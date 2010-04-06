Nero Edge V5

Nero Edge V5 - Inteligencia de negociación automatizada de precisión para índices sintéticos, divisas, oro e índices globales

Nero Edge V5 es un sistema de negociación automatizado de última generación diseñado para operadores que exigen precisión, consistencia y ejecución inteligente.
Diseñado para índices de volatilidad, pares de divisas, oro (XAUUSD) e índices globales, Nero Edge V5 incorpora un avanzado motor de decisión que sólo se activa cuando se dan las mejores condiciones de mercado.

Sin martingala.
Sin rejilla.
Sin trucos de recuperación.
Sólo inteligencia comercial pura y disciplinada construida para el crecimiento a largo plazo.

Ya sea que opere con los índices de volatilidad de rápido movimiento o con el mercado de divisas impulsado por estructuras, Nero Edge V5 se adapta perfectamente utilizando su motor de confirmación multicapa para una máxima precisión.

Por qué Nero Edge V5 supera a los sistemas tradicionales

Nero Edge V5 utiliza una arquitectura de confirmación apilada: un sistema controlado de filtros que analizan la estructura del mercado, la dirección de la tendencia, el movimiento de la liquidez y el impulso antes de ejecutar una operación.

Las fórmulas internas permanecen protegidas, pero el motor incluye:

1. Sistema dinámico de alineación EMA

Nero Edge V5 utiliza múltiples capas EMA para identificar el flujo de microtendencias y macrotendencias.
Una EMA de período alto define la dirección a largo plazo, mientras que las capas más cortas rastrean los cambios intradía en directo.

Esto evita las entradas en contra de la tendencia y mejora la coherencia a largo plazo.

2. Reconocimiento inteligente de cambios de tendencia

El EA evalúa constantemente cómo el precio pasa de una fase a otra.
Sólo realiza operaciones cuando:

  • la estructura cambia limpiamente,

  • la tendencia muestra estabilidad, y

  • el impulso se alinea con la nueva dirección.

Esto reduce significativamente los falsos retrocesos y las entradas basadas en el ruido.

3. Interpretación de eventos de liquidez

En lugar de reaccionar a mechas aleatorias, Nero Edge V5 lee cómo se comporta el precio en torno a puntos clave de liquidez.
Sólo entra cuando un barrido de liquidez controlado confirma la verdadera dirección, no la manipulación.

Esto aporta a sus operaciones la potencia de una ejecución de tipo institucional.

4. Filtro de fuerza del impulso

Antes de entrar en cualquier posición, el sistema comprueba si el mercado tiene fuerza suficiente para mantener el movimiento.
Las condiciones de precios débiles, laterales o agotados se filtran automáticamente.

Esto ayuda a evitar sesiones lentas y agitadas y entradas con poco potencial.

5. Control de sesgo dominante EMA-200

Una EMA de período superior (200) actúa como brújula central del mercado.
Nero Edge V5 prioriza las operaciones con la dirección macro dominante, lo que hace que las entradas sean más fiables y estables.

📌 Dónde Nero Edge V5 obtiene mejores resultados

Índices de volatilidad

  • V75

  • V100

  • V10

  • V10 (1s)

  • V25 / V25 (1s)

  • Todos los principales índices sintéticos

Pares de divisas

EURUSD, GBPUSD, USDJPY, AUDUSD, XAUUSD, USDCAD, GBPJPY, EURJPY
- y la mayoría de los pares principales/menores.

Índices (CFDs)

US30, NAS100, SPX500, GER40, UK100.

⏱️ Optimización del marco temporal

Nero Edge V5 funciona en todos los marcos temporales desde M1 a D1, pero ofrece un rendimiento excepcional en:

  • M5 - señales rápidas, alta precisión

  • M15 - entradas equilibradas y estables

  • H1 - alta calidad, configuraciones de estilo institucional

Plazos más altos = estructura más limpia + confirmación más fuerte.

Características principales de Nero Edge V5

  • Motor de trading 100% automatizado

  • Validación de entrada avanzada con múltiples filtros

  • Lógica de negociación alineada con la tendencia

  • Reconocimiento del comportamiento de la liquidez

  • Confirmación de impulso de alta probabilidad

  • Stop Loss y Take Profit fijos

  • Protección del punto de equilibrio

  • Mecanismo inteligente de trailing stop

  • Protección de diferencial y deslizamiento

  • Ejecución instantánea sin técnicas arriesgadas

  • Funciona con índices sintéticos, divisas, oro e índices CFD

  • Ajustes de entrada fáciles de usar para principiantes

  • Rendimiento fiable y estable

⚙️ Entradas personalizables

  • Tamaño de lote / configuración de riesgo

  • TP Y SL

  • Activación del punto de equilibrio

  • Intensidad del trailing stop

  • Periodos EMA

  • Filtros de momento y volatilidad

  • Protección de spread

  • Protección contra deslizamientos

  • Configuración de notificaciones (push/email)

(Las fórmulas internas permanecen seguras para la protección del comprador).

💼 Depósito mínimo

$100+ (recomendado dependiendo del riesgo)

🔧 Soporte y acceso de por vida

Todos los compradores verificados reciben:

  • Actualizaciones gratuitas de por vida

  • Soporte técnico completo

  • Asistencia para la instalación

  • Ajustes de plantilla recomendados

  • Explicación del comportamiento de la estrategia

⚠️ Descargo de responsabilidad

El trading conlleva riesgos. Ningún EA garantiza beneficios.
Pruebe siempre primero en demo y aplique una gestión responsable del dinero.

