通貨 / ABVX
ABVX: Abivax SA - American Depositary Shares
83.31 USD 2.31 (2.85%)
セクター: ヘルスケア ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
ABVXの今日の為替レートは、2.85%変化しました。日中、通貨は1あたり80.11の安値と84.40の高値で取引されました。
Abivax SA - American Depositary Sharesダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
1日のレンジ
80.11 84.40
1年のレンジ
4.77 92.91
- 以前の終値
- 81.00
- 始値
- 80.80
- 買値
- 83.31
- 買値
- 83.61
- 安値
- 80.11
- 高値
- 84.40
- 出来高
- 2.232 K
- 1日の変化
- 2.85%
- 1ヶ月の変化
- 4.12%
- 6ヶ月の変化
- 1235.10%
- 1年の変化
- 635.30%
