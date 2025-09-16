Divisas / XTIUSD
XTIUSD: Crude Oil vs US Dollar
63.20 USD 0.36 (0.57%)
Sector: Mercancías Divisa de beneficio: US Dollar
El coste de XTIUSD de hoy ha cambiado un -0.57%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 63.13 USD, mientras que el máximo ha alcanzado 64.25 USD.
Siga la dinámica de los precios en Petróleo crudo en dólares estadounidenses. La cotizaciones en tiempo real le ayudarán a reaccionar con rapidez a los cambios en el mercado. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de Petróleo crudo en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
XTIUSD News
- El IBEX relaja la subida al 0,13 % penalizado por caída de Aena tras disparar su inversión
- Las bolsas europeas reaccionan con alzas a la bajada de tipos de la Reserva Federal
- Acciones europeas suben tras recorte de la Fed; Banco de Inglaterra se reúne hoy
- WTI edges lower below $63.50 on concerns over oil demand
- Crude Oil price today: WTI price bearish at European opening
- La hora del BoE, hablan Lagarde y De Guindos (BCE): 5 claves este jueves en Bolsa
- WTI drifts lower to near $63.50 amid US demand concerns
- Oil prices little changed after Fed rate cut
- El Brent baja un 0,76 %, hasta 67,95 dólares
- WTI Price Forecast: Oil consolidates between 21-day and 50-day SMAs
- Los futuros del TSX se mantienen estables mientras los traders esperan las decisiones del Banco de Canadá y la Fed
- Futuros del TSX estables mientras inversores esperan decisiones del BoC y la Fed
- El IBEX se muestra casi plano, sube el 0,02 %, atento a recorte de tipos por la Fed
- API reports Oil inventory draws – ING
- Las bolsas europeas abren con leves alzas a la espera de la bajada de tipos por la Fed
- Las bolsas europeas suben ligeramente antes de la decisión de tipos de la Fed; IPC británico estable en 3,8%
- Acciones europeas suben antes de decisión de tasas de la Fed; IPC del Reino Unido estable
- Crude Oil price today: WTI price bearish at European opening
- WTI Price Forecast: Holds $64.00 as bullish setup hints at dip-buying
- Decisión de tipos de la Fed, habla Lagarde (BCE): 5 claves este miércoles en Bolsa
- Resumen de materias primas: el oro se dispara a un nuevo máximo una vez más; Los precios del petróleo y la plata suben bruscamente
- El IBEX cae más del 1 % y pierde los 15.200 puntos con sólo Aena y Grifols en verde
- WTI Price Forecast: Oil steadies near $63.50 with bullish bias
- Futuros del TSX caen mientras se acercan decisiones del Banco de Canadá y la Fed
Aplicaciones comerciales para XTIUSD
Quantum Baron
Bogdan Ion Puscasu
5 (32)
EA de Quantum Baron Hay una razón por la que al petróleo se le llama oro negro, y ahora, con Quantum Baron EA, puede acceder a él con una precisión y confianza inigualables. Diseñado para dominar el mundo de alto octanaje de XTIUSD (petróleo crudo) en el gráfico M30, Quantum Baron es su arma definitiva para subir de nivel y operar con precisión de élite. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. con descuen
Crude Oil Robot MT5
MQL TOOLS SL
5 (12)
El mejor robot para operar con petróleo del mundo. Crude Oil Robot es el robot de trading indiscutible, de primer nivel, diseñado para el XTIUSD o cualquier instrumento de crudo ofrecido por su broker. No se trata de un algoritmo genérico, sino de un sistema altamente especializado construido exclusivamente para el mercado del crudo, utilizando tecnologías únicas no disponibles en ningún otro robot de trading. Crude Oil Robot está equipado con características exclusivas adaptadas específicament
Grid Flowcon
Mr Numsin Ketchaisri
5 (1)
MT5 Grid Flowcon: Un Asesor Experto Automatizado (EA) para USOIL, diseñado para proporcionar un flujo de caja consistente a través de estrategias de trading eficientes y sistemáticas. Las características clave incluyen: Auto Demand & Supply Zones : Identifica y negocia niveles clave de oferta y demanda sin esfuerzo. Grid Trading : Coloca órdenes estratégicamente para capitalizar los movimientos de precios dentro de rangos establecidos. TP/SL dinámico con VWAP : Ajusta los niveles de take profit
FREE
AdvancedDualThrust
AdvancedDualThrust Introduce la política HH: el precio más alto del máximo del día N, y LC: el precio más bajo del cierre del día N HC: el precio más alto del cierre del día N, LL: el precio más bajo del cierre del día N. La fórmula para calcular el Rango de oscilación es range =Max(HH-LC,HC-LL). - UpLine=Open+k1 * Rango; DownLine=Open-k2 * Rango; Reglas de negociación: 1, el precio atraviesa la banda superior e inferior para abrir posiciones; 2, sólo se negocia una vez al día; 3, ruptura in
Nexus Commodity
Thang Chu
Este EA es parte de Nexus Portfolio una combinación de los mejores EAs a largo plazo que he creado para mi trading personal así como para la gestión de fondos privados. Este EA opera con XAGUSD (Plata) y XTIUSD (Petróleo). No opera tan a menudo como otros algos de la cartera, pero es un gran complemento para una mayor diversificación. Si necesita la versión MT4 o no puede permitirse el alquiler / compra en contacto conmigo para una solución alternativa. Únete al Chat Público de la Comunidad Nex
TurtleLongTerm
Estrategia Tortuga Monoproducto (Medio-Largo Plazo Versión 1.02) Plazo recomendado: H4 Instrumentos recomendados: GBPUSD | GBPJPY | USDJPY | XAUUSD | XTIUSD | CADJPY | GBPCAD | USTEC | BTCUSD | HK50 | DE40 | JP225 Resumen de la estrategia Entrada: Ruptura del canal de Donchian de periodo largo (por defecto: 55 periodos). Tamaño de la posición: Stop loss basado en el porcentaje para determinar el tamaño de la posición (por defecto: 1% de riesgo por operación). Salida: Ruptura inversa del can
BollingerTrend
-Descripción de la estrategia: Sistema de ruptura basado en el canal de Bolling -Elementos del sistema :1, basado en el cálculo del precio de cierre del canal de Bolling; 2, basado en el cálculo del precio de cierre del filtro de aproximación; 3, media de salida adaptativa -Condiciones de admisión :1, cumplir las condiciones del filtro, y el precio del canal de Bollinger roto en la pista, abrir múltiples simples ;2, cumplir las condiciones del filtro, y el precio del canal de Bollinger roto b
On Control EA MT5 V2
Hany Ali
On Control EA MT5 V2 Software que cambia el juego para el mercado Forex On Control EA fue creado para ayudar a traders como usted a maximizar sus ingresos. ¿Le gustaría tener acceso a un software patentado de primera clase diseñado con un único propósito, mejorar su estrategia en Forex? Seamos honestos, puede ser difícil entender qué análisis técnico y señales de trading debe seguir. Con On Control EA, ahora tiene una poderosa herramienta que mejorará su estrategia de trading en Forex y elevará
Rango diario
63.13 64.25
Rango anual
54.73 80.99
