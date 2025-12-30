NERO EDGE - Cazador de Liquidez de Oro

ElCazador de Liquidez de Oro de Nero Edge es un sistema profesional de operaciones automatizadas diseñado específicamente para el Oro (XAUUSD) y los Índices de Volatilidad, diseñado para operar en torno al comportamiento del mercado impulsado por la liquidez en condiciones rápidas y basadas en el impulso.

El EA se centra en identificar las zonas de liquidez y las reacciones del mercado, analizando la fuerza de los alcistas frente a la de los bajistas, aplicando la confirmación de velas y alineando las entradas con la estructura del marco temporal superior. Este enfoque multicapa permite a Nero Edge entrar en el mercado sólo cuando la liquidez, la fuerza y la confirmación están alineadas.

En lugar de perseguir el precio, el sistema espera la interacción de la liquidez y la intención direccional antes de ejecutar las operaciones, por lo que es especialmente eficaz durante las fases agresivas y volátiles del mercado.

Nero Edge Gold Liquidity Hunter está totalmente automatizado, es disciplinado por diseño y está diseñado para operadores que valoran la precisión, la estructura y la ejecución controlada en entornos con mucha liquidez.

Mejores Mercados: Oro (XAUUSD) & Indices de Volatilidad

Mejores Plazos: M5 / M15

Estilo de negociación: Ejecución basada en la liquidez, la fuerza y el impulso

⚠️ Descargo de responsabilidad

Operar con instrumentos financieros apalancados implica un riesgo significativo y puede no ser adecuado para todos los operadores.

Rentabilidades pasadas no garantizan resultados futuros. Las condiciones del mercado pueden cambiar rápidamente y pueden producirse pérdidas si el riesgo no se gestiona adecuadamente.

Pruebe siempre el asesor experto en una cuenta de demostración antes de utilizarlo en una cuenta real y asegúrese de que comprende plenamente los riesgos que implica.