🔥 Línea Promocional

Nero Edge V5 - Entrar con precisión. Salir con potencia.


Productos recomendados
Bfg 9K Gold Killer
Eugen Funk
5 (4)
Asesores Expertos
BFG 9000 es un sistema único que negocia su cuenta 100% manos libres con algoritmos probados en vivo . Validado en operaciones reales durante 12 meses. No Grid, no Martingale. La parte más loca es, sin embargo, la capacidad de gestionar sus propias decisiones comerciales . La IA incorporada toma sus operaciones y las gestiona para obtener beneficios. Refugio seguro BFG incluye un algoritmo muy estable que funciona 100% en piloto automático. No utiliza Grid y no Martingale - por lo tanto usted p
Forex Diamond EA MT5
Lachezar Krastev
3 (1)
Asesores Expertos
OFERTA DE NAVIDAD - ¡POR TIEMPO LIMITADO! ¡Obtenga Forex GOLD Investor con un gran descuento del -65% Y reciba Trend Matrix EA como BONO GRATIS ! Precio especial de Navidad: $187 (Precio normal: $547 - ¡Ahorre $360!) BONO GRATUITO: Trend Matrix EA Una potente estrategia multisímbolo repleta de funciones avanzadas, compatible con 10 pares de negociación - valor real: ¡447 $! Después de completar su compra, simplemente póngase en contacto conmigo y le enviaré su BONUS EA inmediatamente. ¡No se
Srfire Hedge Position
Javier Antonio Gomez Miranda
Asesores Expertos
gias avanzadas. Ventajas del SRFire Hedge Position: Sistema diseñado para mitigar pérdidas en mercados volátiles. Adaptable a diferentes estilos de trading gracias a sus tres modos de operación. Ideal para pares como EUR/USD, que suelen mostrar rangos definidos. Si estás buscando una estrategia automatizada con cobertura efectiva y flexibilidad, SRFire Hedge Position es una excelente opción para incorporar a tu portafolio de trading. Recuerda, esta estrategia es solo una pieza del puzzle. Descu
Magic EA MT5
Kyra Nickaline Watson-gordon
Asesores Expertos
Magic EA es un Asesor Experto basado en Scalping, Ondas de Elliot y con filtros como RSI, Estocástico y otras 3 estrategias gestionadas y decididas con el robot de forma inteligente. Un gran número de entradas y ajustes son probados y optimizados e incrustados en el programa por lo tanto las entradas son limitadas y muy simples. Usando EA no necesita ninguna información profesional o Forex Trading Knowledge. EA puede operar en todos los símbolos y todos los marcos de tiempo, utilizando estrateg
Blue CARA MT5
Duc Anh Le
Asesores Expertos
| Solución de negociación totalmente automatizada inspirada en el Concepto de Dinero Inteligente (TIC) y con capacidad multiestrategia | Construido por un operador de la red >> para operadores de la red. This is MT5 version, click  here  for  Blue CARA MT4  (settings and logics are same in both versions) Señal de seguimiento real --> Cara Gold Intro Blue CARA EA ( 'CARA') - abreviatura de Comprehensive Algorithmic Responsive Advisor es un multi-moneda de próxima generación multi-timeframe E
Stormer RSI 2
Ricardo Rodrigues Lucca
Asesores Expertos
Esta estrategia fue aprendida de Stormer para ser utilizada en B3. Básicamente, 15 minutos antes de cerrar el mercado, comprobará el RSI y decidirá si abrirá una posición. Esta estrategia no define un stop loss. Si el take profit alcanza el precio de entrada, cerrará la posición en el mercado. Lo mismo ocurre si se alcanza el número máximo de días. Es creado para los brasileños, por lo que toda la configuración está en portugués. Lo sentimos Las activaciones permitidas se han fijado a 50.
Santa Scalping MT5
Morten Kruse
Asesores Expertos
Santa Scalping es un Asesor Experto totalmente automatizado sin uso de martingala. Noche scalping estrategia. El filtro indicador SMA se utilizan para las entradas. Este EA se puede ejecutar desde cuentas muy pequeñas. Tan pequeño como 50 EUR. Recomendaciones generales El depósito mínimo es de 50 USD, la configuración por defecto reccomend para eurusd m5 gmt +2 . Por favor use max spread 10 si no va a tener ordenes cambielo a -1. Use un broker con buena ejecucion y con un spread de 2-5 puntos.
Phoenix Plus
Dang Cong Duong
Asesores Expertos
Al principio, le hincaba el diente a Phoenix Ultra Expert Advisor . Este Asesor Experto apoyará orden de cierre automático si la dirección es correcta y realizar la recuperación si la dirección es incorrecta. Si introduce una orden: 1. El precio va en la dirección correcta y alcanza el Min Profit Point , trailing stop 20% del beneficio actual. 2. El precio va en la dirección opuesta, el Asesor Experto colocará la orden con el volumen es Porcentaje de Volumen de Recuperación en la entrada, la di
RetraceX Scalper MT5
Mazhar Ul Hassan Noorul Hassan Noor Ul Hassan
Asesores Expertos
