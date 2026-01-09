Discipline Trading Behavioral Risk Manager

Discipline Trading es un Asesor Experto profesional de gestión de riesgo conductual para MetaTrader 5 diseñado para ayudar a los traders a eliminar el overtrading, las decisiones emocionales y las violaciones de las reglas.

Este EA no genera señales de trading y no promete beneficios.

Su único propósito es imponer disciplina mediante la aplicación automática de reglas de trading predefinidas.

Características principales

Límite diario de operaciones

Bloquea automáticamente las nuevas operaciones una vez que se alcanza el límite diario de operaciones.

Sistema de Puntuación de Disciplina

Realiza un seguimiento del comportamiento del operador y penaliza las infracciones de las reglas para promover la coherencia.

Enfriamiento tras pérdida

Activa un periodo de enfriamiento psicológico tras las operaciones perdedoras, con una cuenta atrás en tiempo real.

Tiempo mínimo entre operaciones

Evita las operaciones impulsivas y de venganza imponiendo un intervalo de tiempo entre posiciones.

Control de operaciones basado en sesiones

Permite operar sólo durante las sesiones seleccionadas (Londres, Nueva York, Asia).

Cuadro de mandos en tiempo real

Muestra toda la información crítica directamente en el gráfico: Estado de negociación (ACTIVO / BLOQUEADO) Motivo del bloqueo Operaciones realizadas hoy PnL diario Puntuación de disciplina Cuenta atrás Tiempo entre operaciones Control del diferencial Sesiones activas y habilitadas

Notificaciones de alertas

Alertas claras cuando se violan las reglas o se bloquean las operaciones.

🎯 ¿Para quién es este EA?

Operadores discrecionales

Operadores de Prop firm

Traders que luchan contra el overtrading

Traders que quieren una aplicación estricta de las reglas

Traders centrados en la coherencia y la psicología

⚠️ Aviso importante

Discipline Trading no abre operaciones automáticamente.

No garantiza beneficios.

Los resultados de las operaciones dependen totalmente del operador.

El EA funciona en cuentas Demo y Reales .

Compatible con Forex, Índices y Metales.

🖥️ Requisitos de la plataforma

MetaTrader 5

AutoTrading habilitado

PC con Windows o VPS

Resumen

Discipline Trading no es una estrategia de trading.

Es un sistema de aplicación de la disciplina diseñado para proteger a los comerciantes de sus propios errores.

Si la disciplina es su ventaja, esta herramienta le ayuda a protegerla.