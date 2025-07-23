FiyatlarBölümler
Dövizler / ABVX
ABVX: Abivax SA - American Depositary Shares

82.30 USD 1.01 (1.21%)
Sektör: Sağlık hizmetleri Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

ABVX fiyatı bugün -1.21% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 81.28 ve Yüksek fiyatı olarak 83.55 aralığında işlem gördü.

Günlük aralık
81.28 83.55
Yıllık aralık
4.77 92.91
Önceki kapanış
83.31
Açılış
83.55
Satış
82.30
Alış
82.60
Düşük
81.28
Yüksek
83.55
Hacim
1.788 K
Günlük değişim
-1.21%
Aylık değişim
2.86%
6 aylık değişim
1218.91%
Yıllık değişim
626.39%