Visión general RetraceX Scalper es un avanzado robot de scalping de retrocesos que utiliza los niveles de soporte y resistencia para identificar entradas de retrocesos de alta probabilidad. Garantiza una ejecución precisa de las operaciones con el mínimo riesgo y la máxima recompensa, por lo que es una herramienta ideal para los operadores que se centran en las oportunidades de retroceso rápido. Características principales Detección de soportes y resistencias: Identifica las zonas fuertes del
VHV Trend U
Hadi Sadek
Asesores Expertos
PROMOCIÓN DE LANZAMIENTO -- Compre un EA, si le gusta, ponga comentarios y obtenga el segundo gratis Este es el EA opuesto a mi otro EA "VHV Trend D". Este EA se basa en Tendencias Alcistas con un algoritmo inteligente personalizado en combinación con RSI . No tiene demasiados parámetros, es muy simple de usar. Señal en vivo https://www.mql5.com/en/signals/867539 Marco de tiempo recomendado es H1. Par de divisas recomendado : cualquier par de divisas puede funcionar (Probado en EURUSD) Cantid
RSI Grid MT5
Joseph Anthony Aya-ay Yutig
Asesores Expertos
OBTENGA OTROS EA GRATIS!!! OBTENGA OTROS EA GRATIS!!! OBTENGA OTROS EA GRATIS!!! OBTENGA OTROS EA GRATIS!!! OBTENGA OTROS EA GRATIS!!! RSI Grid se basa en las condiciones de sobrecompra y sobreventa de RSI y abre una cuadrícula cuando la operación está en el lado perdedor del mercado. El RSI proporciona a los operadores técnicos señales sobre el impulso del precio alcista y bajista, y a menudo se representa debajo del gráfico del precio de un activo. Un activo generalmente se considera sobrecom
The Bitcoin Reaper
Profalgo Limited
3.7 (33)
Asesores Expertos
PROMOCIÓN DE LANZAMIENTO: ¡Solo un número muy limitado de copias estará disponible al precio actual! Precio final: 999$ NUEVO (desde 349$) --> OBTENGA 1 EA GRATIS (para 2 números de cuenta comercial). Oferta combinada definitiva     ->     haga clic aquí ÚNETE AL GRUPO PÚBLICO:   Haz clic aquí   LIVE SIGNAL LIVE SIGNAL V2.0 UPDATE 2.0 INFO ¡Bienvenido a BITCOIN REAPER!   Después del tremendo éxito de Gold Reaper, decidí que era hora de aplicar los mismos principios ganadores al mercado de Bitc
Fuzzy Logic Trend EA
Percival David
Asesores Expertos
Exclusive EA for FOREX HEDGE account The EA (FuzzyLogicTrendEA) is based on fuzzy logic strategies based on the analysis of a set of 5 indicators and filters. Each indicator and filter has a weight in the calculation and, when the fuzzy logic result reaches the value defined in the EA parameter, a negotiation is opened seeking a pre-defined gain. As additional functions it is possible to define maximum spread, stop loss and so on . Recommended Symbol: EURUSD, AUDUSD, GBPUSD, NZDUSD, USDCAD, AUD
Hamster Scalping mt5
Ramil Minniakhmetov
4.71 (234)
Asesores Expertos
Hamster Scalping es un asesor comercial totalmente automatizado que no utiliza martingala. Estrategia de scalping nocturno. El indicador RSI y el filtro ATR se utilizan como entradas. El asesor requiere un tipo de cuenta de cobertura. El seguimiento del trabajo real, así como mis otros desarrollos, se puede encontrar aquí: https://www.mql5.com/en/users/mechanic/seller Recomendaciones generales Depósito mínimo de $ 100, use cuentas ECN con margen mínimo, configuración predeterminada para euru
ChronomaX
Jesper Christensen
5 (5)
Asesores Expertos
Venta de Navidad: Se venderán 10 copias con un 50% de descuento durante la venta de Navidad. Transforme sus operaciones en EURUSD con ChronomaX, un Asesor Experto avanzado que combina las estrategias tradicionales de trading con las últimas tecnologías de redes neuronales de inteligencia artificial. Únase a mi grupo abierto para preguntas relacionadas con cualquiera de mis productos: https: //www.mql5.com/en/messages/014beab2560cdc01 Guía del usuario/ manual del EA: haga clic aquí. Para usar/pr
Professors Gold Trading System
Shay Ben Moshe
Asesores Expertos
‍️ Profesor Trader - El último sistema de comercio de oro Impulsado por IA multiestrategia, filtros de noticias y control de riesgo adaptativo ¿Por qué elegir Professor Trader? Professor Trader es un Asesor Experto potente y adaptable diseñado específicamente para XAUUSD (Oro) , que combina algoritmos de nivel institucional con una gestión inteligente del riesgo. Esto no es sólo otro robot de comercio - es un sistema de comercio de nivel profesional diseñado para adaptarse a las condic
Bollinger Reversal Pro MT5
Adam Benjamin Kildare
Asesores Expertos
¡PRECIO ESPECIAL DE LANZAMIENTO! Bollinger Reversal Pro (MT5) es un Asesor Experto profesional, totalmente personalizable que se centra en las configuraciones de inversión en las Bandas de Bollinger exteriores , filtradas por RSI y ADX para evitar señales débiles y entrecortadas. Es fácil de ejecutar en el Probador de Estrategias de MetaTrader 5, por lo que puede realizar pruebas retrospectivas, optimizar y encontrar parámetros que se adapten a cualquier símbolo y marco temporal. Repleto de cara
