Nero Edge V5 es un sistema de negociación automatizado de última generación diseñado para operadores que exigen precisión, consistencia y ejecución inteligente.

Diseñado para índices de volatilidad, pares de divisas, oro (XAUUSD) e índices globales, Nero Edge V5 incorpora un avanzado motor de decisión que sólo se activa cuando se dan las mejores condiciones de mercado.

Sin martingala.

Sin rejilla.

Sin trucos de recuperación.

Sólo inteligencia comercial pura y disciplinada construida para el crecimiento a largo plazo.

Ya sea que opere con los índices de volatilidad de rápido movimiento o con el mercado de divisas impulsado por estructuras, Nero Edge V5 se adapta perfectamente utilizando su motor de confirmación multicapa para una máxima precisión.

Nero Edge V5 utiliza una arquitectura de confirmación apilada: un sistema controlado de filtros que analizan la estructura del mercado, la dirección de la tendencia, el movimiento de la liquidez y el impulso antes de ejecutar una operación.

Las fórmulas internas permanecen protegidas, pero el motor incluye:

1. Sistema dinámico de alineación EMA

Nero Edge V5 utiliza múltiples capas EMA para identificar el flujo de microtendencias y macrotendencias.

Una EMA de período alto define la dirección a largo plazo, mientras que las capas más cortas rastrean los cambios intradía en directo.

Esto evita las entradas en contra de la tendencia y mejora la coherencia a largo plazo.

2. Reconocimiento inteligente de cambios de tendencia

El EA evalúa constantemente cómo el precio pasa de una fase a otra.

Sólo realiza operaciones cuando:

la estructura cambia limpiamente,

la tendencia muestra estabilidad, y

el impulso se alinea con la nueva dirección.

Esto reduce significativamente los falsos retrocesos y las entradas basadas en el ruido.

3. Interpretación de eventos de liquidez

En lugar de reaccionar a mechas aleatorias, Nero Edge V5 lee cómo se comporta el precio en torno a puntos clave de liquidez.

Sólo entra cuando un barrido de liquidez controlado confirma la verdadera dirección, no la manipulación.

Esto aporta a sus operaciones la potencia de una ejecución de tipo institucional.

4. Filtro de fuerza del impulso

Antes de entrar en cualquier posición, el sistema comprueba si el mercado tiene fuerza suficiente para mantener el movimiento.

Las condiciones de precios débiles, laterales o agotados se filtran automáticamente.

Esto ayuda a evitar sesiones lentas y agitadas y entradas con poco potencial.

5. Control de sesgo dominante EMA-200

Una EMA de período superior (200) actúa como brújula central del mercado.

Nero Edge V5 prioriza las operaciones con la dirección macro dominante, lo que hace que las entradas sean más fiables y estables.

Índices de volatilidad

V75

V100

V10

V10 (1s)

V25 / V25 (1s)

Todos los principales índices sintéticos

Pares de divisas

EURUSD, GBPUSD, USDJPY, AUDUSD, XAUUSD, USDCAD, GBPJPY, EURJPY

- y la mayoría de los pares principales/menores.

Índices (CFDs)

US30, NAS100, SPX500, GER40, UK100.

Nero Edge V5 funciona en todos los marcos temporales desde M1 a D1, pero ofrece un rendimiento excepcional en:

M5 - señales rápidas, alta precisión

M15 - entradas equilibradas y estables

H1 - alta calidad, configuraciones de estilo institucional

Plazos más altos = estructura más limpia + confirmación más fuerte.

Motor de trading 100% automatizado

Validación de entrada avanzada con múltiples filtros

Lógica de negociación alineada con la tendencia

Reconocimiento del comportamiento de la liquidez

Confirmación de impulso de alta probabilidad

Stop Loss y Take Profit fijos

Protección del punto de equilibrio

Mecanismo inteligente de trailing stop

Protección de diferencial y deslizamiento

Ejecución instantánea sin técnicas arriesgadas

Funciona con índices sintéticos, divisas, oro e índices CFD

Ajustes de entrada fáciles de usar para principiantes

Rendimiento fiable y estable

Tamaño de lote / configuración de riesgo

TP Y SL

Activación del punto de equilibrio

Intensidad del trailing stop

Periodos EMA

Filtros de momento y volatilidad

Protección de spread

Protección contra deslizamientos

Configuración de notificaciones (push/email)

(Las fórmulas internas permanecen seguras para la protección del comprador).

$100+ (recomendado dependiendo del riesgo)

Todos los compradores verificados reciben:

Actualizaciones gratuitas de por vida

Soporte técnico completo

Asistencia para la instalación

Ajustes de plantilla recomendados

Explicación del comportamiento de la estrategia

El trading conlleva riesgos. Ningún EA garantiza beneficios.

Pruebe siempre primero en demo y aplique una gestión responsable del dinero.

Nero Edge V5 - Entrar con precisión. Salir con potencia.