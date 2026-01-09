Discipline Trading Behavioral Risk Manager
- Utilitys
- Braulio Dariel Perez Escobar
- Version: 2.0
- Aktivierungen: 5
Discipline Trading ist ein professioneller verhaltensorientierter Expert Advisor für MetaTrader 5, der Händlern helfen soll, Overtrading, emotionale Entscheidungen und Regelverstöße zu vermeiden.
Dieser EA generiert keine Handelssignale und verspricht keine Gewinne.
Sein einziger Zweck ist es, Disziplin durch die automatische Anwendung vordefinierter Handelsregeln zu erzwingen.
🔒 Hauptmerkmale
Tägliches Handelslimit
Blockiert automatisch neue Trades, sobald das tägliche Handelslimit erreicht ist.
Discipline Score System
Verfolgt das Verhalten des Traders und bestraft Regelverstöße, um die Konsistenz zu fördern.
Cooldown nach Verlust
Aktiviert eine psychologische Abkühlungsphase nach verlorenen Trades mit einem Echtzeit-Countdown.
Mindestzeit zwischen Trades
Verhindert impulsives und rachsüchtiges Handeln, indem ein zeitlicher Abstand zwischen den Positionen erzwungen wird.
Session-Based Trading Control
Erlaubt den Handel nur während ausgewählter Sessions (London, New York, Asien).
Echtzeit-Dashboard auf dem Chart
Zeigt alle wichtigen Informationen direkt auf dem Chart an:
Handelsstatus (AKTIV / GESPERRT)
Grund für die Sperre
Heute getätigte Trades
Tägliche PnL
Discipline-Score
Cooldown-Countdown
Zeit zwischen den Trades
Spread-Kontrolle
Aktive und aktivierte Sitzungen
Alarmbenachrichtigungen
Deutliche Warnungen, wenn Regeln verletzt werden oder der Handel blockiert ist.
🎯 Für wen ist dieser EA geeignet?
Diskretionäre Trader
Prop-Firmen-Händler
Händler, die mit Overtrading zu kämpfen haben
Händler, die eine strenge Regeldurchsetzung wünschen
Händler, die auf Konsistenz und Psychologie setzen
⚠️ Wichtiger Hinweis
Discipline Trading eröffnet keine Trades automatisch.
Es garantiert keine Gewinne.
Die Handelsergebnisse hängen vollständig vom Trader ab.
Der EA funktioniert auf Demo- und Realkonten.
Kompatibel mit Forex, Indizes und Metallen.
🖥️ Plattform-Anforderungen
MetaTrader 5
AutoTrading aktiviert
Windows-PC oder VPS
✅ Zusammenfassung
Discipline Trading ist keine Handelsstrategie.
Es ist ein System zur Durchsetzung von Disziplin, das Händler vor ihren eigenen Fehlern schützen soll.
Wenn Disziplin Ihr Vorteil ist, hilft Ihnen dieses Tool, ihn zu schützen.