Price Action Trender
Blessing Takura Chirewa
Asesores Expertos
Este robot se basa en una estrategia MACD para mercados en tendencia. La descripción de la estrategia se puede encontrar en el video de youtube adjunto. El vídeo explica la estrategia y muestra un backtest básico y la optimización de algunos símbolos. Se recomienda realizar un backtest y una optimización propios antes de utilizar el robot. El vídeo se puede encontrar en >> https://www.youtube.com/watch?v=wU_XCM_kV0Y&nbsp;
Smart GoldDigger
Reward Ndunga Mubita
Asesores Expertos
Visión general Smart Gold Digger es un Asesor Experto de precisión para XAUUSD que capitaliza las configuraciones de inversión de alta probabilidad utilizando una combinación de niveles de sobreventa/sobrecompra del RSI y potentes formaciones de velas Pin Bar con un algoritmo avanzado . Diseñado para los comerciantes modernos, que equilibra la precisión, velocidad y seguridad - por lo que es ideal para scalping, oscilaciones cortas, y el cumplimiento de la firma prop. Características princip
CrossRoad Scalping Pro Infinite Breakeven
Fabio Rodrigues
Asesores Expertos
CrossRoad Scalping Pro Infinite Breakeven tendrá un precio promocional de lanzamiento hasta el 8 de diciembre de 2025. Este Asesor Experto se adapta a cualquier activo. Es universal. El EA Multi-Asset Scalper es un sistema de trading automatizado profesional desarrollado para la plataforma MetaTrader 5, diseñado para operaciones de scalping en múltiples activos simultáneamente. La versión 8.2 incorpora tecnología multi-temporal con triple confirmación y gestión de riesgos integrada. Arquitec
Matrix Arrow EA MT5
Juvenille Emperor Limited
5 (7)
Asesores Expertos
Matrix Arrow EA MT4   es un asesor experto único que puede intercambiar las señales   MT5 del Matrix Arrow Indicator   con un panel comercial en el gráfico, de forma manual o 100% automática.   Matrix Arrow Indicator MT5   determinará la tendencia actual en sus primeras etapas, recopilando información y datos de hasta 10 indicadores estándar, que son: Índice de movimiento direccional promedio (ADX), Índice de canales de productos básicos (CCI), Velas clásicas de Heiken Ashi, Media móvil, Diverg
ComplexEuro Edge Pro
Luke Anthony Coles
Asesores Expertos
BACKTEST REAL / RENTABILIDAD A LARGO PLAZO Presentamos ComplexEuro Edge PRO , un avanzado Asesor Experto, meticulosamente diseñado 'EURUSD' sistema de comercio que se especializa en la ejecución de operaciones de alta precisión mediante la aplicación de un conjunto único de estrictas condiciones y criterios técnicos. ComplexEuro es a diferencia de otros EAs que se basan en algoritmos genéricos , martingala / cuadrícula u otros trucos 'AI' que no funcionan a largo plazo. Depósito Mínimo : $100 M
Aussie Precision
Kaloyan Ivanov
Asesores Expertos
Se ha añadido la posibilidad de cambiar el tamaño del lote y hacer que el EA tenga el precio más bajo posible. Si lo compras, recibirás soporte y futuras actualizaciones. Por favor, apoya su evolución. Este EA está listo para usar. AussiePrecision es un Asesor Experto (EA) para MetaTrader 5, sensible al tiempo, diseñado específicamente para el par de divisas AUD/USD. Está construido para ejecutar operaciones en momentos predefinidos y controlados, lo que lo hace ideal para traders que buscan aut
Brent Oil
Babak Alamdar
3.67 (9)
Asesores Expertos
"Dos asesores expertos, un precio: ¡impulsando su éxito!" Experto en especulación de petróleo Brent + experto en oscilaciones de petróleo Brent en un solo asesor experto  Live signal Este precio es temporal mientras dure la promoción y aumentará en breve. Precio Final: 5000$ Quedan pocas copias al precio actual, el siguiente precio es -->> 1120 $ Bienvenidos al petróleo Brent El asesor experto de Brent Oil es una potencia, diseñada para dominar los volátiles mercados energéticos con precisió
PowerAUDCAD
Evgeniy Zhdan
Asesores Expertos
El experto comercial elabora los movimientos regulares del par de divisas AUDCAD en el canal. El Asesor Experto está completamente listo para trabajar. No requiere configuración adicional. Señales comerciales: https: //www.mql5.com/en/signals/author/trendhunter El terminal MetaTrader5 debe estar instalado en un servidor remoto para que funcione sin problemas. The EA works based on the indicator:  https://www.mql5.com/en/market/product/62951 Instale el Asesor Experto en el gráfico AUDCAD, timef
HMA Scalper Pro EA
Vladimir Shumikhin
5 (2)
Asesores Expertos
HMA Scalper Pro EA     es un robot multifuncional diseñado para el trading activo en los instrumentos financieros más demandados, incluidas las parejas de divisas más populares (EUR/USD, GBP/USD, USD/JPY, AUD/USD, USD/CAD), el oro (XAU/USD), el petróleo (Brent, WTI) y las criptomonedas (BTC, ETH, LTC, entre otras). La base del algoritmo es una versión modernizada de la media móvil Hull (HMA), que proporciona señales más claras en comparación con las medias móviles clásicas. El asesor reacciona d
