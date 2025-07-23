Dövizler / ABVX
ABVX: Abivax SA - American Depositary Shares
82.30 USD 1.01 (1.21%)
Sektör: Sağlık hizmetleri Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
ABVX fiyatı bugün -1.21% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 81.28 ve Yüksek fiyatı olarak 83.55 aralığında işlem gördü.
Abivax SA - American Depositary Shares hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Günlük aralık
81.28 83.55
Yıllık aralık
4.77 92.91
- Önceki kapanış
- 83.31
- Açılış
- 83.55
- Satış
- 82.30
- Alış
- 82.60
- Düşük
- 81.28
- Yüksek
- 83.55
- Hacim
- 1.788 K
- Günlük değişim
- -1.21%
- Aylık değişim
- 2.86%
- 6 aylık değişim
- 1218.91%
- Yıllık değişim
- 626.39%
21 Eylül, Pazar