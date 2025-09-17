KurseKategorien
Währungen / XTIUSD
Zurück zum Rohstoffe

XTIUSD: Crude Oil vs US Dollar

62.37 USD 1.34 (2.10%)
Sektor: Rohstoffe Gewinnwährung: US Dollar

Der Preis von XTIUSD hat sich heute um -2.10% geändert. Im Laufe des Tages wurde er vom Tief bei62.16 USD bis zum Hoch von 63.68 USD gehandelt.

Verfolgen Sie die Dynamik von Rohöl vs US Dollar. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf die Marktveränderungen reagieren. Der historische Chart zeigt, wie sich der Rohöl-Kurs in der Vergangenheit verändert hat. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Preistrends und -dynamiken nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Vollbild-Chart
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

XTIUSD News

Handelsanwendungen für XTIUSD

Quantum Baron
Bogdan Ion Puscasu
5 (32)
Experten
Quantum Baron EA Es gibt einen Grund, warum Öl als schwarzes Gold bezeichnet wird – und jetzt können Sie mit Quantum Baron EA mit unübertroffener Präzision und Sicherheit darauf zugreifen. Quantum Baron wurde entwickelt, um die hochoktanige Welt von XTIUSD (Rohöl) auf dem M30-Chart zu dominieren, und ist Ihre ultimative Waffe zum Aufsteigen und Handeln mit höchster Präzision. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instru
Crude Oil Robot MT5
MQL TOOLS SL
5 (12)
Experten
Der beste Öl-Handelsroboter der Welt. Crude Oil Robot ist der unangefochtene, erstklassige Handelsroboter, der für den XTIUSD oder jedes andere von Ihrem Broker angebotene Rohölinstrument entwickelt wurde. Es handelt sich hierbei nicht um einen generischen Algorithmus, sondern um ein hochspezialisiertes System , das ausschließlich für den Rohölmarkt entwickelt wurde und einzigartige Technologien nutzt , die in keinem anderen Handelsroboter verfügbar sind. Crude Oil Robot ist mit exklusiven Funk
AP Oil Navigator PRO
Allan Graham Pike
Experten
AP Öl-Navigator PRO (MT5) Was es ist AP Oil Navigator PRO ist ein regelbasierter Expert Advisor, der speziell für Energiesymbole wie XTIUSD (WTI) und UKOIL (Brent) entwickelt wurde. Der EA sucht mit Hilfe eines Trendfilters für den höheren Zeitrahmen nach einer Tendenz in eine bestimmte Richtung, um dann mit Hilfe eines Volatilitätsgatters und eines Strukturbruchs einen Einstieg auf dem Arbeitszeitrahmen zu ermöglichen. Die Orders werden mit broker-sicheren Checks und festem Risiko platziert. K
Grid Flowcon
Mr Numsin Ketchaisri
5 (1)
Experten
MT5 Grid Flowcon: Ein automatisierter Expert Advisor (EA) für USOIL, der entwickelt wurde, um durch effiziente und systematische Handelsstrategien einen konstanten Cashflow zu erzielen. Die wichtigsten Funktionen umfassen: Auto Demand & Supply Zones : Identifiziert und handelt mühelos wichtige Angebots- und Nachfrageniveaus. Raster-Handel : Strategische Platzierung von Aufträgen zur Ausnutzung von Kursbewegungen innerhalb festgelegter Bereiche. Dynamische TP/SL mit VWAP : Passt Take-Profit- und
FREE
AdvancedDualThrust
Yan Xiong Xue
Experten
AdvancedDualThrust führt die Politik ein HH: der höchste Preis des N-Tages-Hochs, und LC: der niedrigste Preis des N-Tages-Schlusskurses HC: der höchste Preis des N-Tages-Schlusskurses, LL: der niedrigste Preis des N-Tages-Tiefs Die Formel zur Berechnung des Oszillationsbereichs lautet range =Max(HH-LC,HC-LL). - UpLine=Open+k1 * Range; DownLine=Open-k2 * Range; Handelsregeln: 1, der Preis durchbricht die obere und untere Schiene, um Positionen zu eröffnen; 2, nur einmal am Tag handeln; 3, um
Nexus Commodity
Thang Chu
Experten
Dieser EA ist Teil des Nexus Portfolios, einer Kombination der besten langfristigen EAs, die ich für mein persönliches Trading sowie für die private Fondsverwaltung erstellt habe. Dieser EA handelt mit XAGUSD (Silber) und XTIUSD (Rohöl). Er handelt nicht so oft wie die anderen Algos im Portfolio, ist aber eine gute Ergänzung zur weiteren Diversifikation. Wenn Sie eine MT4-Version benötigen oder sich Miete/Kauf nicht leisten können, kontaktieren Sie mich für eine alternative Lösung. Nexus Commun
TurtleLongTerm
Yan Xiong Xue
Experten
Ein-Produkt-Schildkröten-Strategie (mittel- bis langfristig Version 1.02) Empfohlener Zeitrahmen: H4 Empfohlene Instrumente: GBPUSD | GBPJPY | USDJPY | XAUUSD | XTIUSD | CADJPY | GBPCAD | USTEC | BTCUSD | HK50 | DE40 | JP225 Strategie-Übersicht Einstieg: Ausbruch aus dem langperiodischen Donchian Channel (Standard: 55 Perioden). Größe der Position: Prozentualer Stop-Loss zur Bestimmung der Positionsgröße (Standardwert: 1% Risiko pro Trade). Ausstieg: Umgekehrter Ausbruch aus dem kurzperiodi
BollingerTrend
Yan Xiong Xue
Experten
-Beschreibung der Strategie: Durchbruchssystem auf Basis des Bolling-Kanals Systemelemente: 1, basierend auf der Schlusskursberechnung des Bolling-Kanals; 2, basierend auf der Schlusskursberechnung des Annäherungsfilters; 3, adaptiver Ausstiegsdurchschnitt -Zulassungsbedingungen :1, erfüllen die Filterbedingungen, und der Preis des gebrochenen Bollinger-Kanals auf der Strecke, öffnen Sie mehrere einzelne ;2, erfüllen die Filterbedingungen, und der Preis des gebrochenen Bollinger-Kanals unter
Tagesspanne
62.16 63.68
Jahresspanne
54.73 80.99
Vorheriger Schlusskurs
63.71
Eröffnung
63.63
Bid
62.37
Ask
62.67
Tief
62.16
Hoch
63.68
Volumen
12.061 K
Tagesänderung
-2.10%
Monatsänderung
-1.96%
6-Monatsänderung
-12.35%
Jahresänderung
-9.62%
19 September, Freitag
17:00
USD
Baker Hughes Ölplattformzählung
Akt
418
Erw
Vorh
416
17:00
USD
Baker Hughes US, Gesamtzahl der Ölförderanlagen
Akt
542
Erw
Vorh
539
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
266.4 K
Erw
Vorh
261.7 K
19:30
USD
CFTC Rohöl, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
98.7 K
Erw
Vorh
81.8 K
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
-225.1 K
Erw
Vorh
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100, Nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
17.8 K
Erw
Vorh
25.5 K