Gold Algonomics
Max Dong Sen Zhou
Asesores Expertos
¡Promoción de lanzamiento! Gold Algonomics se lanza con un descuento por tiempo limitado : Precio inicial:  200 $ Incremento de precio: +100 $ cada 8 compras (para preservar la exclusividad y mantener la ventaja en el mercado) Precio final: 2.000 $ Tras la compra, contácteme directamente — le proporcionaré personalmente los archivos de configuración (setfiles) y una lista de brókers regulados que me ayudaron a alcanzar la independencia financiera y jubilarme anticipadamente. Sorteo es
Pip Titan Cable Maverick Pro
Gabriel Oreoluwa James
Asesores Expertos
Pip Titan Cable Maverick Pro 2.0 es un asesor experto (EA) de vanguardia diseñado específicamente para los operadores de GBP/USD que operan en el marco temporal H1. Este EA aprovecha sofisticados algoritmos y un robusto conjunto de protecciones para ofrecer experiencias de trading consistentes, eficientes y seguras. Adecuado tanto para operadores experimentados como para principiantes, Cable Maverick Pro 2.0 permite a los usuarios alcanzar sus objetivos de negociación con precisión y confianza.
US500 Scalper
Sergey Batudayev
Asesores Expertos
El S&P 500 Scalper Advisor es una herramienta innovadora diseñada para operadores que desean operar con éxito en el índice S&P 500. Este índice es uno de los indicadores más utilizados y prestigiosos del mercado bursátil estadounidense, compuesto por las 500 empresas más grandes de Estados Unidos. Peculiaridades: Soluciones de trading automatizado:       El asesor se basa en algoritmos avanzados y análisis técnico para adaptar automáticamente la estrategia a las condiciones cambiantes del merca
KingEA
Bonginkosi Innocent Khumalo
Asesores Expertos
Eleva tu experiencia de trading a la realeza con el EA del Rey y conviértete en el Rey de Reyes en el mercado. Este EA es una solución de trading automatizada de última generación diseñada para mejorar su experiencia de trading en Forex. Nuestro algoritmo avanzado utiliza el aprendizaje automático y el análisis técnico para identificar operaciones de alto potencial y ejecutarlas con precisión. King-EA es 100% automatizado, opera 24/5 en pares de divisas y 24/7 en cripto utilizando una estrategia
Los compradores de este producto también adquieren
Quantum Queen MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.98 (379)
Asesores Expertos
¡Hola, traders! Soy   la Reina Cuántica   , la joya de la corona de todo el ecosistema Cuántico y el Asesor Experto mejor valorado y más vendido en la historia de MQL5. Con una trayectoria comprobada de más de 20 meses de trading en vivo, me he ganado mi lugar como la Reina indiscutible del XAUUSD. ¿Mi especialidad? ORO. ¿Mi misión? Ofrecer resultados comerciales consistentes, precisos e inteligentes, una y otra vez. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the
Zenox
PETER OMER M DESCHEPPER
4.65 (20)
Asesores Expertos
Cada vez que la señal en vivo aumente un 10%, el precio se incrementará para mantener la exclusividad de Zenox y proteger la estrategia. El precio final será de $2,999. Señal en Vivo Cuenta de IC Markets, ¡vea el rendimiento en vivo por usted mismo como prueba! Descargar manual de usuario (Inglés) Zenox es un robot de trading multipar con IA de vanguardia que sigue las tendencias y diversifica el riesgo en dieciséis pares de divisas. Años de desarrollo dedicado han dado como resultado un potent
NTRon 2OOO
Konstantin Freize
5 (16)
Asesores Expertos
Estrategia de Trading Híbrida para XAUUSD – Combinación de Sentimiento de Noticias y Desequilibrio del Libro de Órdenes Esta estrategia combina dos enfoques de trading poco utilizados pero altamente efectivos en un sistema híbrido desarrollado exclusivamente para operar XAUUSD (Oro) en el gráfico de 30 minutos . Mientras que los Asesores Expertos convencionales suelen depender de indicadores predefinidos o patrones gráficos básicos, este sistema se basa en un modelo inteligente de acceso al merc
Mad Turtle
Gennady Sergienko
4.56 (75)
Asesores Expertos
Símbolo XAUUSD (Oro/Dólar) Período (marco temporal) H1-M15 (cualquiera) Soporte para operación única SÍ Depósito mínimo 500 USD (o equivalente en otra moneda) Compatible con cualquier bróker SÍ (compatible con cotizaciones de 2 o 3 dígitos, cualquier moneda de cuenta, símbolo o GMT) Funciona sin configuración previa SÍ Si te interesa el tema del aprendizaje automático, suscríbete al canal: ¡Suscribirse! Características Clave del Proyecto Mad Turtle: Aprendizaje Automático Real Este Asesor Exp
Quantum Emperor MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.87 (496)
Asesores Expertos
