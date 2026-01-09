Discipline Trading Behavioral Risk Manager

Discipline Trading ist ein professioneller verhaltensorientierter Expert Advisor für MetaTrader 5, der Händlern helfen soll, Overtrading, emotionale Entscheidungen und Regelverstöße zu vermeiden.

Dieser EA generiert keine Handelssignale und verspricht keine Gewinne.

Sein einziger Zweck ist es, Disziplin durch die automatische Anwendung vordefinierter Handelsregeln zu erzwingen.

🔒 Hauptmerkmale

Tägliches Handelslimit

Blockiert automatisch neue Trades, sobald das tägliche Handelslimit erreicht ist.

Discipline Score System

Verfolgt das Verhalten des Traders und bestraft Regelverstöße, um die Konsistenz zu fördern.

Cooldown nach Verlust

Aktiviert eine psychologische Abkühlungsphase nach verlorenen Trades mit einem Echtzeit-Countdown.

Mindestzeit zwischen Trades

Verhindert impulsives und rachsüchtiges Handeln, indem ein zeitlicher Abstand zwischen den Positionen erzwungen wird.

Session-Based Trading Control

Erlaubt den Handel nur während ausgewählter Sessions (London, New York, Asien).

Echtzeit-Dashboard auf dem Chart

Zeigt alle wichtigen Informationen direkt auf dem Chart an: Handelsstatus (AKTIV / GESPERRT) Grund für die Sperre Heute getätigte Trades Tägliche PnL Discipline-Score Cooldown-Countdown Zeit zwischen den Trades Spread-Kontrolle Aktive und aktivierte Sitzungen

Alarmbenachrichtigungen

Deutliche Warnungen, wenn Regeln verletzt werden oder der Handel blockiert ist.

🎯 Für wen ist dieser EA geeignet?

Diskretionäre Trader

Prop-Firmen-Händler

Händler, die mit Overtrading zu kämpfen haben

Händler, die eine strenge Regeldurchsetzung wünschen

Händler, die auf Konsistenz und Psychologie setzen

⚠️ Wichtiger Hinweis

Discipline Trading eröffnet keine Trades automatisch.

Es garantiert keine Gewinne.

Die Handelsergebnisse hängen vollständig vom Trader ab.

Der EA funktioniert auf Demo- und Realkonten .

Kompatibel mit Forex, Indizes und Metallen.

🖥️ Plattform-Anforderungen

MetaTrader 5

AutoTrading aktiviert

Windows-PC oder VPS

✅ Zusammenfassung

Discipline Trading ist keine Handelsstrategie.

Es ist ein System zur Durchsetzung von Disziplin, das Händler vor ihren eigenen Fehlern schützen soll.

Wenn Disziplin Ihr Vorteil ist, hilft Ihnen dieses Tool, ihn zu schützen.