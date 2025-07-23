Devises / ABVX
ABVX: Abivax SA - American Depositary Shares
82.30 USD 1.01 (1.21%)
Secteur: Soins de Santé Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar
Le taux de change de ABVX a changé de -1.21% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 81.28 et à un maximum de 83.55.
Suivez la dynamique Abivax SA - American Depositary Shares. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
ABVX Nouvelles
- L’action Abivax maintient sa recommandation d’achat chez Guggenheim grâce aux données prometteuses sur son médicament contre les MICI
- Abivax stock maintains Buy rating at Guggenheim as IBD drug data shows promise
- Les publications RH affichent des résultats décevants, se joignent à Frequency Electronics, Tronox et d'autres grandes actions en baisse lors de la séance de pré-ouverture du marché vendredi | Benzinga France
- RH Posts Downbeat Results, Joins Frequency Electronics, Tronox And Other Big Stocks Moving Lower In Friday's Pre-Market Session - Certara (NASDAQ:CERT), Abivax (NASDAQ:ABVX)
- Equillium: Pushing Forward With AhR Activation Drug Candidate EQ504 For UC (NASDAQ:EQ)
- This Stock Is Up by 800% This Year -- but Is It a Buy?
- Piper Sandler raises Abivax stock price target to $112 on ulcerative colitis data
- Stock Market Keeps Hitting Highs Amid Tesla, Google, Trade Deals: Weekly Review
- Intel, Absci, AST SpaceMobile And Other Big Stocks Moving Lower In Friday's Pre-Market Session - Absci (NASDAQ:ABSI), Abivax (NASDAQ:ABVX)
- Why Is Abivax Stock (ABVX) Up 490% Today? - TipRanks.com
- U.S. stocks higher at close of trade; Dow Jones Industrial Average up 1.14%
- Abivax launches $400 million public offering of American depositary shares
- Abivax: Differentiated Phase 3 Data Ignites A Multi-Billion Dollar Opportunity
- Crude Oil Falls; Thermo Fisher Scientific Earnings Top Views - Abivax (NASDAQ:ABVX), Alpha Modus Holdings (NASDAQ:AMOD)
- Piper Sandler raises Abivax stock price target to $70 on positive UC trial data
- GE Vernova Posts Better-Than-Expected Earnings, Joins Thermo Fisher Scientific, Lennox International, General Dynamics And Other Big Stocks Moving Higher On Wednesday - Arrowhead Pharma (NASDAQ:ARWR), Abivax (NASDAQ:ABVX)
- Dow Surges Over 200 Points; AT&T Posts Upbeat Earnings - Abivax (NASDAQ:ABVX), Alpha Modus Holdings (NASDAQ:AMOD)
- Morgan Stanley upgrades Abivax stock to Overweight on strong ulcerative colitis data
- Abivax Hits The Stratosphere, Up 500%, On 'Potentially Disruptive' Results
- Abivax stock price target raised to $74 from $20 at Leerink on strong UC data
- Why Abivax Stock Is Skyrocketing Wednesday - Abivax (NASDAQ:ABVX)
- Abivax’s ulcerative colitis drug meets primary goals in Phase 3 trials; shares jump 400%
- Abivax stock price target raised to $101 from $50 at Guggenheim after positive trial data
- Why Vicor Shares Are Trading Higher By 39%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Abivax (NASDAQ:ABVX)
Range quotidien
81.28 83.55
Range Annuel
4.77 92.91
- Clôture Précédente
- 83.31
- Ouverture
- 83.55
- Bid
- 82.30
- Ask
- 82.60
- Plus Bas
- 81.28
- Plus Haut
- 83.55
- Volume
- 1.788 K
- Changement quotidien
- -1.21%
- Changement Mensuel
- 2.86%
- Changement à 6 Mois
- 1218.91%
- Changement Annuel
- 626.39%
20 septembre, samedi