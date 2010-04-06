Nero Edge V5
- Asesores Expertos
- Monki Clifford Lebotsa
- Versión: 6.0
- Actualizado: 21 diciembre 2025
- Activaciones: 10
Nero Edge V5 es un sistema de negociación automatizado de última generación diseñado para operadores que exigen precisión, consistencia y ejecución inteligente.
Diseñado para índices de volatilidad, pares de divisas, oro (XAUUSD) e índices globales, Nero Edge V5 incorpora un avanzado motor de decisión que sólo se activa cuando se dan las mejores condiciones de mercado.
Sin martingala.
Sin rejilla.
Sin trucos de recuperación.
Sólo inteligencia comercial pura y disciplinada construida para el crecimiento a largo plazo.
Ya sea que opere con los índices de volatilidad de rápido movimiento o con el mercado de divisas impulsado por estructuras, Nero Edge V5 se adapta perfectamente utilizando su motor de confirmación multicapa para una máxima precisión.Por qué Nero Edge V5 supera a los sistemas tradicionales
Nero Edge V5 utiliza una arquitectura de confirmación apilada: un sistema controlado de filtros que analizan la estructura del mercado, la dirección de la tendencia, el movimiento de la liquidez y el impulso antes de ejecutar una operación.
Las fórmulas internas permanecen protegidas, pero el motor incluye:
1. Sistema dinámico de alineación EMA
Nero Edge V5 utiliza múltiples capas EMA para identificar el flujo de microtendencias y macrotendencias.
Una EMA de período alto define la dirección a largo plazo, mientras que las capas más cortas rastrean los cambios intradía en directo.
Esto evita las entradas en contra de la tendencia y mejora la coherencia a largo plazo.
2. Reconocimiento inteligente de cambios de tendencia
El EA evalúa constantemente cómo el precio pasa de una fase a otra.
Sólo realiza operaciones cuando:
-
la estructura cambia limpiamente,
-
la tendencia muestra estabilidad, y
-
el impulso se alinea con la nueva dirección.
Esto reduce significativamente los falsos retrocesos y las entradas basadas en el ruido.
3. Interpretación de eventos de liquidez
En lugar de reaccionar a mechas aleatorias, Nero Edge V5 lee cómo se comporta el precio en torno a puntos clave de liquidez.
Sólo entra cuando un barrido de liquidez controlado confirma la verdadera dirección, no la manipulación.
Esto aporta a sus operaciones la potencia de una ejecución de tipo institucional.
4. Filtro de fuerza del impulso
Antes de entrar en cualquier posición, el sistema comprueba si el mercado tiene fuerza suficiente para mantener el movimiento.
Las condiciones de precios débiles, laterales o agotados se filtran automáticamente.
Esto ayuda a evitar sesiones lentas y agitadas y entradas con poco potencial.
5. Control de sesgo dominante EMA-200
Una EMA de período superior (200) actúa como brújula central del mercado.
Nero Edge V5 prioriza las operaciones con la dirección macro dominante, lo que hace que las entradas sean más fiables y estables.
Índices de volatilidad
-
V75
-
V100
-
V10
-
V10 (1s)
-
V25 / V25 (1s)
-
Todos los principales índices sintéticos
Pares de divisas
EURUSD, GBPUSD, USDJPY, AUDUSD, XAUUSD, USDCAD, GBPJPY, EURJPY
- y la mayoría de los pares principales/menores.
Índices (CFDs)
US30, NAS100, SPX500, GER40, UK100.⏱️ Optimización del marco temporal
Nero Edge V5 funciona en todos los marcos temporales desde M1 a D1, pero ofrece un rendimiento excepcional en:
-
M5 - señales rápidas, alta precisión
-
M15 - entradas equilibradas y estables
-
H1 - alta calidad, configuraciones de estilo institucional
Plazos más altos = estructura más limpia + confirmación más fuerte.Características principales de Nero Edge V5
-
Motor de trading 100% automatizado
-
Validación de entrada avanzada con múltiples filtros
-
Lógica de negociación alineada con la tendencia
-
Reconocimiento del comportamiento de la liquidez
-
Confirmación de impulso de alta probabilidad
-
Stop Loss y Take Profit fijos
-
Protección del punto de equilibrio
-
Mecanismo inteligente de trailing stop
-
Protección de diferencial y deslizamiento
-
Ejecución instantánea sin técnicas arriesgadas
-
Funciona con índices sintéticos, divisas, oro e índices CFD
-
Ajustes de entrada fáciles de usar para principiantes
-
Rendimiento fiable y estable
-
Tamaño de lote / configuración de riesgo
-
TP Y SL
-
Activación del punto de equilibrio
-
Intensidad del trailing stop
-
Periodos EMA
-
Filtros de momento y volatilidad
-
Protección de spread
-
Protección contra deslizamientos
-
Configuración de notificaciones (push/email)
(Las fórmulas internas permanecen seguras para la protección del comprador).💼 Depósito mínimo
$100+ (recomendado dependiendo del riesgo)🔧 Soporte y acceso de por vida
Todos los compradores verificados reciben:
-
Actualizaciones gratuitas de por vida
-
Soporte técnico completo
-
Asistencia para la instalación
-
Ajustes de plantilla recomendados
-
Explicación del comportamiento de la estrategia
El trading conlleva riesgos. Ningún EA garantiza beneficios.
Pruebe siempre primero en demo y aplique una gestión responsable del dinero.
Nero Edge V5 - Entrar con precisión. Salir con potencia.