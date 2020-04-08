MT5NewHighLowDashboardScanner
- Indicadores
- Zbynek Liska
- Versión: 1.0
- Activaciones: 5
Es un sistema de control de la estructura del mercado diseñado para supervisar, en tiempo real, la creación de nuevos máximos y mínimos en horizontes temporales diarios, semanales, mensuales y anuales, a la vez que mide la distancia exacta del precio desde estos niveles críticos en pips.
Esta herramienta está construida para los traders que no quieren reaccionar tarde, sino que quieren estar en el origen del movimiento del mercado.
■ Qué hace el sistema
El cuadro de mandos escanea continuamente el mercado en busca de:
► Nuevo Máximo / Mínimo Diario
► Nuevo Máximo / Mínimo Semanal
► Nuevo Máximo / Mínimo Mensual
► Nuevo Máximo / Mínimo Anual
Cuando se forma un nuevo Máximo o Mínimo, el sistema:
■ Actualiza el cuadro de mandos al instante
■ Registra la hora exacta del evento
■ Dispara alertas (sonoras, emergentes, notificaciones push)
■ Muestra la distancia pip precisa a cada nivel clave
El resultado es una completa visión estructural del mercado, siempre actualizada.
★ Por qué es una ventaja decisiva
La mayoría de los operadores:
- observan un solo gráfico
- esperan la confirmación
- operan dentro del ruido
Fox Wave trabaja de forma diferente:
► Monitoriza docenas de mercados simultáneamente
► Detecta extremos estructurales, no movimientos aleatorios
► Proporciona contexto, no sólo señales
Un nuevo Máximo o Mínimo nunca es aleatorio.
Es el punto en el que:
■ La liquidez cambia
■ Nace una nueva ola
■ El comportamiento del mercado cambia
Y esos momentos son exactamente los que este sistema aísla.
◆ Opere sin sentarse frente al PC
Gracias a las notificaciones inteligentes:
► Sin necesidad de mirar los gráficos todo el día
► Sin necesidad de permanecer en la plataforma
► Plena conciencia directamente desde su teléfono móvil
Su teléfono le avisa sólo cuando sucede algo estructuralmente importante.
Sin ruidos. Sin alertas excesivas. Sólo eventos significativos.
◇ Para quién es este sistema
■ Operadores de swing y de posición
■ Operadores sistemáticos
■ Operadores de Prop firm
■ Enfoques de trading basados en carteras
■ Cualquiera que entienda Máximo / Mínimo como la base de la estructura del mercado
⚑ La filosofía Fox Wave
Este tablero no fue creado como "un indicador más".
Fue diseñado como un filtro de la realidad del mercado.
Fox Wave se basa en un principio simple pero inflexible:
El mercado recuerda los extremos.
Y los que los ven pronto tienen ventaja.