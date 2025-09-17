Der Preis von XTIUSD hat sich heute um -2.10% geändert. Im Laufe des Tages wurde er vom Tief bei62.16 USD bis zum Hoch von 63.68 USD gehandelt.

Verfolgen Sie die Dynamik von Rohöl vs US Dollar. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf die Marktveränderungen reagieren. Der historische Chart zeigt, wie sich der Rohöl-Kurs in der Vergangenheit verändert hat. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Preistrends und -dynamiken nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.