92.91
- Предыдущее закрытие
- 85.87
- Open
- 85.46
- Bid
- 82.28
- Ask
- 82.58
- Low
- 81.82
- High
- 85.46
- Объем
- 2.174 K
- Дневное изменение
- -4.18%
- Месячное изменение
- 2.84%
- 6-месячное изменение
- 1218.59%
- Годовое изменение
- 626.21%
