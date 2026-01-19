Easy Lot Size Calculator

Calculadora fácil de tamaño de lote

Deje de calcular manualmente el tamaño de los lotes y empiece a operar visualmente.

Easy Lot Size Calculator es lo último en gestión de operaciones para MT5. Está diseñado para operadores que necesitan velocidad, precisión y una estricta gestión del riesgo. Si usted es un scalper que necesita una ejecución en fracciones de segundo o un swing trader que exige porcentajes exactos de riesgo, este EA se encarga de las matemáticas para que usted pueda centrarse en el gráfico.

¿Por qué utilizar esta calculadora?

El cálculo manual de lotes es lento y propenso a errores. Para cuando usted calcula el tamaño de su lote para un riesgo del 1%, el precio ya se ha movido. Este EA resuelve ese problema. Simplemente haga clic en "Comprar" o "Vender" para proyectar líneas visuales en el gráfico, arrastre su Stop Loss a su nivel técnico deseado, y el EA calcula automáticamente el tamaño exacto del lote para que coincida con su % de riesgo. Haga clic en "Ejecutar" y la operación estará activa.

Características principales

  • Operación visual de arrastrar y soltar: Las líneas aparecen en el gráfico antes de operar. Arrastre las líneas de SL y TP a los niveles técnicos (soporte/resistencia) y el panel se actualizará al instante.

  • Cálculo automático del riesgo: Introduzca su riesgo (por ejemplo, 1,0%), y el EA calcula el tamaño del lote en función de su distancia Stop Loss y el saldo de su cuenta.

  • Modo Scalper / Stealth: (¡Nuevo!) Elija MODE_SCALPER en los ajustes. El EA calculará el tamaño del lote basándose en su línea SL visual, pero enviará la operación SIN Stop Loss al broker. Esto oculta sus stops al broker (Ghost SL/Mental SL) mientras asegura que el tamaño de su posición es correcto.

  • SL y TP Dinámicos: Presenta el modo SL_DYNAMIC donde las líneas SL se actualizan con la acción del precio antes de la entrada.

  • Auto-colocación ATR: Las líneas iniciales de SL y TP se colocan automáticamente basándose en el ATR (Average True Range) y su multiplicador personalizado.

  • Bloqueo del Ratio de Recompensa (RR): Calcula automáticamente su Take Profit basándose en su Stop Loss para asegurarse de que siempre mantiene su relación Riesgo:Recompensa deseada (por ejemplo, 1:2 o 1:3).

  • Soporte Multi-Activos: Funciona perfectamente en Forex, Oro (XAUUSD), Plata e Índices.

Cómo funciona

  1. Seleccione la dirección: Haga clic en el botón COMPRAR o VENDER en el tablero.

  2. Ajuste los visuales: Aparecen tres líneas: Entrada (precio actual), Stop Loss y Take Profit.

  3. Arrastre las líneas: Arrastre la línea SL hasta su punto de invalidación. El EA recalcula el volumen inmediatamente.

  4. Ejecutar: Pulse el botón flotante "EJECUTAR OPERACIÓN" en el gráfico para abrir la orden.

Parámetros

Parámetros de línea

  • Activar_Línea_TP: Activa/desactiva la línea TP.

  • Ratio_Recompensa: Auto-calcular TP basado en la distancia SL (por ejemplo, 1.5 = 1.5x riesgo).

  • ATR_Multiplier / Period: Ajustes para la colocación de la línea inicial.

Ajustes UI

  • DB_Default_Risk: Porcentaje de riesgo por defecto por operación.

  • Esquina / Desplazamiento: Personaliza dónde aparece el cuadro de mandos en tu gráfico.

  • Configuración de colores: Colores totalmente personalizables para adaptarse a sus gráficos oscuros / claros.

Configuración de ejecución

  • Modo_ejecución:

    • Normal: Envía SL y TP al broker.

    • Escalador: Calcula los lotes basándose en la línea SL pero envía la operación con 0 SL (Stealth Mode).

  • Scalper_SL_Mode: Actualización estática o dinámica de la línea.

  • MaxCalculatedLots: Límite de seguridad para el tamaño de los lotes.

