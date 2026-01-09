Discipline Trading Behavioral Risk Manager
Discipline Trading es un Asesor Experto profesional de gestión de riesgo conductual para MetaTrader 5 diseñado para ayudar a los traders a eliminar el overtrading, las decisiones emocionales y las violaciones de las reglas.
Este EA no genera señales de trading y no promete beneficios.
Su único propósito es imponer disciplina mediante la aplicación automática de reglas de trading predefinidas.
Características principales
-
Límite diario de operaciones
Bloquea automáticamente las nuevas operaciones una vez que se alcanza el límite diario de operaciones.
-
Sistema de Puntuación de Disciplina
Realiza un seguimiento del comportamiento del operador y penaliza las infracciones de las reglas para promover la coherencia.
-
Enfriamiento tras pérdida
Activa un periodo de enfriamiento psicológico tras las operaciones perdedoras, con una cuenta atrás en tiempo real.
-
Tiempo mínimo entre operaciones
Evita las operaciones impulsivas y de venganza imponiendo un intervalo de tiempo entre posiciones.
-
Control de operaciones basado en sesiones
Permite operar sólo durante las sesiones seleccionadas (Londres, Nueva York, Asia).
-
Cuadro de mandos en tiempo real
Muestra toda la información crítica directamente en el gráfico:
-
Estado de negociación (ACTIVO / BLOQUEADO)
-
Motivo del bloqueo
-
Operaciones realizadas hoy
-
PnL diario
-
Puntuación de disciplina
-
Cuenta atrás
-
Tiempo entre operaciones
-
Control del diferencial
-
Sesiones activas y habilitadas
-
-
Notificaciones de alertas
Alertas claras cuando se violan las reglas o se bloquean las operaciones.
🎯 ¿Para quién es este EA?
-
Operadores discrecionales
-
Operadores de Prop firm
-
Traders que luchan contra el overtrading
-
Traders que quieren una aplicación estricta de las reglas
-
Traders centrados en la coherencia y la psicología
⚠️ Aviso importante
-
Discipline Trading no abre operaciones automáticamente.
-
No garantiza beneficios.
-
Los resultados de las operaciones dependen totalmente del operador.
-
El EA funciona en cuentas Demo y Reales.
-
Compatible con Forex, Índices y Metales.
🖥️ Requisitos de la plataforma
-
MetaTrader 5
-
AutoTrading habilitado
-
PC con Windows o VPS
Resumen
Discipline Trading no es una estrategia de trading.
Es un sistema de aplicación de la disciplina diseñado para proteger a los comerciantes de sus propios errores.
Si la disciplina es su ventaja, esta herramienta le ayuda a protegerla.