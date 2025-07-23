货币 / ABVX
ABVX: Abivax SA - American Depositary Shares
82.54 USD 0.26 (0.32%)
版块: 医疗保健 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日ABVX汇率已更改0.32%。当日，交易品种以低点82.50和高点84.19进行交易。
关注Abivax SA - American Depositary Shares动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
ABVX新闻
- 古根海姆维持Abivax股票买入评级，炎症性肠病药物数据显示前景乐观
- RH Posts Downbeat Results, Joins Frequency Electronics, Tronox And Other Big Stocks Moving Lower In Friday's Pre-Market Session - Certara (NASDAQ:CERT), Abivax (NASDAQ:ABVX)
- Equillium: Pushing Forward With AhR Activation Drug Candidate EQ504 For UC (NASDAQ:EQ)
- This Stock Is Up by 800% This Year -- but Is It a Buy?
- Piper Sandler raises Abivax stock price target to $112 on ulcerative colitis data
- Stock Market Keeps Hitting Highs Amid Tesla, Google, Trade Deals: Weekly Review
- Intel, Absci, AST SpaceMobile And Other Big Stocks Moving Lower In Friday's Pre-Market Session - Absci (NASDAQ:ABSI), Abivax (NASDAQ:ABVX)
- Why Is Abivax Stock (ABVX) Up 490% Today? - TipRanks.com
- U.S. stocks higher at close of trade; Dow Jones Industrial Average up 1.14%
- Abivax launches $400 million public offering of American depositary shares
- Abivax: Differentiated Phase 3 Data Ignites A Multi-Billion Dollar Opportunity
- Crude Oil Falls; Thermo Fisher Scientific Earnings Top Views - Abivax (NASDAQ:ABVX), Alpha Modus Holdings (NASDAQ:AMOD)
- Piper Sandler raises Abivax stock price target to $70 on positive UC trial data
- GE Vernova Posts Better-Than-Expected Earnings, Joins Thermo Fisher Scientific, Lennox International, General Dynamics And Other Big Stocks Moving Higher On Wednesday - Arrowhead Pharma (NASDAQ:ARWR), Abivax (NASDAQ:ABVX)
- Dow Surges Over 200 Points; AT&T Posts Upbeat Earnings - Abivax (NASDAQ:ABVX), Alpha Modus Holdings (NASDAQ:AMOD)
- Morgan Stanley upgrades Abivax stock to Overweight on strong ulcerative colitis data
- Abivax Hits The Stratosphere, Up 500%, On 'Potentially Disruptive' Results
- Abivax stock price target raised to $74 from $20 at Leerink on strong UC data
- Why Abivax Stock Is Skyrocketing Wednesday - Abivax (NASDAQ:ABVX)
- Abivax’s ulcerative colitis drug meets primary goals in Phase 3 trials; shares jump 400%
- Abivax stock price target raised to $101 from $50 at Guggenheim after positive trial data
- Why Vicor Shares Are Trading Higher By 39%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Abivax (NASDAQ:ABVX)
- Abivax stock price target raised to $95 from $33 at JMP on strong trial data
日范围
82.50 84.19
年范围
4.77 92.91
- 前一天收盘价
- 82.28
- 开盘价
- 82.64
- 卖价
- 82.54
- 买价
- 82.84
- 最低价
- 82.50
- 最高价
- 84.19
- 交易量
- 435
- 日变化
- 0.32%
- 月变化
- 3.16%
- 6个月变化
- 1222.76%
- 年变化
- 628.51%