Presentando       Quantum Emperor EA   , el innovador asesor experto en MQL5 que está transformando la forma de operar con el prestigioso par GBPUSD. Desarrollado por un equipo de comerciantes experimentados con experiencia comercial de más de 13 años. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***Compra Quantum Emperor EA y podrás obtener Quantum StarMan   gratis.*** Pregunta en privado para más detalles. Señal
Aura Ultimate EA
Stanislav Tomilov
4.84 (83)
Asesores Expertos
Aura Ultimate: la cúspide del comercio de redes neuronales y el camino hacia la libertad financiera. Aura Ultimate es el siguiente paso evolutivo en la familia Aura: una síntesis de arquitectura de IA de vanguardia, inteligencia adaptativa al mercado y precisión con control de riesgos. Basada en el ADN probado de Aura Black Edition y Aura Neuron, va más allá, fusionando sus fortalezas en un ecosistema unificado multiestrategia, a la vez que introduce una capa completamente nueva de lógica pred
AI Forex Robot MT5
MQL TOOLS SL
4.44 (64)
Asesores Expertos
AI Forex Robot - El futuro del trading automatizado. AI Forex Robot está impulsado por un sistema de Inteligencia Artificial de última generación basado en una red neuronal híbrida LSTM Transformer, diseñada específicamente para analizar los movimientos del precio del oro (XAUUSD) en el mercado Forex. El sistema analiza complejas estructuras de mercado, adapta su estrategia en tiempo real y toma decisiones basadas en datos con un alto nivel de precisión. AI Forex Robot es un sistema moderno, tot
Big Forex Players MT5
MQL TOOLS SL
4.74 (129)
Asesores Expertos
Estamos orgullosos de presentar nuestro robot de vanguardia, el Big Forex Players EA diseñado para maximizar su potencial de negociación, minimizar el comercio emocional, y tomar decisiones más inteligentes impulsado por la tecnología de vanguardia. Todo el sistema de este EA nos llevó muchos meses construirlo, y luego pasamos mucho tiempo probándolo. Este EA único incluye tres estrategias distintas que se pueden utilizar de forma independiente o en conjunto.El robot recibe las posiciones de los
Syna
William Brandon Autry
5 (17)
Asesores Expertos
BLACK FRIDAY - 20% DE DESCUENTO Solo por 24 horas. La oferta termina el 29 de noviembre. Esta será la única oferta para este producto. Presentando Syna Versión 4 - El Primer Ecosistema de Trading Agéntico con IA del Mundo Me complace presentar Syna Versión 4, el primer sistema verdadero de coordinación multi-EA agéntico de la industria del trading forex . Esta innovación revolucionaria permite que múltiples Asesores Expertos operen como una red de inteligencia unificada en diferentes terminal
Aura Black Edition MT5
Stanislav Tomilov
4.36 (50)
Asesores Expertos
Aura Black Edition es un EA totalmente automatizado diseñado para operar solo con ORO. El experto mostró resultados estables en XAUUSD en el período 2011-2020. No se utilizan métodos peligrosos de gestión del dinero, ni martingala, ni cuadrícula ni scalp. Adecuado para cualquier condición de bróker. EA entrenado con un perceptrón multicapa La red neuronal (MLP) es una clase de red neuronal artificial (ANN) de retroalimentación. El término MLP se usa de manera ambigua, a veces de manera vaga para
Remstone
Remstone
5 (8)
Asesores Expertos
Remstone no es un asesor experto cualquiera.   Combina años de investigación y gestión de activos. Live:   Remstone Club   ICMarkets   Darwinex The price increases by $500 every profitable quarter. January: $2,500 Desde 2018   , mi última empresa, Armonia Capital, proporcionó la señal ARF a Darwinex, un gestor de activos regulado por la FCA, recaudando 750 000 USD. ¡Domina 4 clases de activos con un solo asesor! Sin promesas, sin ajustes, sin ilusiones. Pero con una amplia experiencia en vivo.
Axonshift EA MT5
Maxim Kurochkin
4.2 (40)
Asesores Expertos
AxonShift — Sistema Algorítmico con Lógica de Ejecución Adaptativa AxonShift es un algoritmo de trading autónomo diseñado y optimizado específicamente para operar en XAUUSD dentro del marco temporal H1. Su arquitectura se basa en una lógica modular que interpreta el comportamiento del mercado a través de la combinación de dinámicas de corto plazo e impulsos de tendencia intermedia. El sistema evita la sobreexposición reactiva o enfoques de alta frecuencia, centrándose en ciclos de operaciones co
Argos Fury
Aleksandar Prutkin
3.93 (41)
Asesores Expertos
Por primera vez en esta plataforma | Un EA que entiende el mercado Por primera vez en esta plataforma, un Asesor Experto (EA) utiliza todo el poder de Deep Seek. Combinado con la estrategia Dynamic Reversal Zoning, se crea un sistema que no solo detecta los movimientos del mercado, sino que los comprende. Señal en vivo __________ Configuración Temporalidad: H1 Apalancamiento: mín. 1:30 Depósito: mín. $200 Símbolo: XAUUSD Broker: cualquiera Esta combinación de Deep Seek y la estrategia de rev
