Discipline Trading Behavioral Risk Manager

Discipline Trading es un Asesor Experto profesional de gestión de riesgo conductual para MetaTrader 5 diseñado para ayudar a los traders a eliminar el overtrading, las decisiones emocionales y las violaciones de las reglas.

Este EA no genera señales de trading y no promete beneficios.
Su único propósito es imponer disciplina mediante la aplicación automática de reglas de trading predefinidas.

Características principales

  • Límite diario de operaciones
    Bloquea automáticamente las nuevas operaciones una vez que se alcanza el límite diario de operaciones.

  • Sistema de Puntuación de Disciplina
    Realiza un seguimiento del comportamiento del operador y penaliza las infracciones de las reglas para promover la coherencia.

  • Enfriamiento tras pérdida
    Activa un periodo de enfriamiento psicológico tras las operaciones perdedoras, con una cuenta atrás en tiempo real.

  • Tiempo mínimo entre operaciones
    Evita las operaciones impulsivas y de venganza imponiendo un intervalo de tiempo entre posiciones.

  • Control de operaciones basado en sesiones
    Permite operar sólo durante las sesiones seleccionadas (Londres, Nueva York, Asia).

  • Cuadro de mandos en tiempo real
    Muestra toda la información crítica directamente en el gráfico:

    • Estado de negociación (ACTIVO / BLOQUEADO)

    • Motivo del bloqueo

    • Operaciones realizadas hoy

    • PnL diario

    • Puntuación de disciplina

    • Cuenta atrás

    • Tiempo entre operaciones

    • Control del diferencial

    • Sesiones activas y habilitadas

  • Notificaciones de alertas
    Alertas claras cuando se violan las reglas o se bloquean las operaciones.

🎯 ¿Para quién es este EA?

  • Operadores discrecionales

  • Operadores de Prop firm

  • Traders que luchan contra el overtrading

  • Traders que quieren una aplicación estricta de las reglas

  • Traders centrados en la coherencia y la psicología

⚠️ Aviso importante

  • Discipline Trading no abre operaciones automáticamente.

  • No garantiza beneficios.

  • Los resultados de las operaciones dependen totalmente del operador.

  • El EA funciona en cuentas Demo y Reales.

  • Compatible con Forex, Índices y Metales.

🖥️ Requisitos de la plataforma

  • MetaTrader 5

  • AutoTrading habilitado

  • PC con Windows o VPS

Resumen

Discipline Trading no es una estrategia de trading.
Es un sistema de aplicación de la disciplina diseñado para proteger a los comerciantes de sus propios errores.

Si la disciplina es su ventaja, esta herramienta le ayuda a protegerla.


