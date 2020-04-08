MT5NewHighLowDashboardScanner

no es un indicador común.Es undiseñado para supervisar, en tiempo real, la creación de nuevosen, a la vez que mide la distancia exacta del precio desde estos niveles críticos en pips.Esta herramienta está construida para los traders que no quieren reaccionar tarde, sino que quieren■ Qué hace el sistemaEl cuadro de mandos escanea continuamente el mercado en busca de:► Nuevo Máximo► Nuevo► Nuevo► NuevoCuando se forma un nuevo Máximo o Mínimo, el sistema:■ Actualiza el cuadro de mandos al instante■ Registra la hora exacta del evento■ Dispara alertas (sonoras, emergentes, notificaciones push)■ Muestra la distancia pip precisa a cada nivel claveEl resultado es una, siempre actualizada.★ Por qué es una ventaja decisivaLa mayoría de los operadores:

observan un solo gráfico esperan la confirmación operan dentro del ruido

Fox Wave trabaja de forma diferente:

► Monitoriza docenas de mercados simultáneamente

► Detecta extremos estructurales, no movimientos aleatorios

► Proporciona contexto, no sólo señales

Un nuevo Máximo o Mínimo nunca es aleatorio.

Es el punto en el que:

■ La liquidez cambia

■ Nace una nueva ola

■ El comportamiento del mercado cambia

Y esos momentos son exactamente los que este sistema aísla.

◆ Opere sin sentarse frente al PC

Gracias a las notificaciones inteligentes:

► Sin necesidad de mirar los gráficos todo el día

► Sin necesidad de permanecer en la plataforma

► Plena conciencia directamente desde su teléfono móvil

Su teléfono le avisa sólo cuando sucede algo estructuralmente importante.

Sin ruidos. Sin alertas excesivas. Sólo eventos significativos.

◇ Para quién es este sistema

■ Operadores de swing y de posición

■ Operadores sistemáticos

■ Operadores de Prop firm

■ Enfoques de trading basados en carteras

■ Cualquiera que entienda Máximo / Mínimo como la base de la estructura del mercado

⚑ La filosofía Fox Wave

Este tablero no fue creado como "un indicador más".

Fue diseñado como un filtro de la realidad del mercado.

Fox Wave se basa en un principio simple pero inflexible:

El mercado recuerda los extremos.

Y los que los ven pronto tienen ventaja.