Ultimate Breakout System
Profalgo Limited
5 (28)
Asesores Expertos
IMPORTANTE   : Este paquete solo se venderá al precio actual para un número muy limitado de copias.    El precio subirá a 1499$ muy rápido.    ¡+100 estrategias incluidas   y más por venir! BONIFICACIÓN   : Por un precio de $999 o superior -> ¡elige  5     de mis otros EA gratis!  TODOS LOS ARCHIVOS CONFIGURADOS GUÍA COMPLETA DE CONFIGURACIÓN Y OPTIMIZACIÓN GUÍA DE VIDEO SEÑALES EN VIVO REVISIÓN (de terceros) ¡Bienvenido al SISTEMA DE BREAKOUT DEFINITIVO! Me complace presentar el Ultimate Bre
Autorithm AI
Zaha Feiz
4.6 (10)
Asesores Expertos
Autorithm AI Descripción Técnica AUTORITHM es un sistema de trading avanzado impulsado por inteligencia artificial, diseñado para MetaTrader 5, que implementa 10 capas especializadas de IA para un análisis integral del mercado. El Asesor Experto utiliza algoritmos sofisticados de IA que trabajan en armonía para procesar datos de mercado, identificar oportunidades de negociación y ejecutar operaciones con protocolos inteligentes de gestión de riesgos. [guide line]     Características Principales
Nano Machine
William Brandon Autry
5 (4)
Asesores Expertos
VIERNES NEGRO 50% DE DESCUENTO - NANO MACHINE GPT Precio regular: $997 a Viernes Negro: $498.50 (El precio con descuento se reflejará durante la promoción.) Inicio de la venta: 27 de noviembre de 2025 - evento de Viernes Negro por tiempo limitado. Sorteo del Viernes Negro: Todos los compradores de Nano Machine GPT durante el evento del Viernes Negro pueden participar en un sorteo aleatorio para ganar: 1 x activación de Syna 1 x activación de AiQ 1 x activación de Mean Machine GPT Cómo particip
Vortex Gold EA
Stanislav Tomilov
5 (26)
Asesores Expertos
Vortex - su inversión en el futuro El Asesor Experto Vortex Gold EA creado específicamente para operar con oro (XAU/USD) en la plataforma Metatrader. Construido utilizando indicadores propios y algoritmos secretos del autor, este EA emplea una estrategia de trading integral diseñada para capturar movimientos rentables en el mercado del oro. Los componentes clave de su estrategia incluyen indicadores clásicos como el CCI y el Indicador Parabólico, que trabajan juntos para señalar con precisión l
Quantum Baron
Bogdan Ion Puscasu
4.79 (39)
Asesores Expertos
EA de Quantum Baron Hay una razón por la que al petróleo se le llama oro negro, y ahora, con Quantum Baron EA, puede acceder a él con una precisión y confianza inigualables. Diseñado para dominar el mundo de alto octanaje de XTIUSD (petróleo crudo) en el gráfico M30, Quantum Baron es su arma definitiva para subir de nivel y operar con precisión de élite. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. con descuen
AI Map
Saeid Soleimani
3.75 (4)
Asesores Expertos
Sistema de Trading AI MAP Sistema de Trading AI MAP AI MAP es un Asesor Experto automatizado diseñado para analizar las condiciones del mercado y ejecutar operaciones basadas en lógica algorítmica. El sistema utiliza un marco analítico de múltiples capas para evaluar la acción del precio, el volumen y el sentimiento del mercado sin intervención manual. Monitoreo en vivo (+ 3 meses)    || Grupo de chat    Arquitectura del Sistema El EA incorpora módulos de procesamiento especializados para mane
Quantum Bitcoin EA
Bogdan Ion Puscasu
4.81 (119)
Asesores Expertos
Quantum Bitcoin EA   : ¡No existe nada imposible, solo es cuestión de descubrir cómo hacerlo! Adéntrese en el futuro del trading   de Bitcoin   con   Quantum Bitcoin EA   , la última obra maestra de uno de los principales vendedores de MQL5. Diseñado para traders que exigen rendimiento, precisión y estabilidad, Quantum Bitcoin redefine lo que es posible en el volátil mundo de las criptomonedas. IMPORTANTE:   Luego de la compra envíame un mensaje privado para recibir el manual de instalación y
ARIA Connector EA
Martin Alejandro Bamonte
2.56 (25)
Asesores Expertos
Aria Connector EA – V4 (Máquina de Aprendizaje + Modelo de Aprendizaje XGBoost +112 IAs Pagadas y Gratuitas + Sistema de Votación + Prompts Externos y Editables) Mientras que la mayoría de EAs en el mercado afirman usar "IA" o "redes neuronales" pero en realidad solo ejecutan scripts básicos, Aria Connector EA V4 redefine lo que significa el trading verdaderamente impulsado por IA. Esto no es teoría, no es marketing exagerado, es una conexión directa y verificable entre tu plataforma MetaTrade
Bitcoin Robot MT5
MQL TOOLS SL
4.54 (136)
Asesores Expertos
