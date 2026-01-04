HighPrecisionVolatility Notifier

Notificador de Volatilidad de Alta Precisión V1.10

Desarrollado por: Grazia-system-com

📢 Título: Deje de perseguir la volatilidad: Obtenga una notificación solo cuando comience la verdadera ruptura.

La herramienta profesional con filtro de ruido que transforma tu MT4/MT5 en un sistema de monitorización inteligente y proactivo. Nunca más se pierda un movimiento a nivel institucional.

⭐ Por qué este detector es diferente (Inteligencia de doble capa con filtro de ruido)

La mayoría de las herramientas de volatilidad utilizan umbrales fijos que fallan en mercados dinámicos. Nuestro Notificador elimina las señales falsas mediante el empleo de dos capas de filtrado inteligente, lo que confirma que sólo actúa sobre los picos accionables, no sobre el ruido.

1. 🚀 Filtrado Adaptativo ATR (La Potencia)

El sistema mide el cambio de precio actual contra el Average True Range (ATR) de los últimos 20 periodos. Sólo se le notifica cuando el movimiento supera la volatilidad media histórica en un multiplicador establecido (por defecto 2,0x).

Ventaja: Esto adapta automáticamente el umbral a sesiones de baja volatilidad (por ejemplo, sesión asiática) y eventos de alta volatilidad (por ejemplo, NFP), asegurando una calidad de alerta consistente en todas las condiciones de mercado.

2. ✅ Umbral porcentual (La red de seguridad)

Una confirmación secundaria asegura que los movimientos repentinos de gran porcentaje (por defecto 0,2%) también se capturen instantáneamente, sirviendo como un respaldo fiable para los choques extremos del mercado.

🎨 Actualización clave: Señales visuales direccionales y permanentes (V1.10)

Esta es una herramienta profesional que ofrece claridad. En lugar de un único marcador confuso, el sistema muestra ahora señales que indican claramente tanto el evento como la dirección que tomó, al tiempo que garantiza que el historial permanece limpio y rastreable.

Flecha hacia arriba: Flecha azul ascendente (▲) trazada por encima del máximo de la barra alcista.

Pico bajista: Flecha roja descendente (▼) trazada por debajo del mínimo de la barra bajista.

Garantía de señal permanente: Cada señal de pico validada permanece permanentemente en el gráfico. Esto proporciona un registro visual perfecto para backtesting y análisis, eliminando la frustración de las señales que desaparecen.

🔇 El temporizador de enfriamiento: Su escudo contra la fatiga de alerta

¿Está cansado de los latigazos y los ruidosos retrocesos inmediatamente después de un gran movimiento? El temporizador de enfriamiento ajustable (por defecto 30 minutos) es la función en la que confían los profesionales.