El Robot Bitcoin MT5 está diseñado para ejecutar operaciones con Bitcoin con una eficiencia y precisión sin precedentes. Desarrollado por un equipo de operadores y desarrolladores experimentados, nuestro Bitcoin Robot emplea un sofisticado enfoque algorítmico (acción del precio, tendencia, así como dos indicadores personalizados) para analizar el mercado y ejecutar operaciones rápidamente con un marco de tiempo M5 , asegurando que nunca se pierda oportunidades lucrativas. Sin rejilla, sin marti
ENEA mt5
Vitalii Tkachenko
4 (8)
Asesores Expertos
Precio: 606$ -> 808$ Guía práctica :  Manual ENEA mt5 – Cambio de régimen + GPT5 con Modelos Ocultos de Márkov (HMM) ENEA mt5 es un algoritmo de trading totalmente automatizado y de última generación que combina la potencia de la inteligencia artificial en forma de ChatGPT-5 con el análisis estadístico preciso de un Modelo Oculto de Márkov (HMM). Supervisa el mercado en tiempo real, identificando incluso estados de mercado complejos y difíciles de detectar (regímenes) y ajustando dinámicament
XG Gold Robot MT5
MQL TOOLS SL
4.2 (91)
Asesores Expertos
El XG Gold Robot MT5 está especialmente diseñado para el Oro. Decidimos incluir este EA en nuestra oferta después de extensas pruebas . XG Gold Robot y funciona perfectamente con los pares XAUUSD, GOLD, XAUEUR . XG Gold Robot ha sido creado para todos los traders a los que les gusta operar con Oro e incluye adicionalmente una función que muestra los niveles semanales de Oro con el mínimo y el máximo mostrados en el panel así como en el gráfico, lo que le ayudará en el trading manual. Es una estr
Stock Indexes EA MT5
MQL TOOLS SL
4.79 (19)
Asesores Expertos
Stock Indexes EA es un sofisticado robot de trading meticulosamente diseñado para capitalizar la dinámica del US30. Este Asesor Experto utiliza algoritmos avanzados e indicadores técnicos cuidadosamente seleccionados para analizar las tendencias del mercado, identificar los puntos óptimos de entrada y salida, y ejecutar operaciones con gran precisión . Una de sus características clave es el filtro de noticias incorporado, que impide que el robot abra nuevas posiciones durante acontecimientos ec
HFT Fast M1 Gold Scalper MT5 EA
Martin Alejandro Bamonte
2.43 (7)
Asesores Expertos
HFT AI FAST SCALPER V10.1 La versión más avanzada de nuestro EA hasta ahora, reconstruida con toma de decisiones mediante IA , votación multi-IA y lógica de trading dinámica . Ahora no solo está diseñado para XAUUSD (Oro) en M1, sino que también soporta BTCUSD y ETHUSD , con entradas de alta frecuencia, gestión de riesgo inteligente y total adaptabilidad. Este EA combina IAs gratuitas conectadas vía OpenRouter con filtros avanzados para un trading de precisión en cualquier condición de mercad
AiQ
William Brandon Autry
4.86 (36)
Asesores Expertos
AIQ Versión 5.0 - Inteligencia Autónoma a Través de Arquitectura Institucional La evolución desde la automatización basada en reglas hacia la inteligencia autónoma genuina representa la progresión natural del trading algorítmico. Lo que los departamentos cuantitativos institucionales comenzaron a explorar hace más de una década ha madurado en implementación práctica. AIQ Versión 5.0 encarna esta maduración: análisis de IA multimódelo sofisticado, arquitectura de validación independiente y siste
Aura Neuron MT5
Stanislav Tomilov
4.83 (58)
Asesores Expertos
Aura Neuron es un asesor experto distintivo que continúa la serie de sistemas de negociación Aura. Al aprovechar las redes neuronales avanzadas y las estrategias de negociación clásicas de vanguardia, Aura Neuron ofrece un enfoque innovador con un excelente rendimiento potencial. Este asesor experto, totalmente automatizado, está diseñado para operar en pares de divisas como XAUUSD (ORO). Ha demostrado una estabilidad constante en estos pares desde 1999 hasta 2023. El sistema evita técnicas de g
Bonnitta EA MT5
Ugochukwu Mobi
3.3 (20)
Asesores Expertos
Bonnitta EA se basa en la estrategia de posición pendiente ( PPS ) y un algoritmo de negociación secreto muy avanzado. La estrategia de Bonnitta EA es una combinación de un indicador personalizado secreto, líneas de tendencia, niveles de soporte y resistencia ( acción del precio ) y el algoritmo comercial secreto más importante mencionado anteriormente. NO COMPRE UN EA SIN NINGUNA PRUEBA CON DINERO REAL DE MÁS DE 3 MESES, ME TOMÓ MÁS DE 100 SEMANAS (MÁS DE 2 AÑOS) PARA PROBAR BONNITTA EA CON DI
Swing Master EA
Ihor Otkydach
4.63 (67)
Asesores Expertos
Te presento un EA, construido sobre mi sistema manual de trading — Algo Pumping . Le metí una buena mejora a esta estrategia, le añadí extras clave, filtros, y tecnología de primera, y ahora lanzo al mercado este bot que: Opera con el avanzado algoritmo de Algo Pumping Swing Trading, Coloca órdenes Stop Loss para proteger tu cuenta, Funciona perfecto tanto para "Prop Firm Trading" como para "Personal Trading", No usa martingala ni grids pesados, Se mueve en el timeframe M15 (próximamente también
Filtro:
No hay comentarios
Respuesta al comentario